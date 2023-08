Los músicos de Bending Line Trío, formación jazzística internacional integrada por Kai Gibson (contrabajo) Tuomas Räsänen (batería) y Luis Sanchez (piano), vuelven a cruzar sus caminos después de muchos años al abrigo de la primera edición del Festival Jazz Global Concerts, que celebra Fábrica La Isleta a lo largo de agosto para afinar la partitura musical del verano en la capital grancanaria. La formación actuará esta noche, a las 21.00 horas, en el aclamado escenario de Las Torres.

Bending Line Trio se gestó en los años de formación de Sánchez, Räsänen y Gibson en Berklee College of Music (Boston, EE. UU) y les llevó a actuar durante tres años en diversos escenarios de Boston, además de alimentarse de la vibrante escena musical tanto dentro como fuera de Berkle. En esta etapa lanzaron algunos sencillos bajo los nombres del pianista Luis Sánchez y Kai Gibson Somewhere in Between, Shortcut, Bright Blue y el EP llamado Sunday, December 2nd.

Ahora, tras una prolongada pausa debida a la pandemia en la que cada uno de sus integrantes se ha consolidado como artista independiente, vuelven a unirse para presentar un repertorio rico en composiciones originales, frescas, innovadoras y nutridas de la profunda tradición de música improvisada que les hace vibrar.

En lo que a sus trayectorias se refiere, Luis Sanchez Guerra, compositor y pianista de Las Palmas de Gran Canaria, ha participado en proyectos como Sonah Jobarteh String Ensemble, Trinidad Jiménez Cuartet, Yul Ballesteros Quintet, Jose Angel Vera Quintet, Takeo Takahashi Septet y Kai Gibson trio, entre otros, así como en bandas de jazz ocasionales tanto en Boston (EE.UU) como en las Islas Canarias y varios conciertos a «piano solo» en ambas regiones.

Por su parte, Kai Gibson, bajista de Lawrenceville (Nueva Jersey, EE.UU), se graduó de Berklee College of Music en 2021 y toca jazz, rock, blues, bluegrass, gypsy-jazz en el area de Nueva Jersey, Filadelfia y Nueva York (EE.UU)

Por último, Tuomas J.Räsänen, baterista, educador y productor musical, se graduó en Berklee College of Music, donde perfeccionó sus habilidades bajo la mentoría de Ralph Peterson, Neal Smith y Francisco Mela entre otros, y desarrolló una base sólida en jazz y otros géneros musicales. Además de su trabajo con Bending Line Trio, Tuomas ha participado activamente en otras bandas musicales y proyectos.