Meryem El Mehdati es una escritora canaria; no porque se haya criado en el Sur de Gran Canaria y tenga un DNI que lo especifique. Lo es por su completo dominio de los diferentes canarismos que va soltando en su novela, en los sitios que corresponden, sin forzar nunca la nota. Escribe en canario y usa expresiones como fos, sancochada, chacho, voz de turronero, cuando corresponde. Nadie, basándose en su nombre o apellido puede negárselo. Los pocos años que ha pasado escribiendo en la red la han dotado del oficio suficiente para entregarnos esta muy buena novela, basada en la realidad, nuestra realidad. Da lo mismo que la empresa se llame Supersaurio, las Cuatro Esquinas, Mercadueña o Almonte. Todas son iguales, funcionan de la misma manera, con el objetivo de obtener el máximo beneficio con el mínimo coste. Es decir, con la máxima explotación de sus trabajadores. Prescindiendo de ellos cuando la tecnología o los inventos del marketing lo permiten. La llegada de las autocajas, esas en las que el propio cliente pasa su compra por un lector de código de barras, es una muestra. Convierte a las cajeras en perfectamente prescindibles, igual que hay tantas gasolineras en las que tú mismo te sirves el combustible, convirtiendo en superflua la presencia de un trabajador que despache. Haces el trabajo tú, sin obtener nada a cambio, salvo el salir oliendo a gasolina o el miedo a equivocarte en la maldita caja y quedar con un idiota ante los demás clientes.

Habla de nuestra realidad, de ese Sur donde los hoteles crecen como hongos, reduciendo la distancia entre el mar y la montaña, estrechando las playas y el paisaje, limitando el horizonte. Ese Sur que cumple a rajatabla que el paraíso del visitante es el purgatorio del residente. Ese Sur pensado para que el turista deje su dinero en manos de otros, los dueños de los hoteles y no de los trabajadores. Para que vomiten el alcohol que les cobran, untados con el protector que les venden y sean atendidos con una sonrisa, se siempre amable con el visitante pues si no somos amables no vuelven y tu perderás tu trabajo, ese trabajo por el que te pagan menos de lo que dice el convenio, o en el que haces horas que no se te reconocen. Es la realidad de una sociedad con la generación de jóvenes mejor preparada y peor pagada. La generación a la que le vendieron que se preparada, se esforzada, fuese ella misma, que un futuro de radiantes consumos se le ofrecía. Y que ha estudiado cosas como traducción o filología o historia del arte para terminar de cajera, camarero, limpiadora, administrativa porque el mercado no necesita de nadie que sepa escribir bien o entienda un cuadro. Para eso ya están el corrector de textos o Wikipedia.

Habla de la realidad de esas absurdas entrevistas de trabajo con preguntas idiotas que dejan al trabajador con el temor de haber respondido mal: ¿si fueras un animal, cuál serías? Y de las pretendidas «culturas de empresa», con objetivos y valores que camuflan que lo que se quiere es sacarte el cuero pagando lo menos posible. Trabajar en equipo, empatía, asertividad, y anglicismos varios que camuflan la realidad y que sirven para que asesores y gabinetes especialistas cobren cursos de gestión de personal que vienen subvencionados por el Estado o la Comunidad Europea. Cursos que hacen que los jefes se consideren guay, que son líderes, potencian las capacidades de su equipo, no limitas tus desafíos. Desafías tus límites. Y los muy tontos se lo creen. Oscuras cortinas de humo que pretenden esconder que el sistema en realidad pasa de ti, que lo que quiere es que rindas, produzcas, des resultados. Y esa cortina se infiltra en la propia vida. Así, irónicamente, la protagonista, en un momento llega a plantearse optimizar sus recursos, reducir sus gastos, diversificar sus tareas. El neoliberalismo entra por la puerta y el espíritu crítico sale por la ventana. La única ventana de un cuarto piso sin ascensor que has podido alquilar, dejando la mitad del sueldo, cuando el Banco de España recomienda no destinar a la vivienda más del 35% de los ingresos.

Con humor, con ironía, con rabia, Mehdati carga contra los tópicos, los prejuicios, el patriarcado. ¿Por qué los nombres de otras culturas tienen que significar algo? Nadie se pregunta qué significa Antonio o Javier, pero Meryem si tiene que significar algo. Un prejuicio que recuerda el chiste del Pequeño Goma Rota. ¿Por qué cuando una mujer reacciona bruscamente tiene que tener la regla? ¿No puede estar molesta por algo? No, ella misma reconoce como el patriarcado ha terminado imponiendo que: Todas aprendemos a imaginarnos que estamos locas y que esa cosa que nos ha incomodado no era para tanto en realidad. Es una magnifica definición del patriarcado y como ha hecho que las mujeres acepten que quizás el problema no sea el grosero que sigue a dos chicas por la calle diciendo barbaridades sino que ellas son demasiado susceptibles, tienen la regla o se están volviendo paranoicas. Ese quizás es terrorífico, viene a decir que aceptes la sumisión o el acoso o el micro machismo, que total, no es para tanto. Antes se justificaba la violencia machista con la frase: ella algo haría. Pues lo mismo.

También habla del amor, la amistad, las consecuencias del turismo, el paisaje torturado de nuestro Sur. Pero también de como el sistema es capaz de asimilar, integrar, comprar los sueños y venderlos. Como un ascenso, una subida de sueldo, un cambio en la denominación de las tareas, pueden conseguir que las personas acepten, dejen la rebeldía, la rabia, en el interior. No queda otra si se quiere comer, pagar un mejor piso, vivir por encima de la subsistencia. Da lo mismo que la historia de Meryem la haya vivido ella misma o que se la hayan contado. Los que trabajan en la empresa privada, los que pasan por los estadios de parado, temporal, fijo, saben que todo lo que cuenta es verdad. Que el miedo a perder ese por encima de la subsistencia, domina, controla, de forma tal que por mucho que la rabia reconcoma por dentro, se acepte el sistema como es. Después vendrá la conciencia de clase, de ser mujer en este mundo. Pero eso es otra historia. La de Meryem Mehdati es la de todos nosotros, la de todas las mujeres trabajadoras, por eso también vale la pena leerla.