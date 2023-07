Las acrobacias más impresionantes que ahora mismo se pueden ver en España. Con eso se encontrarán los espectadores que acudan este sábado, 15 de julio, a las 19.00 horas, al teatro Guiniguada, a ver el espectáculo DESproVISTO de la compañía murciana UpArte, dentro del 27º Festival de Teatro Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas. Una combinación de danza y circo en un pase único que hará las delicias, principalmente, de aquellos que busquen el más difícil todavía dentro de esa disciplina del circo conocida como los portes acrobáticos.

«Dentro del arte circense nosotros realizamos esta disciplina que está formada por acrobacias de forma colectiva», aclara desde el principio Sofía Acosta, una de los seis integrantes de UpArte. «Son acrobacias a través de la formación de torres humanas o saltos en barkina que consiste en propulsionar a los compañeros para que hagan saltos mortales en el aire», añade.

Aparte de esta acróbata, el elenco se completa con Gisela Segatti, Guimelh Martín, Paco Caravaca, Daniel Luengo y Natalia Espinosa. «Aquí en España no es muy común que se practique este espectáculo, pero sí es una disciplina muy antigua, que estaba ya en el circo clásico y tradicional», añade. De hecho, el entrenador de UpArte, Vitaly Motuzka, trabajó en el Circo Nacional de Moscú investigando con esta especialidad de los portes acrobáticos pero llevados a columpios y otros elementos más complejos y ha sido él quien les ha transmitido todo sobre esta técnica. «Él trabajaba en la época soviética», recuerda Acosta. «Pero cuando nos empezó a enseñar hace diez años, prácticamente no había nadie que se dedicara a este tipo de disciplina en este país. Ahora, después de una década, ya hay más colectivos».

La compañía UpArte fue creada por los seis bailarines originales «de forma colectiva y horizontal», recuerda la acróbata, «y no tiene director, aunque a veces contratan a alguien para que nos ayude a montar los espectáculos».

DESproVISTO es su tercer montaje y lleva este título porque «es una forma de transmitir de forma metafórica la idea de quitarse capas en la vida, pasar de este individualismo de caminar por la calle cada uno en su mundo particular, medio autómata, para volverte más humano y vulnerable, conectando con el colectivo, con el compañero, o la persona que tienes al lado», afirma la gimnasta. «Es ir quitándonos capas de prejuicio, orgullo y sentimiento, y quedarnos al desnudo». Llevando todo esto a la parte de imagen más literal del término «jugamos mucho con quitarnos ropa, las telas, los tejidos, etc.».

Este alegato contra la incomunicación proviene de que «sentimos que cada vez nos estamos volviendo más individualista, cada uno en su propio mundo con sus teléfonos móviles y olvidando el colectivo».

El porte requieren del compañero para que salga correctamente. «Es una enseñanza artística y también de vida porque hemos aprendido que tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque si no nos matamos», afirma la experta. «Nosotros nos jugamos la vida siempre que salimos al escenario porque hay un riesgo muy alto y tenemos que estar al 100 x 100 de nuestra concentración para que no le suceda nada a nuestro compañero».

El título hace referencia a estar desprovistos «de todo salvo de nosotros mismos, esa eterna búsqueda por librarnos de las apariencias, los prejuicios y los roles para mostrarnos desnudos al mundo, donde siempre encontraremos al otro en momentos de duda o peligro». Una apuesta por la plasticidad, lo flexible y el cambio, dándonos cuenta que no todo tiene por qué ser siempre de la misma forma.

Afortunadamente, durante estos diez años, «sólo ha habido algunas lesiones, pero nada grave» porque su disciplina es como la de un deportista profesional que se presenta a un competición. «Estamos algo más tranquilos ahora porque hay cosas de la técnica que se quedan. Pero antes era entrena de lunes a viernes, cinco horas por día, como una media jornada».

Curiosamente, Sofía Acosta realiza la función de portora, una de las personas que propulsan. «Aunque normalmente en los portes acrobáticos es más común que sean hombres fuertes que se sitúan abajo para que sobre ellos evolucionen chicas ágiles arriba, se está cambiando el rol para que la mujer tome la fuerza». Por eso, el que una mujer como ella tengo ese rol provoca que impacte a la gente y destaca números como el triple salto mortal con los ojos vendados

De sus dos anteriores trabajos, Todo encaja (2015) y Áureo (2018), la gimnasta señala que estaban «más centrados en la técnica de forma más pura, más clásica o gimnástica, era la técnica por la técnica». Pero este tercer trabajo «hemos querido mezclar la danza contemporánea, el movimiento, la expresión corporal, y el espectáculo se ha fundido con una cosa más de composición y coreográfica, más dinámica». Los otros era «mucho salto, mucha acrobacia y gimnasia, y este se ve más danza o movimiento». El atrezzo con el que trabajan es «nuestra ropa color crema» porque es «un escenario muy limpio» ya que quisieron evitar llevar esas cajas de madera, plataformas o barras de los dos anteriores trabajos que eran tan complejos de transportar. El elenco ha cambiado ostensiblemente para este tercer espectáculo, ya que sólo hay dos miembros originales. «Tras diez años, hubo gente que necesitaba parar por situaciones personales».