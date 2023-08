«This must be the place» (Este debe ser el lugar), cantaban los Talking Heads en los 80, la canción favorita de Paolo Sorrentino. Y si todos los caminos conducen a La gran belleza, como reflejó en su obra maestra el cineasta italiano, en Las Palmas de Gran Canaria todos los confluyen en Lambada Records Bar. Este es el lugar.

Y lo es desde hace un año, cuando sus artífices Jordan Santiso, Ibelisse Amador y Cris Santana abrieron las puertas de este craft bar y tienda de discos, basada en el maridaje de la ceremonia del vinilo, la tradición del vermut y la buena música, y que, en la vuelta de un calendario, se ha consolidado en el mapa capitalino como espacio de referencia para almas creativas y melómanas. El proyecto se gestó como un sueño, que escribió las primeras líneas de su historia como una carta de amor a la música pero, en palabras de Jordan, «lo que hemos creado es una familia». «Lo más bonito de Lambada es que la clientela repite porque aquí se siente como en casa. Y porque muchos, más que clientes, ya son amigos, que incluso vienen solos al local porque saben que aquí se van a encontrar con gente afín o conocida», apunta Cris, que es también autora del gran mural de referencias musicales que preside este bellísimo local de estética retrovintage. «Lo más bonito de Lambada es que la clientela repite porque aquí se siente como en casa", apunta Cris Santana, parte del equipo de Lambada «We can be heroes», les recuerda el rayo de Bowie pintado en la pared. Y lo han sido, y no un solo día. Aún pestañean con cierto asombro al recapitular el viaje de vivencias que apuntala el primer año de Lambada. «No pensamos que fuera a funcionar tan bien, tan deprisa», confiesa Jordan. «Desde el principio ha sido un éxito. También ha sido muchísimo curro, pero está siendo precioso». En este sentido, ambos destacan que la mayoría de su clientela acusaba en los últimos años «un enorme vacío de locales con este perfil y concepto en Las Palmas de Gran Canaria». Su identidad multidisciplinar como negocio 360º ha abierto sus brazos a sensibilidades diversas que valoran las diferentes líneas que se entrecruzan en el espacio: su selección musical, sus aperitivos y aliños, una oferta alternativa y selecta para los amantes del vinilo, y un diseño artesanal y vanguardista que firma el equipo Brothers & Brothers Co. Y todas alojan como denominador común el amor por las cosas hechas con mimo. «Desde el principio ha sido un éxito. También ha sido muchísimo curro, pero está siendo precioso»., manifiesta Jordan Santiso «Mucha gente que ha vivido fuera de Canarias nos dice que echaba de menos la tradición del vermut a precios democráticos, mientras que otra gente nos cuenta que se ha adentrado en ella después de venir al local», apunta Jordan, cuyas raíces gallegas le insuflaron la cultura vermutera, donde trata de apostar por «pequeñas bodegas» locales y nacionales. Pero también su vocación de espacio cultural dinamizador y de apoyo a la escena musical canaria constituye uno de sus pilares fundamentales, que materializan con conciertos en acústico y sesiones dj a la hora del aperitivo o de la sobremesa. «Somos cuidadosos con los horarios para poder convivir con los vecinos», explica Jordan, «creemos que la conciliación entre la oferta cultural y el descanso es posible, y que tenemos que mostrar el máximo respeto por ambos». ‘Jugar con el Dj’ Su caudal de fieles y asiduos acudió este sábado 19 de agosto a su lugar de peregrinaje en Joaquín Costa, 5, para celebrar el primer aniversario de Lambada, que además convocó a todos los djs que han pasado por sus platos durante sus vermut sessions matinales o vespertinas. A uno y otro lado de la cabina, todos estaban llamados al juego Play with the dj, en el que, a cada bocinazo, los asistentes podían seleccionar un disco cualquiera de la colección lambadense para que un dj lo pinchara como parte de la banda sonora de la tarde. Esta efeméride coincidía además con el cumpleaños de uno de sus dj residentes, Baked Belda, quien protagonizó el fin de fiesta en la sala de música de la asociación Tormento Colectivo al ritmo de «Happy Belday!». Y es que, en el último año, el equipo de Lambada Records Bar ha expandido su campo de acción creando sinergias y puentes con otros espacios y proyectos culturales, como la citada asociación o la sala Arequipa6, radicadas en el polígono de El Sebadal. Sus iniciativas conjuntas, como Fanfalate, que pone en diálogo a bandas canarias de distintos estilos y lenguajes musicales, han potenciado el sentimiento colectivo de Lambada como una comunidad que gravita y vuela alrededor de la música. «Eso es maravilloso», confiesa Cris. «Desde Lambada siempre hemos querido aportar, en la medida de nuestras posibilidades, a esa escena musical independiente, que en esta ciudad es muy rica y diversa», explica. «Y muchas bandas y artistas nos cuentan que no contaban con espacios donde conocerse y encontrarse, así que iniciativas como esta sirven realmente para apoyar, fortalecer y promover ese tejido». Sello discográfico Precisamente, en la fase inaugural de Lambada el pasado agosto de 2022, Jordan ya manifestaba su objetivo ulterior de constituirse también como sello discográfico para impulsar a bandas isleñas en ciernes, que fueran «innovadoras y arriesgadas» como el espíritu de la firma. Y ese tren ya está a punto de partir. Bajo el nombre homónimo de Lambada Records Bar, el equipo inaugura su vuelo como empresa musical con dos joyas discográficas que verán la luz a partir del próximo noviembre. Se trata de los álbumes de debut de Alizulh, proyecto de investigación sonora de los artistas Héctor Matacherry & Svesda, que exploran sonoridades de la electrónica y la electro-acústica con la incorporación de elementos orgánicos; y de Rabiche, un auténtico combo de talento isleño formado por referentes veteranos de la escena musical canaria: Diego Hernández, Fajardo, Jorge Hernández, Carlos Pérez, Manuel C y Julio Armas, con la colaboración de Miguel G. Morales. Inmersos en la fase de producción y conclusión del art work, Jordan avanza que «ambos proyectos han hecho dos maravillas que estamos deseando que escuchen». También adelantan que celebrarán la puesta de largo oficial del sello durante los meses de otoño. Entre tanto, Lambada Records Bar sigue girando sus discos en el corazón de la ciudad para que la música no pare. Estos solo son los primeros acordes porque, como afirma Cris, «nuestra ambición creativa es insaciable». Y todo este repertorio de este año heroico se lo dedican, sin duda, a su clientela de fieles, porque si esta canción suena tan bien, suena brillante, como canta Joe Crepúsculo, es «gracias al feedback y el cariño de la gente que nos quiere».