El Maspalomas Costa Canaria Music Festival ha reorganizado su programa de conciertos, tras el aplazamiento que afectó, por causas meteorológicas, a la jornada de este viernes 14 de julio. La organización agradece la predisposición y total colaboración de los artistas, que han hecho mucho más fácil la reprogramación de los conciertos. También al público, por la comprensión mostrada en todo momento ante una decisión que se ha tomado pensando en el bien de todos. Y, por último, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a los servicios de seguridad y emergencia.

SÁBADO 15

Escenario Zona Restauración

12.00-17.15: Dj

17.30-18.30: Masterclass “From Gospel to Soul with The Norman Sisters”

18.35-19.00: Dj

Escenario San Agustín

19.30: Dan Dombrowe

20.35: Sergio Miró Dj Set

21.50: The Bo-Keys (feat. Norman Sisters)

22.10: Robin McKelle

22.50: Bobby Rush feat. Mizz Lowe

23.40: Dan Dombrowe (dj set)

00.00: John Nemeth

DOMINGO 16

Escenario Zona Restauración

11.00-11.45: Dj

12.00-13.00: Masterclass “The Influence of the Memphis Sound on Pop Music” with Scott Bomar, director musical y líder de The Bo-Keys

13.35-18.00: Dj

Escenario San Agustín

18.00: Family Soul Band

19.00: Dan Dombrowe (dj set)

20.00: The Bo-Keys feat. The Norman Sisters

20.25: Charlie Wood

21.05: Katrina Anderson

22.10: The Blues Paddlers (aka Samuel & Davis)

22.50: Gran Final