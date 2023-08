El cómico madrileño David Cepo se acerca en septiembre a Gran Canaria y Tenerife para presentar su último espectáculo titulado No cruces los brazos, con el que está petando las salas y teatros de media España. El Festival Reíslas ha previsto las funciones de Cepo para los días 14 y 15 en el escenario del Cicca de la capital grancanaria y el Teatro Leal de La Laguna, respectivamente, para las que se venden ya las ultimas entradas.

«Tienes que ser consciente de la gente que mueves para atreverte a saltar de un open mic a meterte en un teatro con un espectáculo propio», explica uno de los humoristas españoles del momento.

El nombre de su show, No cruces lo brazos, lo decidió Cepo cuando se percató de que en algunas de sus actuaciones algunas personas en el patio de butacas mantenían sus brazos en posición cruzada. «Parecía que me retaban a que los hiciera reír y me incomodaban negativamente… Me decía, ¡este no se quiere reír¡ Me enfrentaba a una especie de barrera y cuando tanto tu como el público se suelta, todo fluye mejor, entran mejor los chistes».

Su ilusión no es precisamente ser actor, aunque estudia teatro en el centro Estudio 2 de Manuel Galiana en Madrid. De hecho, con sus compañeros de centro forma parte del elenco del montaje Terror y miserias del Tercer Reich, famosa pieza teatral de Bertolt Brecht estrenada en el exilio en 1938 que dirige Óscar Olmeda. Acabó dejando su trabajo de 11 años para dedicarse al humor porque tiene claro que «lo que me hace más feliz es ser humorista y actuar en directo en los teatros», advierte Cepo, quien en 2013 afrontó su primera aparición televisiva en el Open Mike del Canal Paramount Comedy, y al año siguiente crea, junto al también cómico Alber Vil, su primer show Para qué dices que sí. Antes de recorrer el país con No cruces los brazos estuvo durante siete años formando parte del espectáculo Casi decentes, junto a Alex Salaberri.

Todo es humor

Su humor tiene un color, blanco, y está dirigido a todos los públicos. «Se supone que es más suave y ligero que el humor negro, combinado con humor absurdo e improvisación con el público. Pero tanto el blanco como el negro, todo es humor. En el escenario sí que es verdad que hago un personaje más exagerado de mí mismo, interactúo con la gente y la gente está encantada con que lo haga. Se crea realmente un ambiente muy bonito. La gente sale encantada de mi show y yo también», señala Cepo.

«A mí también me gusta mucho el formato clásico de monólogo, aunque esta forma de hacer humor interactuando con el público es un formato que te tiene que gustar hacerlo. El tema de la improvisación te expone a unos niveles de riesgo bastante grandes ante el público porque no sabes por dónde va a salir la cosa, pero es verdad que cuando sale fluido, la gente agradece mucho el momento mágico que se crea, cuando eres capaz de hacer un chiste con algo que te han dicho y te metes un poquito con ellos, siempre con respeto, eso sí. Dicen que es más complicado hacer reír que hacer llorar, pero realmente es algo para lo que se nace o no se nace», explica.

«Como humorista tienes que mentalizarte de que no le puedes gustar a todo el mundo», advierte David Cepo. «Cada día el público es distinto. Lo que tengo claro es que subir a un escenario supone una responsabilidad muy grande porque lo que sí sabes es que vienen a verte con una ilusión y con expectativas de reírse y entonces sientes esa presión y responsabilidad para poder ofrecerles en tu show el nivel que esperan o estar incluso por encima», sostiene.

Ahora con 34 años añade que «lo bueno de la comedia es que no tiene edad. Yo espero durar hasta los 50 y mucho más, siempre cuando el cuerpo me deje. A mí gusta mucho el humor y soy muy feliz por dedicarme a esto». Se ha convertido en una sensación en las redes sociales con los vídeos de sus actuaciones que siguen más de 200.000 personas. Sin embargo, reconoce que no es lo mismo lo que se percibe en las redes al clima que se genera dentro del teatro. «En el teatro se crea una magia que las pantallas no pueden sustituir. A la gente le puede gustar un vídeo, se puede reír, pero esa atmósfera, esa magia que hay en el directo no será nunca igual a que lo veas tumbado en la cama, en tu casa y lo hagas solo con tu móvil», asevera el humorista.

El artista, que a principios de año se involucró en la primera temporada del proyecto Aquí hay mandanga, un podcast en el que compartió micrófonos con Andreu Casanova e Isabel Rey y que fue grabado con presencia de público en los Teatros Luchana de Madrid, confiesa que tras 75 minutos de espectáculo en muchas ocasiones acabó agotado, pero contento si considera que el show ha salido bien esa noche. «Antes de salir al escenario siempre pienso para mí: Disfruta tú para que disfruten contigo. Intento que la gente disfrute y pase un rato agradable», apunta.

David Cepo ya ha agotado las entradas para una de las funciones previstas en el Cicca, por lo que solo quedan las últimas localidades de una segunda función programada a las 18.00 horas del día 14 de septiembre. Al día siguiente Cepo se las verá con el público en el lagunero Teatro Leal, en donde también está a punto de agotarse el papel.