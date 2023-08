Cintia Lund es un salpicón de música, nacionalidades, moda y estilos. De origen sueco, nace en Gran Canaria en 1994 pero reside en Madrid tras vivir en Nueva York. En música tanto habla de Bowie como de Carrá y sus outfits son tan imposibles como maravillosos. Una más en el universo Ágata Ruiz de la Prada, la Lund está imparable tras el éxito de No sé bailar, un viaje al pasado musical que no puede ser más moderno.

Su tema No se bailar se ha colado entre los hits más divertidos del verano ¿Satisfecha?

La verdad es que si, No sé bailar es un tema que ha tenido muy buena acogida en los directos, el público enseguida la tararea. Tuvimos el placer de presentar el videoclip de esta canción en dos lugares emblemáticos de Madrid, primero en el palacio Longoria, actual sede de la SGAE y en la mítica sala Equis, donde tradicionalmente hemos presentado todos los videos musicales rodados hasta ahora. No sé bailar es un homenaje a la grandísima Rafaella Carra y a pesar de lo que reza su título te invita a bailar.

Tampoco le está yendo nada mal su inmersión en el universo Ágata Ruiz de la Prada. Ya la vimos disfrutando con Cósima en RTVE. Se las veía divertidas. Se lo comento porque sabiendo lo fan que es usted de la moda debe estar en su salsa. ¿Es así?

Tu lo has dicho, Ágatha Ruiz de la Prada es un universo. Un universo de color y positivismo al cual hace alusión uno de los temas de mi próximo álbum y que se titula Ágatha, quel cual he creado junto a Papaya. Mi colaboración con esta firma ha surgido y se ha desarrollado de forma orgánica, desde asistir a sus pasarelas, hasta ponerle la banda sonora a su último desfile en la MBFWM, e incluso representar a la firma junto con Cosima en el programa El Comodín de RTVE. Siempre me siento muy arropada por todo el equipo de Agatha.

En ese sentido, creo que ha participado en un nuevo shooting profesional. ¿Cuanto relaciona la moda con su faceta creativa como músico e intérprete?

Hemos terminado una sesión donde endoso piezas de la última colección de Agatha Ruiz de la Prada. Estas nuevas imágenes se publicarán en breve, son muy divertidas, te adelanto el título de la editorial: Agathizando el universo. Para mi la moda y la música se retroalimentan, todos los intérpretes que siempre me han inspirado han tenido un sentido muy marcado de la moda, desde Annie Lennox, David Bowie hasta Debbie Harry. Pero no es nada personal, todas las tendencias musicales históricamente han estado acompañadas de sus correspondientes estilismos. De hecho un desfile de moda para crear mayor impacto necesita de buena música.

¿De dónde le viene esa afición?

Desde que tenía 13 años ya empecé a publicar covers en YouTube. Entendí a partir de ahí lo importante que era la imagen a la hora de presentarte al mundo. Para mi generación, YouTube es como la MTV de los ochenta. Siempre me pareció divertido pensar en qué me iba a poner para cada video que publicaba. Aunque soy principalmente músico, considero que también formo parte del mundo de la moda. He participado en muchos proyectos en que ambas facetas se combinan, uno de ellos con Vogue junto a Estee Lauder, donde protagonicé varios fashion film y en los cuales usaron varios temas de mi primer álbum, New York Anthem

¿Cómo van sus sesiones con Papaya?

Muy bien, estamos contentas. La última pinchada que tuvimos fue en el Teatro Kapital. Aparte de sesiones de DJ, nuestro día a día consiste mayoritariamente en sesiones de estudio donde nos encerramos a componer, grabar y ensayar para los conciertos. Nos tomamos el tiempo para perfilar nuestro directo, experimentar nuevas fusiones musicales, sacar ideas y componer para otros artistas.

¿Cuáles cree que son las claves para que esas pinchadas tan divertidas se hayan convertido en un éxito?

Exploramos y estudiamos el espacio en el cual vamos a pinchar; nos fijamos en el tipo de público que pueda acudir. Siempre llevando una vestimenta llamativa que vaya acorde con la situación. Con todo eso hacemos un set personalizado para cada ocasión. Nos encanta pasarlo bien y que la gente lo recuerde.

¿Creo que tiene un proyecto pendiente muy inspirado en Canarias?

Papaya y yo hemos vuelto a nuestros orígenes canarios con ritmos más tropicales y carnavaleros, le debíamos una canción a nuestras islas. En este caso yo compuse la letra y ella la melodía, entre las dos hicimos la producción; estoy deseando compartirla. Cuando la escuchamos nos hace pensar en nuestras respectivas islas, Fuerteventura y Gran Canaria.

¿Puede contar algo?

El título de la canción hace mención a Canarias. Es un tema sensual, rítmico e ideal. Muy de Carnaval. El tema va a dar que hablar.

¿Qué otros proyectos tiene entre manos?

Justo hoy rodamos un videoclip para el próximo tema que voy a publicar y que se titula Cuando besar era legar es un tema electro punk y que hace un guiño a la época de la movida. Es sencillo, pero contamos con la colaboración del talentoso joyero y artista imprescindible de la movida Chus Bures. No puedo desvelar más. Tengo también planeado un inminente viaje a Nueva York. Estaré allí un mes; voy a retomar el contacto con muchas de las personas que conocí de mis tiempos en la Gran Manzana, pero sobre todo voy a tocar en vivo.