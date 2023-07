Literatura y discapacidad desde Canarias

Si cada asunto nunca llega de remplón, el tema de las discapacidades (muy cercano al de las enfermedades y los cuidados) podríamos afirmar con rotundidad que apenas ha sido agarrado desde la literatura, y menos desde la poesía, cuando es una vía fundamental por todo lo que pone a temblar en las importancias humanas relacionadas con el poder y la colonialidad, con el respeto y las diferencias, el entendimiento o la incomprensibilidad...

Sin embargo, es Echedey Medina –y especialmente con esta llamativa prosa poética de Nervio séptimo (CAM PDS, 2023)– quien acaba de colocar una significativa piedra fundacional, entre las últimas generaciones de escritores canarios, en torno a la creatividad literaria y las discapacidades, esto es, una apuesta desestabilizadora para que repensemos las realidades todas a partir de su perspectiva íntimo-política. Nadie antes lo había hecho con tan deliberada presencia y conciencia, sobre todo cuando dicha posición es indisociable de un lenguaje que se esfuerza por hacerse diferente. La expresión es un bloque prieto, amasijo semántico, sintáctico y gestual que pone a sentipensar la corpomentalidad del creador y del lector, y en la oferta que Medina Déniz nos lanza hay escorzos, abrazos y cachetones verbales.

Aunque aparentemente Echedey Medina (en su barrio, en su pueblo, en el mundillo literario) se nos muestre un personaje jovial, alegre y socarrón, con la literatura desea –espeta su libro– “construir un mundo propio que destruyera este, para arrebatarle los signos a un mundo y ponérselo a otro menos hostil”. Por lo que nos enfrentamos a un dispositivo de dolor, con dolor de vida e incomprensión, a pesar de que –o precisamente por que– lo que se desea es aminorarlo y transformarlo.

Pero la boca de este libro sabe muy bien que nuestro pulso personal está lleno de otras voces, vivas y muertas. Esa es la condición política de todas y todos: no vivir aisladas, a pesar de las virtualidades, y menos de la palpable cotidianidad: el trato diario con la familia, la casa de los abuelos y vecinos, la rotonda, los bares de Carretería (barrio moyense de donde es nuestro autor, enclave que se torna pieza elemental para interpretarlo), los relatos de los viejos, los deseos y las llantinas de las ancianas… Por eso este libro es de Echedey y, al compás, también de su colectiva familia que es y no es él; es un poemario sobre sus abuelos, que son y no son él… Es más, tengo la impresión de que Nervio séptimo se accionó (in-, sub- o transconscientemente) desde el momento en que la abuela comenzó a manifestar su desmemoria, su hologramática presencia.

La memoria de los mayores se encarna en estas páginas, principalmente, en la voz del abuelo como coronel del barrio que obliga al recuerdo obstinado; desde la casa de la esquina (frente al parque vuelto toro blanco del vacío) donde compartir café para accionar la palabra. Allí, juntando tiempo y espacio sin límites, se hace carne uno de los más radicales actos políticos en nuestra sociedad cainita del presente: la parada para hacer los cuentos, para escuchar la rememoración de las muertos, las historias más duras y enfermantes del barrio, cuerpos de familias humildes, callosas de manos y almas, duras de rictus, llenas de máscaras. Historias de las que siempre se ha oído hablar, tantas de refilón por prohibidas, por sufridas, por reprimidas. Y por encima de todo cuelgan aquellas traspasadas por el estallido del sufrimiento, como –en Nervio séptimo absolutamente vertebral– la del ahorcado que se balancea cerca del nisperero, matraquillosamente recordado por el abuelo y por la culpa de toda la población; por la culpa de los egoísmos y por la heredada culpa del inútil nieto –pájaro Echedey ladiado– que escucha en una pasividad potencialmente repleta para el comprometido testimonio literario. Inútil en su condición (diría in-condición) que ahora se siente capaz de tomar la palabra alimentada no solo de aquellos otros libros que servían de refugio a la vida consuetudinaria bruta (en esto es primordial la intertextualidad con Pedro Páramo, de Juan Rulfo); sino –y sobre todo– de aquella literatura que vive y aflora en las orales y frustradas bocas de las viejas, necesitadas de unos oídos como los del poeta también ansiosos por curarse, por sanarse. La cura del colectivo es la cura del individuo; la cura de la más secreta intimidad personal no es ajena, con la palabra zamba y discapacitada, a la de los muertos maltratados de la historia. Palabra política y literariamente redentora.

Es un libro del barrio, desde el barrio («un pueblo que había cambiado tiendas de fiar por supermercados, y más tarde asaderos de pollos»): porque el dolor personal se entremezcla con sus historias, con sus difuntas, sus anécdotas, sus secretos más cerrados. Y es entonces cuando Medina, o las variadas siluetas que lo conforman en Nervio séptimo, asume ese sentido de existencia (para tantos inválido e improductivo en medio del capital y del negocio avasallador) que procura transformar la vida a través de múltiples y concretos mecanismos lingüísticos que ahora no tenemos tiempo de desgranar…

Con este libro Medina Déniz ofrenda una posibilidad de comenzar a descolonizar el mundo y la lengua literaria desde su exclusiva perspectiva discapaz. Nervio séptimo es un artefacto explícito que cuestiona las estructuras violentas del poder, y que –personalmente creo– debe seguir siendo explorado y explotado. Si hace un tiempo que esta deconstrucción se viene llevando a cabo desde núcleos que encarnan marginalidades, desde el feminismo, algo desde la ecología y la sostenibilidad, desde las diversidades sexuales…, el ámbito de las discapacidades (y lo que cuestionan de la estructura sociopolítica en la que andamos) ha de comenzar a ser pasto frecuente en la literatura, concretamente en la literatura canaria, que –por cierto– ha encarnado histórica e identitariamente (en las valoraciones e intercambios entre personas y pueblos) posiciones subalternas y precarias análogas a las de los inútiles sociales y a las de los discapacitados de todo tipo, a las de las mujeres maltratadas, a las de las brutalidades racistas y los clasismos.