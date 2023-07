El TEMUDAS Fest encara la última semana de su 27ª edición con un estreno de magia, baile, música y acrobacias este jueves 20 de julio: Bling. El Cabaret de las Estrellas. «Me siento muy afortunado porque me hayan dado la oportunidad de traer a este elenco de artistas que he conocido en los últimos diez años alrededor del mundo», expresa José Carlos Campos, actor, director y productor de este espectáculo de la compañía Bypass Teatro.

Campos, que volvió a Gran Canaria cuando el coronavirus comenzaba a causar estragos («la pandemia, para bien o para mal, me trajo de vuelta»), tiene muy presente el talento de su tierra. Prueba de ello es el elenco del cabaret estrena este jueves en el que tanto los cinco músicos como los cuatro bailarines que integran el cuerpo de baile, son de Canarias. Con Jose Vera al saxo, Tana Santana al contrabajo, Luis Sánchez al piano, Takeo Takashi a la batería e Idafe Pérez a la trompeta, los encargados de formar la Bling Band, la música en directo está asegurada en este cabaret en el que José Carlos Campos será el maestro de ceremonias.

Elenco internacional

Junto a él, estarán la cantante canaria Mimi Barber, que ha sido la voz de algunos de los más prestigiosos espectáculos a nivel mundial, como Bellagio en Las Vegas o White en Dubai, el boylesque Dito Castro (Madrid), que se inspira en la estética de los años dorados de Hollywood, la bailarina Magnetic Morgan (París), que ha trabajado como crazy girl durante los últimos 12 años, el malabarista y beatboxer Kerol (Barcelona), que ha actuado en espectáculos como el Circo del Sol, el acróbata David Pereira (Alemania), que desintegra las fronteras entre el teatro, la danza y la acrobacia, la showgirl Shanice Sloan (EE.UU.), que saltó a la fama del cabaret europeo al interpretar a Josephine Baker, Daniel Sullivan (hula hoop y step dance desde EE.UU.) y la acróbata ucraniana Valeria Davidenko, que con solo 1 9años ya ocupa un importante lugar entre los acróbatas más destacados a nivel mundial. «Corta la respiración, tiene un número de siete minutos en el que se invierte al principio y pasa todo el número bocabajo. Desafía las leyes de la gravedad», describe Campos.

«Durante 10 años he pasado por los mejores cabarets de Europa y ahí he ido conociendo a estos artistas que se han convertido también en amigos. Poderlos traer a mi tierra, para que mi tierra pueda disfrutar de ellos sin salir de aquí, me parece un privilegio», añade.

Bypass teatro

José Carlos Campos tiene a sus espaldas una larga trayectoria formativa, entre la que se encuentran los dos años y medio que pasó en Madrid trabajando para Disney en el musical de High School Musical. A su vuelta a la Isla, decidió fundar mi primera compañía. Entre risas cuenta que así fue como se llevó su «primera ruina artística». «Y no será la última», añade. A Bodas de sangre de García Lorca, su primer estreno, le siguieron diversos montajes hasta llegar al que presentan este 20 de julio en el TEMUDAS Fest.

El objetivo que tiene la compañía tras el estreno es exportar al mundo la marca de este festival grancanario. «El cabaret es un género que no entiende de fronteras, se puede hacer en todos los idiomas. Para mí sería un lujo y un honor poder pasear el sello TEMUDAS Fest de manera internacional. No solo que las producciones se hagan aquí, sino que con este sello de producción podamos exportarlo y que otros festivales contraten a nuestra compañía», concluye el director, productor y actor de este cabaret de las estrellas.