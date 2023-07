La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual dio a conocer ayer los profesionales y programas finalistas a los Premios Iris 2023 entre las más de 622 candidaturas presentadas por televisiones, plataformas, productoras y miembros de la Academia, 200 más que en la pasada edición. Las noches de Tefía, que llegó a Atresplayer el pasado 25 de junio y que relata las vivencias de un grupo de jóvenes en el campo de concentración de Tefía, en Fuerteventura, destaca con cuatro nominaciones: mejor ficción, mejor actor (Patrick Criado), mejor guión de ficción (Miguel del Arco y Antonio Rojano) y mejor producción de ficción (Montse García y Sonia Martínez). Los ganadores serán votados por los académicos, en secreto y ante notario, y se conocerán durante la ceremonia de entrega que se celebrará el 21 de noviembre, día mundial de la televisión.

En la candidatura a mejor actor aparecen los nombres Daniel Grao, por La chica invisible (Disney+), David Verdaguer, por Citas Barcelona (Prime Video y TV3), Fele Martínez, por Machos alfa (Netflix), Mehdi Regragui, por La Unidad Kabul (Movistar Plus+), Patrick Criado, por Las noches de Tefía (AtresPlayer) y Ricardo Gómez, por La Ruta (AtresPlayer).

Como mejor actriz competirán Anna Castillo por Fácil (Movistar Plus+), Belén Cuesta por Cristo y Rey (AtresPlayer), Blanca Portillo por Días mejores (Prime Video), Lolita Flores por Las invisibles (Skyshowtime), Marta Hazas por Días mejores (Prime Video) y Zoe Stein por La chica invisible (Disney+). Como mejor ficción aparecen Citas Barcelona (Prime Video), La chica invisible (Disney +), La Unidad Kabul (Movistar Plus+), Las noches de Tefía (AtresPlayer), Machos alfa (Netflix) y Rapa (Movistar Plus+). En el apartado de mejor programa de entretenimiento se incluyen El Hormiguero (Antena 3), Soy Georgina (Netflix), La Isla de las Tentaciones (Telecinco), La Resistencia (Movistar Plus+), MasterChef (La 1 de TVE), Traitors España (HBO Max). Como mejor programa divulgativo están ¿Qué (diablos) es España? (Movistar Plus+), Desmontando Andalucía (Canal Sur), Disfruta Madrid (Telemadrid), El condensador de fluzo (La 2 de TVE), Órbita Laika (La 2 de TVE) y Un país para leerlo (La 2 de TVE). Como mejor programa infantil se encuentran Dupi (ClanTV, RTVE y NTR Holanda), Enreda2 (Canal Sur TV), Equipo planeta (Castilla La Mancha- Media), Jasmine&Jambo (Súper 3, TV3, IB3 y cadenas internacionales), La casa de los retos (Boing) y Trazo crítico (À Punt Media). Y como mejor informativo Amén: Francisco responde (Disney+/Star), Antena 3 Noticias (Antena 3), Cuatro al día (Cuatro), Españoles en conflicto (La 1 de TVE) Especial Ucrania, un año de guerra (ETB1/ETB2) e Informe Semanal: 50 aniversario (La 1).