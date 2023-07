"Seis millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. / Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender. / Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, / Colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez". Así empieza 'Intifada' de Ska-p, uno de los míticos temas que la banda madrileña no pudo ofrecer a su público en Münich por la "amenaza de que los componentes del grupo podrían ser detenidos durante el concierto" que dio el pasado fin de semana en la capital bávara y que habla sobre el conflicto político-armado que mantienen Israel y Palestina.

El grupo madrileño es uno de los cabezas de cartel del próximo FiestonRon que se celebrará el 11 y 12 de agosto en su emplazamiento habitual en el parking público de Arucas.

"Hoy la fiscalía de Múnich no nos ha permitido tocar 'Intifada'. Dos policías nos han dicho antes del concierto que la canción era delictiva y si la tocábamos pararían el concierto y nos detendrían a todos, Músicos, técnicos y organizadores del festival. Tócate los …", escribieron en sus redes sociales antes de agradecer el apoyo a los asistentes. "Lo mejor del concierto el apoyo y calor de nuestra gente. Gracias peña".

El mensaje fue acompañado de un vídeo en el que tanto los componentes de Ska-P como el público pedía la libertad para el pueblo palestino. Incluso uno de los miembros ondeó una bandera con la boca sellada. La canción 'Intifada' es de contenido propalestino y la amenaza de la detención es porque las autoridades alemanas prohíben la apología contra el antisemitismo.

Sin embargo, Ska-P ya se defendió de esas críticas la semana pasada, antes del concierto, al aclarar que "ser antisionista no es ser antisemita".

"Vaya, a estas alturas nos están tachando de antisemitas algunas malas lenguas en Alemania. No, no somos antisemitas. Desde nuestro ateísmo respetamos a todas las personas religiosas sea cual sea su religión, no a las religiones en sí, ya que creemos que jamás podrás crecer libremente si creces entre dogmas y adoctrinamientos. Nuestra canción 'Intifada' es una denuncia a la ocupación por parte del estado de Israel del pueblo de Palestino, a los asentamientos y robos de tierras, a la brutal segregación y a la negativa por parte del estado de Israel y sus socios de la creación de un estado palestino. Ser antisionista no es ser antisemita", concluyó la banda madrileña.

Letra de la canción 'Intifada'

Seis millones de judíos aniquilados de la forma mas cruel.

Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas, de la historia hay que aprender.

Las víctimas se han convertido en los verdugos se vuelven del revés,

Colonizando territorios Palestinos, de nuevo atentando a la sensatez.

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Israel

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quién?

Muertos, muertos!!! De Yahvé

Que harías tú si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar

Pisoteando tu cultura, sumergido en la locura por perder la dignidad.

Palestina esta sufriendo en el exilio la opulencia de Israel

Por un gobierno prepotente, preparado para la guerra, por tú ya sabes quien.

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Israel

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Yahvé

Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén.

Ohh, quién podría imaginar oh...

Que David fuese Goliath

Ohh Intifada, Intifada

Ohh Intifada, liberación!

No confundas mi postura, soy ateo y no creo en ningún dios,

No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religión!

Sólo condeno el sufrimiento, la injusticia y el abuso de poder

Palestina es sometida a la mas terca de las guerras, la opulencia de Israel.

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quien?

Muertos, muertos!!! De Israel

Muertos, muertos!!! ¿En nombre de quién?

Muertos, muertos!!! De Yahvé

Piedras contra balas una nueva intifada en Cisjordania, en Gaza o en Jerusalén

Ohh, quién podría imaginar oh...

Que David fuese Goliath

Ohh Intifada, intifada

Ohh Intifada, liberación!

Conflicto Israel-Palestina, en la actualidad

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha urgido a Israel a cesar los desalojos forzados de familias palestinas, que en muchos casos se ven obligadas a abandonar sus hogares donde han vivido durante toda su vida. Un grupo de expertos en derechos humanos designados por la ONU ha calificado la política de Israel en el este de Jerusalén como "apartheid", ya que obliga a numerosos palestinos a abandonar sus viviendas.

Los expertos designados por la ONU han manifestado que los desalojos forzados de palestinos en el este de Jerusalén forman parte de una estrategia sistemática por parte de Israel. Esta estrategia tiene como objetivo consolidar la propiedad judía y ejercer un dominio racial sobre la población de la ciudad.

Hacen, además, un llamado a las autoridades israelíes para que pongan fin inmediatamente a estos desalojos deliberados. Estos actos no solo violan de manera flagrante los derechos de los palestinos a la libre determinación, la no discriminación, el desarrollo, la vivienda y la propiedad adecuada, sino que también causan un trauma a las familias afectadas y a toda la comunidad palestina que vive en una situación vulnerable bajo el control israelí.

Han expresado que la transferencia de la población israelí a los territorios ocupados constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra. Además, afirman que esta acción refleja de manera descarada la intención de Israel de anexar y colonizar los territorios ocupados, lo cual va en contra del Derecho Internacional.

Asimismo, han enfatizado que es responsabilidad de otros Estados poner fin a los continuos ataques al sistema del Derecho Internacional. Los expertos han planteado estas cuestiones al Gobierno israelí en repetidas ocasiones, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

Según un comunicado de prensa, los expertos han expresado su preocupación por las imágenes del martes, en las cuales se observa cómo una pareja palestina de edad avanzada, Nora Ghaith y Mustafa Sub Laban, fue obligada a abandonar su vivienda.la vivienda en la que vivieron durante toda su vida.

Hay alrededor de 150 familias palestinas en riesgo de desalojo forzoso y desplazamiento por parte de las autoridades israelíes y las organizaciones de colonos.