Nosotros no teníamos descampados. Teníamos solares. Quizás sea lo mismo pero a los terrenos baldíos que surgían en medio de la ciudad los llamábamos solares, incluidos los de la periferia. Manuel Calderón nos los trae a la memoria, hoy, cuando los descampados son cada vez más escasos entre nosotros y se han refugiado en la periferia, por Tamaraceite sobre todo. Ya casi no se ven niños jugando en ellos, son lugares hostiles que no han sobrevivido a los móviles y video juegos. Hoy ya no se investiga en ellos ni se juega al futbol. Otra forma de ver la infancia, ni mejor ni peor. Los tiempos cambian.

Y del paso del tiempo, como nos afecta y transforma nuestra relación con los demás, habla este hermoso libro de Calderón. Pasea con su hija Irene por los lugares de la infancia, sabedor de que no debemos idealizar esos espacios de la niñez “porque muchas veces solo son inventos de la memoria”. No hay nostalgia rancia al hablar de los espacios o los oficios perdidos. Hay reivindicación de la raíz, del lugar del que venimos. Pero es una reivindicación lúcida, como la de Camus, al que cita muchas veces “Nací pobre en un barrio obrero pero, no obstante, no sabía lo que era la auténtica desdicha hasta que conocí nuestros fríos arrabales”. Los arrabales donde ya no se puede escribir como Rulfo que “Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde”. La calle ya no es de las personas, de los niños, es de los coches.

Los viejos oficios desaparecen o se transforman. Ya no se dice lampista o practicante. Se dice técnico de mantenimiento o ATS. La fuga de agua y la inyección son iguales, más limpias y asépticas si se quiere. Pero su esencia no ha cambiado. Cambia el nombre. Y el autor nos llama a reflexionar sobre los oficios perdidos, los nombres de las profesiones olvidadas por innecesarias. ¿Dónde quedó el afilador? Hoy, si un cuchillo no corta se le sustituye, se tira, se despilfarra. Y la vieja respuesta del que tocaba la puerta y al requerimiento de ¿Quién es? La respuesta de ¡Paz! Porque las puertas estaban casi siempre abiertas, sin pestillo, o con una aldaba. Yo llegué a ver un rebaño de cabras por la ciudad, y la mujer que tras ella vendía la leche recién ordenada. No es que eso sea mejor que comprar la leche tratada, para evitar infecciones y enfermedades. Sería absurdo reclamar la vuelta de los animales a las calles. La vuelta de sus excrementos y su orines. El olor insoportable a veces. Recordar no es añorar o querer que las cosas vuelvan a ser como antes. Recordar es eso, pensar en lo que fuimos y en cómo hemos cambiado, unas veces para bien y otras no. Calderón no se detiene ahí. Regresa a Bajo el Volcán, y nos cuenta el papel de los descampados en la novela de Lowry, el letrero que reclama a los padres que enseñen a sus hijos a cuidar los espacios comunes. La atmosfera alcohólica del libro, la tragedia del cónsul. Así por sus páginas transitan urbanistas, escritores, artistas… En algún momento, en sus libros o películas, todos hablaron o tuvieron en cuenta los solares, los descampados.

Como Passolini, asesinado en uno de ellos. Una muerte horrible a manos de un chaperillo. Justificada por los bien pensantes con un “él se lo busco”. Los ya mencionados Camus, Lowry, Rulfo o Hopper, Valverde y tantos otros que demuestran la amplia cultura de nuestro autor y sobre todo la facilidad con la que se mueve entre ellos, lo acompañan, lo ayudan a repoblar los descampados de su memoria. Y esos descampados los va llenando, con la infancia, la visión primera de la Barcelona de los setenta, la vida de los trabajadores forzados por el hambre a abandonar su tierra, el solapado, casi invisible desprecio hacia los charnegos, los otros, los recién llegados. Los emigrantes que, se quiera o no contribuyeron a levantar la Barcelona actual, la Cataluña de hoy, en una época en la que la palabra nacionalismo casi no existía y todos contribuían al esfuerzo común de la lucha por las libertades, autor incluido. Y entrelaza con regresos esporádicos para ver a la familia, los amigos o cubrir una noticia. Pues se habla, sobre todo, de la memoria de Barcelona, de cómo cambia la ciudad, tan triste a veces, tan alegre otras, sus gentes, la visión de sí mismos de esas gentes, como ha cambiado, como ha resistido o se ha inventado, en el intento de justificación que es siempre la vida. Y así como en un descampado se encuentra desde el cadáver de un poeta a la chatarra abandonada de un coche, caparazón de óxido y testigo del tiempo, en la ciudad se entrelaza constantemente el ir y venir de las personas, los amigos, los conocidos, la madre, el padre; pecios que pueblan los descampados del recuerdo. Cimentado todo con frases contundentes, rotundas como: “los edificios prevalecían sobre las personas”. Frase demoledora que habla de la hostilidad de las ciudades, su rechazo a lo humano, o “España siempre es una obra pública, una casa a medio construir”. Tintes machadianos que recorren todo el libro con versos del propio Valverde. “Seguirá mi tristeza/ paseando por rincones de sombra”.

Y se habla de los senderos en laderas y decampados que los vecinos han trazado con su caminar diario, de cómo esos senderos son unas veces borrados, trasladados por el lápiz del urbanista y otras, entendiendo el profesional que también las gentes saben del camino más cómodo, respetados. A lo largo de las páginas se desgranan reflexiones varias, siempre interesantes, como la que se refiere a la carga de los libros o las dedicadas a la eclosión del nacionalismo en Cataluña y la jornada del referéndum. Ilustradas con imágenes de la vida normal que la gente continúo haciendo, antes y después de votar en unos casos y en otros simplemente porque tocaba hacer determinada cosa; como llevar las cenizas de un hijo suicidado al mar, fragmento desgarrador retratado por Calderón con maestría, sin caer ni el sensacionalismo ni en lo lacrimógeno.

Un libro sobre la Barcelona del pasado, la memoria y el recuerdo y, sobre todo, la Barcelona actual y sus manifestaciones, las banderas con estrella y sus gentes. Un hálito de Sánchez Ferlosio y su definición de todos los nacionalismos, aletea entre sus páginas, poblando nuestros descampados vitales del placer de la lectura reflexiva, esa tan olvidada. Y por tanto un libro al que habrá que volver una y otra vez, como les ocurre a los buenos libros.