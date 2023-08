El futuro del Festival Cero, la cita musical con el pop-rock indie de referencia en la capital grancanaria, pende de un hilo ante el cambio en la política y programación cultural capitalina que planea implementar la nueva corporación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que preside Carolina Darias, a través de su concejalía de Cultura, con Adrián Santana al frente.

El nuevo equipo de gobierno se encuentra en proceso de revisión y análisis de todas las aportaciones y patrocinios municipales en los distintos eventos culturales de Las Palmas de Gran Canaria debido a la deuda millonaria que acumula la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento capitalino con proveedores, empresas y artistas desde hace años.

En este sentido, el Festival Cero, con seis ediciones a sus espaldas por cuyo escenario han pasado artistas y bandas nacionales como Kase. O, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Love of Lesbian, Ginebras, Xoel López, La M.O.D.A. o Sidonie, se erigiría en el primer evento eliminado del mapa cultural de la ciudad bajo la nueva política del Consistorio, tal como adelantó ayer el medio digital Atlántico Hoy.

El concejal de Cultura, Adrián Santana, ha argumentado a este respecto que «el Festival Cero no estaba cerrado ya que, al ser año electoral, el programa estaba previsto hasta julio». Por su parte, las productoras artísticas del Cero, Jeito y Algato Producciones, que ya habían cerrado las bandas y artistas del cartel de la próxima edición, han preferido «no realizar declaraciones» a los medios de comunicación hasta que se informe de manera oficial o se haga público el nuevo programa del Consistorio.

«El nuevo programa cultural se presentará en septiembre» avanza Adrián Santana, concejal de Cultura

«El nuevo programa cultural se presentará en septiembre», afirma Santana, quien ha declarado que «la nueva corporación actualmente está estudiando y diseñando las nuevas líneas estratégicas de la programación y política cultural, analizando las propuestas existentes para establecer la que será una agenda novedosa que garantice que la cultura esté cubierta en todas sus vertientes y realidades». Sin embargo, no ha querido responder ni desmentir la noticia de la cancelación del Cero.

En cualquier caso, el Cero sería solo la primera víctima de una serie de festivales y eventos culturales de la ciudad a los que la citada corporación municipal planea reducir o retirar sus apoyos y subvenciones, con el objetivo de sanear sus cuentas públicas y subsanar así una larga trayectoria de impagos.

En esta línea, cabe recordar que el Festival Cero es un evento producido íntegramente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Sociedad de Promoción, que es también el caso del Temudas Fest y el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, el Consistorio también realiza una importante aportación a citas musicales tan consolidadas en el panorama cultural de Canarias como el Womad Las Palmas de Gran Canaria y el Festival Internacional Canarias Jazz & Más, ambas también con un gran prestigio nacional.

El papel del Cero

Impulsado en el año 2016 en los Jardines del Atlántico, junto al Auditorio Alfredo Kraus, el Festival Cero se hizo un hueco propio en la cartografía festivalera de Canarias desde su apuesta por programar en la capital grancanaria a las bandas de estilo pop-rock indie más demandadas del país.

Aunque comparte una identidad similar a otros festivales grancanarios como el Sum Festival, el Monopol Music Festival o el Mojo Music Festival, el Cero dio un salto cualitativo cuando se trasladó a la Plaza de la Música un año después de su creación e incorporó a su propuesta novedades como jornadas familiares los domingos o una atractiva oferta gastronómica.

Además, el Cero se distinguió por potenciar desde sus inicios un espacio a bandas canarias emergentes, entre las que desfilaron formaciones como Lajalada, Ant Cosmos, The Good Company, Said Muti o Sound of Aqua.

En principio, para este 2023 se había programado una única jornada de conciertos en su emplazamiento habitual el próximo septiembre para luego regresar a lo grande con un gran cartel en 2024. La preocupación dentro del sector cultural grancanario al trascender esta noticia es que la defensa y promoción de la cultura en la ciudad quede, paradójicamente, reducida a cero.