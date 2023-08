En el coche y a ritmo de Never say Never de Justin Bieber celebraba el artista Lucho RK en su Instagram el éxito de la venta de entradas para su primer concierto en solitario en Gran Canaria. Tras anunciar una primera fecha, la del 2 de septiembre, los 800 tickets disponibles se vendieron en menos de tres horas. Ante la buena respuesta, se decidió apostar por un segundo show en la misma ubicación: la sala de fiestas Alboroto en Las Palmas de Gran Canaria.

Así, ayer los fans de Lucho RK volvían a tener la oportunidad de ver al artista en directo en una segunda fecha: el 1 de septiembre. Dos conciertos seguidos para que nadie se quede con las ganas de ver a este artista emergente que apunta maneras y se está haciendo un hueco en el burbujeante panorama musical isleño.

«Cantar en mi Isla es como un sueño, llenar una sala… La ilusión de hacerlo aquí, con gente de tu tierra, con gente que conoces, tu familia… Es otro rollo, otra vibra, jugamos en casa», contaba Lucho RK, al que se le pudo ver como telonero en el concierto de Quevedo el pasado mes de marzo.

«Prepárense para un día que va a ser historia en esta Isla», dijo en aquel momento, donde dedicó uno de sus temas al rapero grancanario La Pantera y obsequió al público con el remix de Cosas locas en el que estuvo trabajando con Danny Romero y que vio la luz el pasado 17 de marzo.

Lucho RK cuenta con 13 sencillos propios y diversas colaboraciones con artistas como Wos Las Palmas o el ya mencionado La Pantera, pero por ahora su primer disco tendrá que esperar. «Tengo canciones que aún no tienen salida o que todavía no es el momento de sacar, porque no las veo como singles… Quiero hacer una recapitulación de temas que tengo ahí y a los que tengo que darle un sentido. Hacer un disco es algo complejo que me tomaré con mucha paciencia. Necesita un concepto, darle un sentido, una cohesión…», indicaba el artista en relación a sus planes de futuro. En este mismo sentido, añadía que ahora mismo está centrado en «ir progresando y ser cada vez más grande, tanto en música, como en shows, como en trabajos visuales».

Inicios

Los comienzos en la música de Emilio Roca Cáceres, antes de ser Lucho RK, se remotan a las comidas y cenas familiares en las que cantaba junto a los suyos y a cuando, de pequeño, escuchaba a artistas como Eminem o Red Hot Chili Peppers.

No recuerda el momento exacto en el que decidió que se dedicaría a ello, pero sí que se marcó una serie de objetivos y una fecha límite para intentar abrirse un hueco en el mundillo: «Yo cantaba en las comidas y cenas familiares, con los míos y tal… No recuerdo el día en el que dije 'me quiero dedicar a la música', aunque sí hubo un momento en el que decidí hacer algo en serio y darme un plazo de tiempo para ver si se me daba. Yo me he metido en esto gracias a Linton [productor musical] y un amigo mío que se llama Mckenzy. Ellos dos han estado ahí, en el estudio, hemos trabajado mucho. Ponerse delante de un micro las primeras veces es un palo, te da cosilla, vergüenza y tal…, pero, al final, gracias a ellos, me he podido desarrollar como artista», relata.

Gran Canaria está en el mapa gracias a artistas como el propio Lucho RK, La Pantera o Quevedo. Y, junto a ellos, hay todo un panorama de artistas emergentes que están aprovechando el tirón para impulsar sus carreras. Lucho RK es parte de este movimiento pero también un espectador que lo disfruta desde fuera: «Al final esto es curro de todos los días… A nivel de la exposición que tienen ahora las Islas, es brutal… Para mí es una locura, lo veo, lo gozo y lo disfruto como un oyente también, como un fanático, también lo veo como una persona a la que le encanta ver la escena canaria y ver como todo el mundo progresa», concluye el cantante grancanario.