Los últimos y apoteósicos instantes sonoros de algunas de las principales obras sinfónicas es el repertorio que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en su tradicional concierto de la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima del Muelle de la Luz mañana sábado, 15 de julio, a partir de las 22.00 horas.

Se trata de uno de los momentos álgidos del actual 27ª Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas, y uno de los más exitosos, aunque este año, por motivos de seguridad, la policía hará un control aleatorio del Documento Nacional de Identidad y los espectadores podrán trasladarse, como en otras ediciones, desde lanzaderas especuiales ubicadas en la trasera del Centro Comerical El Muelle. Será un repertorio «lleno de momentos que a veces son muy triunfales, pero otros trágicos, aunque de una forma u otra siempre llegamos a la alegría y terminaremos con unos bises», señaló el propio director, Karel Mark Chichon, que dirigirá el evento.

Chichon hizo estas declaraciones en un encuentro en el que estuvo acompañado por el el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, y el director en Canarias de Boluda Corporación Marítima, Javier Climent.

El programa comienza con la estilizada recreación de la Sinfonía Clásica de Prokofiev. Sigue a través del sueño exótico de la lujuriosa orquesta que Rimski-Korsakov volcó en Scheherazade. Exhibe luego toda la fuerza incontenible de Chaikovski capaz de evocar desolados acentos trágicos en su Sinfonía Patética. Continúa con el más irrefrenable júbilo en la Cuarta y el programa llega a sus momentos finales con un clima de apoteosis con los últimos instantes de La Bohème de Puccini, las Variaciones Enigma de Elgar y la fantasía desbordante de los Cuadros de una exposición de Mussorgsky en la esplendorosa orquestación de Maurice Ravel.

Poemas sinfónicos

La orquesta cierra precisamente su abono con este concierto el día anterior en el auditorio que luego repite el sábado en este entorno. Según Chichón son poemas sinfónicos muy variados, «porque hubiera preparado solo grandes finales extraordinarios la gente se aburriría», por lo que ha buscado «que haya movimientos como la Sinfonía patética, una obra más de alma, lenta, densativa, que tenga un constraste final» con Baba-Yaga, de los cuadros de Mussorgsky «que es algo extraordinario. Vamos siempre in crescendo con bises que no voy a anunciar, pero en los cuales espero que el público pueda participar a modo de sorpresa». El maestro insistió en que estos conciertos «nunca hay una cuestión de educar al público, todo lo contrario, es un concierto festivo, dirigido a la gente que normalmente no va a nuestros eventos, y lo más importante es que sea atractivo». Todas las obras tienen su complicación, pero probablemente lo más laborioso de este concierto «es que cada obra tiene su sonido, cada obra tiene su actitud». Y recordó que Elgar no tiene nada que ver con Tchaikovski o que Prokoviev tampoco está cercano a Mussorgsky, «pero para hacer llegar el mensaje de la música hay que identificarse con el sonido y dentro del concierto hay que buscar cinco, seis o siete diferentes estilos y encontrar esa dificultad». Pero añadió que la orquesta «está en un momento fantástico en estos momentos, inspirada y con muchas ganas, y para un director eso es fundamental».

La cita musical de mañana es una de las más emblemáticas de la programación del Festival donde, tal y como recordó Adrián Santana, comenzó su andadura en 2012. «Desde entonces, y a excepción de los dos años marcados por las medidas de seguridad derivadas de la pandemia, el Muelle de La Luz y, más concretamente, la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima, se ha convertido en su espacio habitual».

Esta simbiosis entre el Puerto y la ciudad «ha permitido a la ciudadanía disfrutar durante casi diez ediciones del talento isleño en un escenario diferente, imponente e inigualable que cada año atrae a miles de melómanos y curiosos al entorno portuario, conectando la música sinfónica con otros públicos», añadió el edil sobre el concierto que este 2023 pone las miras en los «Grandes finales» de algunas de las obras más famosas del repertorio sinfónico.

La terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima del Muelle de la Luz contará con un aforo de más de 3.000 butacas. El espacio abarca 50.000 m2 sobre el que se levanta el escenario que está situado bajo dos grúas de 80 metros de altura y unas 1.200 toneladas de peso cada una. Para la realización de la caja escénica y el backstage se ha utilizado un centenar de contenedores, una propuesta singular para la cual todavía quedan disponibles algunas localidades que pueden adquirirse a un precio de 12 euros en lpatemudasfest.com. Al igual que en ediciones anteriores, la entrada incluye el transporte de ida y vuelta al recinto con lanzaderas especiales de Guaguas Municipales que partirán del Muelle Wilson ubicado en la trasera del Centro Comercial El Muelle, a la altura de la Terraza Kopa Las Palmas, desde las 20.45 horas. El regreso al punto inicial comenzará en torno a las 23.30 horas, una vez finalice la función. El acceso al espacio portuario tan solo podrá realizarse a través del servicio habilitado por la compañía municipal de transporte público. Además, para entrar en el recinto será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) ya que habrá un control aleatorio del público que asista al recinto.