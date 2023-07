Cuentan que los poetas Byron y Shelley estaban con la compañera y la cuñada del segundo en una casa en un lago a las afueras de Ginebra. Después de leer un libro alemán de historias de fantasmas, Byron retó a sus compañeros a componer una historia que superara a las leídas. Meses después, en 1818, Mary W. Shelley publicaba la historia El doctor Frankenstein, el moderno Prometeo. El éxito de libro fue inmediato, aunque al principio, patriarcado manda, la autoría se le negó a su autora, que no había cumplido los veinte años. Fue el inicio de una rica carrera literaria, convirtiendo a Mary B. Shelley en una de las primeras mujeres capaces de vivir de su pluma. Escribió artículos, biografías por encargo, ensayos literarios y logró hacerse un nombre en el mundillo literario de la época. Es cierto que su rebeldía inicial, era hija de la primera feminista Mary Wollstonecraft y del filósofo W. Goldwin, su enfrentamiento al patriarcado y al sistema, fue debilitándose con el tiempo, pasando a posiciones más conservadoras. Pero eso no quita ni calidad ni interés a su primera obra, que pervive en el imaginario colectivo con la fuerza de un recuerdo impuesto, ha sufrido diversas adaptaciones cinematográficas y sigue reeditándose. Prueba palpable del interés que suscita.

Todos conocen la historia. El doctor Víctor Frankenstein, discípulo del biólogo Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, guiado por sus ideas biológicas, crea un ser a partir de restos sacados de cadáveres y le da la vida gracias a la electricidad. Víctor Frankenstein es un moderno Prometeo pues roba el principio de la vida para dárselo a los hombres. Horrorizado por lo que ha hecho, abandona a su creación, dejándolo sólo. El llamado monstruo no es malo inicialmente. Como un salvaje primigenio de los de Rousseau, no conoce el mal. Es el rechazo de la sociedad ante su fealdad lo que le empuja a la maldad. Ha buscado la compañía de los hombres y estos lo excluyen, acosan, persiguen con ánimo homicida, y por eso decide vengarse de ese rechazo. Primero destruyendo los seres amados por su creador, venganza por su abandono. Así, contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer, el espanto de la novela no es la pretensión del hombre de igualarse a dios creando vida, sino las consecuencias que los prejuicios sociales tienen. El hombre no puede sobrevivir sino en sociedad. Es un ser social por antonomasia. Ni siquiera los ermitaños ni los más acérrimos misántropos pueden vivir sin tener relación con otros humanos. La falsedad de Robinson Crusoe es querer convencernos de que sobrevive en la isla sin contacto con la sociedad. No es cierto, Crusoe tiene en su poder las herramientas y mercancías del barco, que no han surgido de la nada sino que son producto de la sociedad. Sin ellas, mediadoras de la sociedad, no habría sobrevivivo. Y el innominado monstruo de Víctor no puede vivir sin contacto humano. Por eso reclama a su creador que le consiga una réplica femenina de sí mismo. Y toda la destrucción y mal que causa se debe a ese rechazo injustificado. “¿Seré yo el único criminal, cuando toda la humanidad ha pecado en contra mía? (…) ¿No te parece execrable la conducta del villano que quiso matar al salvador de su hijita? ¡Pero no, ellos son hombres virtuosos e inmaculados! Yo soy al que desprecian y golpean y patean…” La novela, más que una crítica a la ciencia y sus peligros, es una denuncia del rechazo al otro, al diferente, a los prejuicios y un canto a la universalidad de los seres humanos.

Sin embargo, sea por Hollywood y sus censores bien pensantes o por lo que fuere, en el imaginario colectivo el monstruo ha quedado como un ejemplo de maldad suprema, como la misma encarnación de la maldad, de lo execrable. Y a la vez se ha producido un trasvase que convierte el nombre del creador en nombre de la criatura. Nos referimos a Frankenstein como el monstruo cuando es solo el científico que lo crea. Y convertimos el nombre en adjetivo y sinónimo de lo antinatural, lo rechazable, lo monstruoso, lo condenable. Es cierto que la criatura es antinatural, hecha de retazos y vuelta a la vida de manera artificial.

Pero Víctor es un ser de carne y hueso, arrepentido de lo que ha hecho. Pero en nuestro imaginario ya no es así. La criatura lo devora apoderándose de su nombre y convirtiéndose para todos en lo más abyecto. Esta transformación nos esconde los otros niveles de la obra de Mary W. Shelley, la necesidad de compañía, la imposibilidad, si se quiere ser humano, de restar en absoluto aislamiento y soledad.

El daño que hacen los prejuicios y como la multitud se deja arrastrar contra el otro, el diferente, el extraño como en España se asaltaban las juderías en la época de los Reyes Católicos y en toda Europa surgían los pogromos que terminaron en los campos de exterminio.

Así nuestra derecha se apodera de ese nombre y lo utiliza para llamar al gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Han estado años machacando con que era un gobierno Frankenstein, antinatural, hecho de retazos y por ello abominable por tan solo su propia existencia. Como si el que la izquierda radical, por llamarla de alguna manera, no pudiera gobernar en igualdad de condiciones que las otras fuerzas políticas. Para esa derecha no es execrable gobernar con los nacionalistas corruptos cuando lo han necesitado, ni llamar Movimiento de Liberación a ETA.

Es la hipocresía natural de los que se sublevaron contra el orden constitucional en 1936 y justificaron sus actos en y por la religión católica. Llamando Frankenstein al gobierno de coalición, la derecha lo deshumaniza, le quita sus atributos de seres iguales al resto de la sociedad, convierte a quienes lo forman en infrahumanos, en otra cosa que las personas “de bien”, según la frase de Feijoo. Es el mismo mecanismo que los nazis utilizaron contra los judíos y los eslavos.

Privarles de su cualidad de humanos para justificar cualquier atropello. Similar al que los sionistas emplean con los palestinos. Deshumanizar al contrario es dejarlo en condición de clara inferioridad, propiciar que sea una víctima justificada.

Este uso espurio del término ha hecho fortuna. Hace poco alguien decía que nuestra ciudad era una ciudad Frankenstein. Una ciudad de monstruos, hecha de retazos, condenable y execrable por tanto. Quienes afirman tal quieren obviar que toda ciudad es así, hecha de retazos y de historia, de barrios ilegales inicialmente, ocupaciones de suelo por los más pobres, planificación cuidadosa en los barrios más ricos. Así se ha escrito la historia de nuestra ciudad. A retazos, unas veces planificada y otra asaltada por la necesidad de construir un techo de los más necesitados, desparramándose por los Riscos otras.

Lean, para confirmarlo, la estupenda Historia de Las Palmas de Gran Canaria, de la fundación a la invasión (1478-1599) del doctor Lobo Cabrera. Quizás utilizarían los términos con más cuidado para no dejar fuera de los derechos de ciudadanía los barrios de autoconstrucción, por ejemplo. El lenguaje tiene estas cosas, creemos ingenioso un término y abrimos puertas que no queríamos. La lectura del Frankenstein de Mary B. Shelley es un buen antídoto contra tales ocurrencias.