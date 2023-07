El otro estilo del señor presidente: Azaña / Franchy

«!Idiotas,yo soy un burgués!».

Rescatar este exabrupto, que según Sánchez Albornoz, (1) dirigió Azaña a la masa que le acogía en un mitin al grito de «muera la burguesía» puede aparecer como un síntoma del otro estilo del señor presidente.

Las memorias de Azaña han sido fuente inagotable de documentación para aquellos historiadores que han investigado las primeras décadas del siglo XX en España.

La mayoría han tenido que transitar su lectura, lo que implica sumergirse en la belleza de un lenguaje cargado de riqueza conceptual, en unas formas literarias casi musicales, en un elegante vocabulario nuevo y eterno a la vez que no deja de sorprender; el castellano puro y fluido de su Alcalá de Henares. Sin embargo, repentinamente, en medio de sus bellos escritos, surge, como por sorpresa, un cambio de talante que manifiesta la existencia de un azaña diferente. Es cuando se reviste de una inesperada prepotencia que bordea la arrogancia, dando pinceladas que lo sitúan al borde de perder su distinción, a un paso de la soberbia.

Como recoge Miguel Angel Villena: « ...a veces pecaba de orgullo o de soberbia intelectual..». Ejemplo de esa afirmación lo encontraríamos en el escaso respeto hacia su compañero Prieto, del que llega a ridiculizar su pesimismo, su derrotismo, diciendo:

«Como siempre que está desanimado toma un acento plebeyo, como el de una criada que se conduele ante el sangriento cartel del crimen de feria».

Es extraño, en una persona de su contundente superioridad intelectual y moral, el acto de vincular de forma peyorativa la profesión de criada con lo plebeyo, sabiendo además, como seguro sabía, que la madre de Prieto lo había sido.

Igualmente imposible por otra parte sería que al describirlo como: «Sumido en su grasa, entornados los ojos miopes» lo hiciera con el sano deseo de elogiarlo, como tampoco es motivo de elogio cuando comenta: «A Prieto le cargan mucho la sonrisa y las maneras corteses de Besteiro, propias de la Institución Libre de Enseñanza».

Denota Azaña, además, poca indulgencia hacia otros compañeros; al hablar de Alcalá Zamora, presidente de la República, lo hace refiriéndose a él como «el maléfico de Priego» o cuando dice que Fernando de los Ríos es un «fanatiquillo».

A lo largo de los diarios es habitual encontrar juicios negativos sobre los discursos de los demás y tropezarnos, frecuentemente, con valoraciones muy positivas de brillantez sobre los suyos propios, por los que casi siempre recoge felicitaciones y las traslada a sus memorias. No en vano era, según Madariaga, «el orador parlamentario mas insigne que ha conocido España».

Hay muchos ejemplos de esa actitud critica: entre otros, la conferencia de Unamuno en el Ateneo el 28 de noviembre del 32 le pareció «lastimosa... una estupidez» o el discurso de Alcalá Zamora que tilda de «pobre y provinciano». En una ocasión comenta sobre un discurso de Besteiro: «Frío y largo. Besteiro no tiene la emoción que comunica».

Hemos de reconocer, no obstante, que sus valoraciones críticas a veces son proféticas. Cuando recibe la visita de Pérez de Ayala, como sabemos intelectual de la generación del 14 considerado uno de los padres de la República y embajador de la misma, y comenta: «Ayala siempre está arrimado a alguien o a algo donde suene influencia, reputación o dinero...». Se está adelantando a los hechos, puesto que en junio del 37, en plena Guerra Civil, Pérez de Ayala escribe a Franco desde Londres: «Mi querido general: ...He venido buscando la manera de hacer llegar a usted directamente, lo primero mi adhesión sincera y el ofrecimiento de mis humildes servicios... no he cesado un instante de estar sirviendo a usted... Su leal. Ayala».

No tenemos por tanto que extrañarnos, si al referirse a quien se permite la licencia de considerar «una modesta personalidad parlamentaria» lo haga con la prepotencia, el paternalismo, y la autosuficiencia que muestra cada vez que se refiere a Franchy Roca, aun sabiendo que «este señor Franchy es un ídolo para los republicanos canarios».

Tiene Azaña dificultad para aceptar que Franchy votara en contra de una de sus propuestas, según dice por «desdén rencoroso» y se instala molesto en valoraciones ofensivas hacia D. José:

«... Le he felicitado alguna vez por sus discursos, que valen poco... le hicimos fiscal de la República, cargo que desempeñó mal por su aplatanamiento conocido...».

Criticar los discursos de Franchy está, como hemos visto, dentro de su línea habitual. En cuanto a tildarlo de aplatanado sería caer en aquel vulgarismo con el que hemos tenido que lidiar los canarios durante décadas pero que el tiempo y la historia se han ocupado de liquidar.

A partir de ese desencuentro, cada vez que se refiere a Franchy le sobrevuela un cierto desdén, un sentimiento de arrogancia que le hace rozar la vulgaridad y lo aleja del sentimiento de empatía deseable en una personalidad de su talla.

Incapaz de comprender la lógica y humana emoción de D. José en el momento que recibe la noticia de su nombramiento como ministro, recoge en la estrada del 10 de junio de 1933, su impresión: «… Cuando le digo que le he nombrado ministro palidece y se emociona. Adivino que un calambre le estremece las piernas. Espero que no se le hayan ido las aguas...». Una nueva vulgaridad impropia del momento y del personaje.

No sería de extrañar que estas divergencias estén motivadas por los distintos orígenes de ambos.

Mientras las raíces de Azaña las encontramos en la riquísima cultura de su Castilla, cerrada, austera y profunda, que él sintetiza al definirse en su conocida frase: «Tengo de mi raza el ascetismo y del diablo la soberbia».

Los orígenes de Franchy, por el contrario, están mirando a un puerto abierto al «Atlántico sonoro» a la «mar océana», explosión de inmensa libertad... que genera en parte una burguesía culta y cosmopolita, con cierto grado de sofisticación.

Claramente, Azaña no conoce a Franchy, no tiene ni idea de su personalidad; confunde su serenidad con una «sonrisa fría y tímida» su actitud de respeto con un «apocado señor Franchy». Quizá sean estas las cualidades que concuerdan con el hecho de que los federales moderados de toda España se denominaran franchystas, «término expresamente recogido en manifiestos o comunicados de prensa difundidos en ciudades como Madrid Barcelona Sevilla o Santander..» . (2)

Sería de justicia recurrir por tanto a quienes sí lo conocieron realmente, para contraponer ese desdén que hemos visto, y que nos guste o no estará eternamente grabado en los diarios y memorias de D. Manuel.

Cuando en noviembre de 1976, LA PROVINCIA recoge el homenaje con motivo de la llegada de sus restos a Las Palmas, nos encontramos con las opiniones de muchos de esas personas que de una u otra manera le estuvieron cercanas.

Agustín Millares, Guerra del Río; el alcalde, señor Mesa; Ambrosio Hurtado, Santiago Gutiérrez hacen entre todos una semblanza totalmente alejada como vemos, de los anteriores comentarios

Agustín Millares Carló, tan cercano a D. José, se refiere a él como «paradigma de inteligencia y honestidad», su «distinción espiritual», según el paleógrafo, hace que nunca se le escucharan expresiones de rencor o de amargo desengaño, añadiendo que tenía un «dominio absoluto de la palabra ya que hablaba como si leyera» lo que estaría en las antípodas del comentario de Azaña.

Guerra del Río lo menciona como «apóstol de la libertad y la justicia». Ambrosio Hurtado de Mendoza, en el momento fúnebre del regreso a Las Palmas, 32 años después de su fallecimiento, le rinde homenaje con un amplio artículo también en LA PROVINCIA (3), subrayando que «practicó la política con sentimientos y anhelos altruistas sin apetencias de tomarla como escaño para alcanzar cotas de inconfesable bienestar», lo que queda demostrado cuando al dejar el ministerio «se negó en absoluto a cobrar una cesantía de tipo político» a pesar de las estrecheces que vivió junto a su infatigable compañera Rosa Millares Cubas y después de haber agotado su patrimonio familiar en actuaciones políticas.

Santiago Gutiérrez primer concejal federal del ayuntamiento de Las Palmas comenta en su articulo, en aquel lejano 1976 al inicio de la transición: «… los que le conocimos no podemos sino repetir donde sea que es difícil encontrar un político de una honradez y rectitud como Franchy Roca».

En cuanto a Azaña, es al hablar de sí mismo cuando se sacude la mordacidad utilizada en muchas de sus afirmaciones, desaparece entonces toda acidez y cultiva el camino del lirismo, de una perfección literaria casi poética. Imposibilitado de apartar su gran tragedia personal, salpica los escritos de características casi utópicas y manifiesta toda la benevolencia que anida en su interior.

«Porque nada estrecha tanto la mente, apaga la imaginación y esteriliza el espíritu como la política activa y el gobierno... Una de las asperezas de la vida política es la aridez, la sequedad, la triste cerrazón espiritual del mundo en que uno queda sumergido». (4)

Encontramos abundantísimos ejemplos donde su alma de filósofo, reflexiona, como llorando, en medio de la dantesca situación en la España del momento.

«No será un triunfo personal, porque cuando se tiene el dolor de español que yo tengo en el alma, no se triunfa personalmente contra compatriotas. Y cuando vuestro primer magistrado erija el trofeo de la victoria, su corazón de español se romperá, y nunca se sabrá quién ha sufrido más por la libertad de España». (5)