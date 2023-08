Gran Canaria Sum Festival confirma la composición final de su cartel artístico con la presencia de Amaral. La confirmación se produce justo un día después de que su líder, Eva Amaral, pusiera el broche al festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) cantando la canción Revolución a pecho descubierto para reivindicar "la libertad, fortaleza y dignidad de las mujeres" en tiempos de amenaza a sus derechos y conquistas sociales.

El icónico dúo zaragozano, que celebra sus 25 años de trayectoria musical, actuará el 7 de octubre como cabeza de cartel del Sum Festival en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, donde compartirán escenario con otros 13 artistas y bandas que actuarán los días 6 y 7 de octubre, como Lori Meyers, Katrina (de Katrina and the waves), Viva Suecia, La M.O.D.A, Vicco, Varry Brava o Fangoria.

Además de este importante cartel de músicos, el festival ofrecerá frente al mar, durante los dos días de conciertos, áreas especiales de ocio y descanso y una importante oferta de restauración. Las entradas ya están disponibles a través de la propia web del festival www.sumfestival.es

Eva Amaral y Juan Aguirre se conocieron a principios de los 90, en un pequeño estudio de grabación de Zaragoza donde coincidían jóvenes que empezaban en el mundo de la música. Ambos bebían de las mismas fuentes musicales, así que no tardaron en plantearse la posibilidad de colaborar en un proyecto común. Tomaron como nombre el apellido de Eva, y bajo esa denominación intentaron hacer una música que mezclara todos los estilos que les gustaban, desde el rock a la psicodelia. Su música quedó pronto definida por la voz expresiva de Eva –que se lanzó como cantante y compositora- y las guitarras con carácter de Juan.

Así fue el comienzo de una fulgurante carrera musical. El trampolín fue su siguiente álbum Una Pequeña Parte Del Mundo (2000), consagrándose definitivamente como uno de los grandes grupos del panorama nacional con su siguiente trabajo Estrella De Mar (2002), del que han vendido dos millones de ejemplares y que incluía algunas de sus canciones más populares, Sin Ti No Soy Nada y Moriría Por Vos. Con sus siguientes trabajos de estudio, Pájaros En La Cabeza (2005), Gato Negro Dragón Rojo (2008), Hacia lo Salvaje (2011) y Nocturnal (2015) continuaron cosechando éxitos, no sólo a nivel de ventas sino también en cuanto a reconocimiento de la crítica, plasmado en los múltiples premios recibidos a lo largo de toda su trayectoria (Premios Ondas, MTV, Premios de la Música, etc).

Una de las grandezas del dúo zaragozano, tras más de 20 años de carrera a sus espaldas, es que sus canciones tienen la capacidad de gustar a los seguidores del pop comercial, a los musiqueros más entendidos y quisquillosos y al público más generalista. Es decir, un grupo para todo tipo de audiencias que se ha ganado el respeto general, y que cuenta con una trayectoria impecable que continuó en septiembre de 2019 con la publicación de su nuevo disco Salto al Color.

Revolución

Eva Amaral y Juan Aguirre, los integrantes del dúo aragonés Amaral, se han reconocido emocionados después del concierto que ofrecieron la noche del sábado en el festival Sonorama Ribera, y en el que ante más de 35.000 personas han realizado un recorrido por toda su trayectoria musical y han presentado el primer tema del que será su nuevo disco.

"Esto es por Rocío (Saiz). Por Rigoberta (Bandini). Po Zahara. Por Miren. Por Bebe. Por todas nosotras. Porque nadie nos pueda arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso", clamó la vocalista de Amaral mientras se quitaba el top de lentejuelas rojo que llevaba puesto, según se puede ver en los numerosos vídeos difundidos en las redes sociales por los asistentes al concierto, para interpretar la canción 'Revolución' con el pecho descubierto.

"Este es uno de los momentos más bonitos de la historia de la banda", ha destacado Eva Amaral

"Fue muy bonita aquella vez que vinimos por primera vez y compartimos escenario con Teenage Fun Club, pero después de todas las veces que hemos venido este es uno de los momentos más bonitos de la historia de la banda", ha destacado Eva Amaral. Una apreciación ratificada por Juan Aguirre, quien ha asegurado que ha asegurado que "parecía que íbamos a salir volando".