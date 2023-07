La Sra. Tomasa, Santo Machango, El Vega Life y Tabaiba se unen al Beer & Music Festival. LPA B&MF (LPA Beer & Music Festival) no se ha dejado nada en el carrete para conmemorar los diez años desde que comenzara el festival allá por 2012 en el Edificio Miller. Ahora, absolutamente consolidado y siendo una de las citas musicales imprescindibles de la capital, celebrará del 22 al 24 de septiebre su décimo aniversario y para ello se ha preparado una edición de quitar el hipo.

Muestra de ello es que se suman La Sra. Tomasa, Santo Machango, El Vega Life y Tabaiba. Estos artistas multiplican la oferta musical que ya se ha presentado [la de la jornada de apertura, el viernes 22] y que recordamos: “El Drogas” (Enrique Villarreal), con la gira 40º aniversario de Barricada, Christina Rosenvinge con la gira 30 años de uno de sus discos esenciales, Que me parta un Rayo; Burning, que trae a Las Palmas el tour Algo está ardiendo, y las formaciones canarias Mujercitas y Delokos, igualmente con las presentaciones de sus trabajos más recientes, Animal, en el caso de la primera, de Gran Canaria, y Por fin soy yo, el disco debut de una formación tinerfeña recién creada por David Amador, vocalista también de Ni un pelo de Tonto que, más longeva, lleva quince años rodando por Canarias y fuera de las Islas.

LPA B&MF serán tres días para disfrutar de un festival que cuenta entre sus fortalezas con ser un acontecimiento musical y de ocio al aire libre y junto al mar, gracias a su nueva ubicación (el Parque Litoral del Rincón); que cuenta con un cartel que incluye una amplia variedad de sonidos que van desde el Rock al Pop, pasando por lo latino, el Funk, el Hip-Hop, el Reggae o la Rumba, por lo que tiene capacidad para congregar a todo tipo de público con gustos diferentes en lo musical y que es una apuesta comprometida en materia de sostenibilidad, valores que hoy en día son esenciales para un público joven y adulto que quiere disfrutar de la música y del mejor ambiente pero en entornos que sean respetuosos con el medio ambiente. Las entradas se ponen a la venta este viernes, día 14, a través de Tickety.es

Si atendemos al aspecto de la variedad de sonidos, como característica intrínseca del festival, estamos hablando sin duda de La Sra. Tomasa, porque esta banda es precisamente eso, una coctelera de estilos desafiantes en la que se mezclan sonidos latinoamericanos (Timba, Salsa, Guagancó) con Reggae, Funk, Rap y las tendencias más electrónicas (Drum’n’bass, Trap, House...) y estarán, como los artistas que ya hemos confirmado, en la edición 2023. Toda esa mescolanza hecha con un respeto propio de quien ama la música y respeta las diferentes sonoridades es La Sra. Tomasa.

Encima del escenario presentan un show lleno de fuerza que envuelve al público en un ambiente de absoluta vitalidad. Son explosivos y orgánicos y su sonido y estilo es tan innovador que han conseguido atrapar tanto al público nacional como internacional.

Repetidores

La Sra. Tomasa repite en el festival por tercera vez, formando parte de el Line Up de esta edición especial de 2023. Ya tocaron en el 2017 y el 2018. El hecho de que vuelvan no hace sino reafirmar que cuando han tocado en LPA B&MF han dejado al público con ganas de más, de modo que no podían faltar a esta fiesta de cumpleaños tan especial. Lo hacen con la actual gira, Por si acaso no regreso Tour, con la que también visitarán muchísimas ciudades americanas y acudirán a festivales de renombre como Salsa al Parque.

El Vega Life, identidad musical de Adrián Vega, el creador de la “rumbita canaria”, tampoco podía faltar a la edición que está por celebrarse en dos meses. El Vega conoce bien el festival, pues ya tocó en 2015 y en 2016. Este grancanario, natural de Gáldar, es conocido por su música vivaracha y por su peculiar forma de vida natural y positiva que traslada al escenario armado de su guitarra, bermudas playeras y siempre descalzo. El ritmo de sus canciones Be Positive, sus 20 millones de oyentes en el canal de Youtube y sus letras, que son una llamada a vivir la vida de forma sencilla y a ser felices con poquito, te atrapan y te obligan a disfrutar sin contemplaciones y en un ambiente de buen rollo indescriptible.

Como artista y como persona, pues no desliga una esencia de otra, se considera libre, autodidacta y con un perfil muy “bio” de la vida. En su papel y bolígrafo, siempre elige los temas alegres regados con algún toque de humor para jugar con lo identitario de ser canario, pues como él mismo dice en unos de sus temas “Yo nací para verlo todo tropical…”. En lo musical, se nutre de estilos como el Reggae, la Rumba, el Hip Hop o el Vallenato colombiano, pero siempre llegando al mismo punto, un sonido fresco con un estilo muy personal de ritmos latinos y su singular voz.

LPA B&MF será el escenario idóneo para presentar canciones como la que acaba de estrenar con el intérprete y compositor cubano Descemer Bueno, De Canarias pa’ La Habana, que cantará junto a sus éxitos de siempre, Amo la vida, My Brother o Mi Paraíso, que fueron las canciones más escuchadas por los isleños según el estudio “Mapa musical, ciudades del mundo”, editado por la plataforma mundial de música en streaming, Spotify.

La jornada del sábado concluirá con Santo Machango, el proyecto de dos canarios que antes de ese bautismo fueron Área 62, aunque la formación embrionaria es “The Bares Band”. Santo Machango nació cuando se mudaron a Barcelona; allí rebautizaron el grupo con una palabra muy canaria, “machango”, con el doble objetivo de no olvidar de dónde vienen (aunque el proyecto incluye a músicos de Barcelona y Colombia) y también para transmitir el tono desenfadado y gamberro de sus canciones y de sus directos.

Los autores de Narco, Simio y Mojo, también repetidores en el festival, harán rodar las canciones de sus últimos trabajos, Mojo (2015) y Welcome to Paraiso (2018), dos discos que junto con Dopamina, el primer álbum, hablan de su sonido ecléctico, conceptualizado en Street Funk, con influencias de Hip Hop, Groove y, naturalmente, Rock en esencia.