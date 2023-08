La misma sangre y colores del jazz corren por las venas de Jaume y Mar Vilaseca, padre e hija de renombre musical que a menudo cruzan sus caminos en el escenario, pero que cultivan un universo propio de búsquedas y experimentaciones sonoras por separado. En el caso de Mar Vilaseca (Barcelona, 1998), la joven cantante, compositora e instrumentista catalana ultima las canciones originales de su segundo álbum en solitario, imbuidas de los múltiples lenguajes y géneros que impregnaron sus años de formación en la Escuela Juilliard de Nueva York, considerada una de las instituciones artísticas más prestigiosas del mundo.

La artista, de nombre artístico Marhands, presenta una muestra de este nuevo repertorio en un show titulado Remember Me, este miércoles 9 de agosto, en Fábrica La Isleta, cuyo aroma de nostalgia e influencias solo podía descubrirse de la mano de su padre, que la acompañará en formato dúo, a voz y piano.

«El show recoge composiciones originales que escribí durante mis tres primeros años en Nueva York, donde pongo música a las experiencias y situaciones personales que viví en una ciudad nueva», explica Mar a su llegada a Gran Canaria, después de visitar el pueblo de Agaete. «Y en el apartado musical, me abro a otros estilos dentro del folk, el jazz o el pop, porque en estos años en Juilliard he aprendido muchas nuevas músicas, desde el estilo latinoamericano al afrocubano y otros sonidos de la India, Grecia o Israel», añade la artista, que culminó hace un año el Máster de Intérprete de Jazz Voz en el citado conservatorio.

«En la Escuela me encontré con un panorama de muchísima diversidad cultural, con músicos procedentes de todas partes del mundo, así que durante esa etapa fui cambiando constantemente de repertorios y de estilos, lo cual es muy enriquecedor como artista», añade. En concreto, destaca que bajo este alud de influencias «contacté con mi raíz más latina», que se hoy se refleja en una proclividad cada vez mayor a componer y cantar en español.

«Cada vez más cantautora»

Porque Mar Vilaseca compone y canta sus propias canciones, pero, además, toca el piano como instrumento principal, igual que su padre, y por último, «decidí agarrar también la guitarra eléctrica y me enamoré completamente de sus posibilidades». Y hoy, reconoce, se siente «cada vez más cantautora», como si poco a poco consolidara ese camino que presta título a su primer disco propio, Find the way, debut jazzístico que vio la luz hace tres años.

Esta es la tercera vez que los Vilaseca actúan en directo en la capital grancanaria bajo el paraguas de Fábrica La Isleta, aunque entonces lo hicieran en el marco del proyecto Jaume Vilaseca Trío, que el reputado músico fundó en el año 20022, entonces como cuarteto, reconstituyéndose como trío a partir de 2012, en el que Mar Vilaseca se embarca, al igual que otros muchos músicos, de manera puntual. Dicha formación atesora cientos de actuaciones tanto dentro como fuera de España y basa su identidad musical en una continua investigación de nuevos horizontes estilísticos.

Y esta inquietud sonora es parte del ADN que también comparten padre e hija, quienes se subieron juntos a un escenario por primera vez cuando Mar contaba solo 13 años. Entonces, y también ahora, el tótem común de sus referentes han sido Los Beatles: «Nuestra primera influencia para ambos», revela la artista. «Aquel concierto fue muy, muy divertido», rememora. «Mi padre tocaba el sitar y se marcó casi todo el repertorio del Sgt. Pepper’s, y mientras, yo cantaba, tocaba el piano y luego la guitarra, y fue muy especial porque toda nuestra familia es muy fan de los Beatles».

Al respecto de estos caminos paralelos que se encuentran en distintos acordes y tiempos, Mar confiesa que «mi padre y yo somos muy iguales, es una pasada». «Nuestras influencias están muy conectadas, y cada concierto juntos en directo es algo mágico», a lo que añade que «sin duda, es la persona que más me ha motivado y abierto puertas en la música: todo se lo debo a él».

Entonces, ¿se colará algún tema de los de Liverpool en el repertorio de Remember Me? «No sé, habrá algún guiño a lo que solemos hacer, pero queremos que sea sorpresa», ríe Mar. Al fin y al cabo, el jazz es también improvisar.