Los cuentos inéditos de Hemingway

En diciembre de 1922, la primera mujer de Ernest Hemingway, Elizabeth Hadley Richardson, se disponía a viajar desde París a Suiza, donde se encontraba su marido, con una maleta que contenía todos los manuscritos de cuentos y relatos que el joven Hemingway había escrito hasta entonces. En un momento de descuido de Elizabeth alguien le robó la maleta y de esta y de su contenido nunca más se supo.

Con lo poco que se salvó, gracias a que se había quedado en su casa de París, Hemingway publicó al año siguiente, 1923, su primer libro: Tres historias y diez poemas. Su aparición marca el debut de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Había nacido para la Literatura uno de sus genios modernos.

Por razones inexplicables esta ópera prima de Hemingway nunca se había publicado en España. Y ha sido ahora, coincidiendo además con el centenario de su aparición en 1923, que la editorial Averso, con acierto, publica la primera edición en castellano del primer Hemingway, reparando así un fallo literario incomprensible y recuperando una pequeña joya que, pese a su condición de primeriza contiene ya un buen Hemingway, el que encaja a la perfección, gracias a su escritura escueta y sin ornamentos, con el relato corto. El trabajo de Hemingway continuó, y no sólo mejoró su desarrollo sino que se volvió uno de los escritores más destacados de la literatura universal.

Estos tres primeros relatos: Allá en Michigan, Fuera de temporada y Mi viejo, tienen ya el sello Hemingway, ese estilo propio que lo hizo genial e inconfundible en la literatura mundial. Es ese estilo sobrio, imperturbable y convincente, siempre sugerente, con una deliciosa economía de diálogo.

Con el tiempo, Hemingway fue perfeccionando esa forma sobria de narración que se convirtió en el sello distintivo de su ficción, pero leyendo estos tres primeros cuentos observamos que con ellos el escritor abría la puerta a nuevos caminos literarios que con el tiempo se fueron ampliando pues en ninguna parte logró Hemingway mayor dominio de su narrativa que en sus cuentos.

El escritor, ya desde su inicio muestra ese estilo brutalmente masculino y natural y no se arredra, pues su primer cuento Allá en Michigan fue controvertido en su época por su sexualidad explícita, pues es el relato de una violación o, contado en el estilo sugerente de Hemingway, cómo una joven es obligada a tener relaciones sexuales.

Allá en Michigan cuenta la historia de Liz Coates, una joven que trabaja como empleada doméstica para la familia Smith, y se enamora en silencio de Jim Gilmore, un herrero local. A la vuelta de varios días de caza un Jim con varios whiskys de más invita a Liz a un dar paseo hasta el muelle al anochecer. Allí Jim inicia un duro interludio sexual con Liz y finalmente la viola. Ella se había resistido: «No tenemos que hacerlo, Jim. Y no vamos a hacerlo. Oh, esto no está bien. Oh, es tan grande y duele tanto. No puedes hacerlo. Oh, Jim, Jim. Oh», pero finalmente el hombre impone su voluntad, y luego se queda dormido encima de ella una vez consumado el acto. La historia termina con Liz cubriendo a Jim dormido con su abrigo y dejándolo pasar la noche.

En Fuera de temporada, la historia está ambientada en Italia, Cortina, donde una joven pareja estadounidense se hospeda en un hotel. Como están aburridos, el marido («el joven caballero») arregla con Peduzzi, un trabajador del hotel, para ir a pescar truchas en un río. Peduzzi, seducido por el dinero, los lleva, pese a que la temporada de pesca ha terminado y está prohibida.

El relato sirve a Hemingway para pintar la distancia entre hombres y mujeres, quiere retratar la dificultad con la que se llevan. La esposa del joven caballero es despreciada por los dos hombres y en su vida matrimonial falta por completo el elemento romántico. La pareja estaba fuera de lugar, su aventura de pesca estaba fuera de temporada y su estado matrimonial parece estar fuera de todo.

En Mi viejo, Hemingway utiliza una ironía dramática. Joe, todavía un niño, elogia a su viejo, un jokey de carreras de obstáculos y se entusiasma con lo bueno que es. Sin embargo, Hemingway va deslizando que algo turbio hay en torno a su padre: amaño de carreras, apuestas ilegales, pero sin que Joe lo entienda. Pero su admiración al padre es frágil. Cuando este finalmente muere al caer del caballo en una carrera, la confusión se apodera del muchacho.

En estos tres relatos iniciales encontramos ya, pese a su juventud, al mejor Hemingway, al que encaja a la perfección, gracias a su escritura sobria y sin ornamentos, con el relato corto. Un joven Hemingway, pero que ya muestra una firme voluntad de crearse una personalidad literaria propia y de escritor genial.

Están también esos diez poemas, de menor relevancia, pero que permiten mostrar una faceta del autor poco o nada conocida, algo que siempre conmueve a los incondicionales a Hemingway.