El cantante Sixto Rodíguez, músico de culto y figura pop por sorpresa, protagonista del documental ganador de un Oscar en 2012, 'Searching for Sugar Man', ha fallecido este miércoles a los 81 años. La noticia de la muerte del artista estadounidense ha sido comunicada a través de su página web. "Con gran tristeza, en Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez falleció hoy. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus hijas -Sandra, Eva y Regan- y a toda su familia. Rodríguez tenía 81 años. Que su querida alma descanse en paz", reza el comunicado oficial.

El enigmático cantautor, nacido en Detroit con genes mexicanos (sus padres emigraron a EEUU en los 1920), volvió de la oscuridad, de donde nadie sabía si aun permanecía (la muerte era algo que rondaba al personaje), como las leyendas, hace poco más de 10 años. Debió triunfar a principios de los 70, pero lo hizo en la segunda década de los dosmil. ¿Por qué? Él mismo decía en el multipremiado documental -se llevó el premio del público y el del jurado del festival Sundance, por ejemplo- que era por los azares de la industria musical. Quizá, pero la justicia la encontró muchos años después, ya con 70 años, y gracias, claro está, al cine.

Antes de eso, en un rocambolesco giro de su extraordinaria historia propia de otros tiempos (desaparecer del mundo es algo impropio de la actualidad), triunfó en la Sudáfrica del apartheid, donde su leyenda es aún mayor, y también en Australia y Nueva Zelanda. Ahí era un músico de culto, pero él no lo supo hasta que alguien le descubrió a través de internet que era una estrella en esas latitudes. Sus canciones cultivadas en una vida humilde se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial en Sudáfrica.

Dos discos

Sixto Rodríguez se había dedicado a trabajar en cadenas de montaje de vehículos, industria ligada a las entrañas de su Detroit natal, mientras en sus tiempos libres desarrollaba una inadvertida carrera como músico que acabaría dejando. Sus álbumes, al fin y al cabo, habían sido un fracaso. No vendía discos. Y nadie pensó, tampoco las discográficas, que tantísimos años después en un sitio llamado Spotify conservaría a día de hoy casi 2 millones de oyentes mensuales.

Después de no encontar el éxito perseguido, simplemente, el oscuro rockero desapareció como suele pasar con los personajes de vida relajada. Sus fans llegaron a pensar que había muerto, pero un grupo de seguidores le localizó cuando internet se habría paso y en 1998 organizó una gira por Sudáfrica con todas las entradas vendidas.

'Searching for Sugar Man' (disponible en Filmin), dirigido por el sueco Malik Bendjelloul, revivió su historia y también su carrera y sus canciones. Algunas de las más aplaudidas son 'I wonder', 'Crucify your mind' y la que inspiró el título del filme, 'Sugar Man'. Muchos de sus temas más populares forman su álbum de debut, 'Cold Fact' (1970), al que acompaña en su corta discografía un segundo disco, 'Coming from reality', publicado un año más tarde.

Tras la popularidad del documental, el sello Blue Goose Music de Australia olió el dinero y compró su catálogo y sacó al mercado ambos trabajos, así como un recopilatorio titulado 'At his Best'. La vida -y el éxito en la pantalla- también le llevó a girar por el mundo como un renacido al que todo el mundo quería ver en directo. En 2013, por ejemplo, llenó el Poble Espanyol de Barcelona de curiosos que perseguían a 'Sugar Man'.