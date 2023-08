Cuando se sube encima del escenario, Aníba invoca al niño que fue y lo agarra de la mano para dirigirse a él. «Detrás de la puerta hay fleje demonios esperando entrar, quieren que el rey abdique, que me medique, pa' poderme controlar», canta el artista en su tema Roto por dentro. Este es su territorio: poesía expresada de forma oral a través de la música, del micrófono y de las palabras, palabras que recoge por primera vez en el poemario Memento Mori que este martes 22 de agosto (fecha de su cumpleaños) se presenta en la Asociación Atlas.

A veces acompañado por una banda de músicos y otras por la soledad, este «versoterista», que no se llama Aníba, sino Aníbal Faycán, se separa de su personalidad íntima cuando rapea. Una sola letra, la 'L', que le ayuda a tomar esa distancia entre la persona y el personaje: «El rapero tiene ciertas licencias para expresarse, para decir ciertas cosas que quizá Aníbal no diría. Soy yo en ambos casos, pero Aníba puede ser más visceral, más agresivo, y Aníbal es la parte humana, más sensible y más personal».

Y como Aníbal Faycán firma su primer poemario autoeditado, un libro que incluye 10 décimas, cuatro poemas y un cuento en una especie de, como él mismo indica, «recordatorio de la muerte dedicado a la vida», un libro que dedica a su hija y al juego que surge tras toda una vida poniendo tinta sobre papel. «He escrito poesía toda mi vida y es lo que me ha conectado muy fuerte al rap. Y como mi faceta es la poesía expresada de forma oral, nunca me había dado por querer publicar nada. Todo lo publicaba de manera sonora. Pero como soy un ferviente lector y coleccionista de libros, siempre me ha hecho ilusión algo físico», explica el rapero y poeta canario.

Entre sus influencias a la hora de escribir y componer están desde el francés Stromae o el rap americano clásico, hasta personajes históricos como el propio Aníbal, personajes bíblicos, poetas del realismo sucio como Bukowski, o locutores de radio como Juan Antonio Cebrián. Por el lado canario, le inspiran nombres como el de la rapera y poeta Afamono o los artistas Yisu o Abyss Rod. «Ellos han sido con quiénes yo aprendí a producir», recalca Faycán.

El artista, que bebe de muchas fuentes, también es variado en sus disciplinas: «Está la fase poeta, la fase con banda y músicos, la fase rapera, el tema del tarot y la parte educativa», puntualiza el artista canario al que también le interesa el tema de «lo oculto» y el «esoterismo». Por ello, la portada de Memento Mori está inspirada en la muerte del tarot, en la carta número 13, aunque «en el tarot no existe la muerte, hace referencia a la vida perpetua», indica su autor. Y añade: «Trabajo con el tarot de forma profesional, hago sesiones, doy charlas... Es un mundo simbólico, del plano inconsciente, que refleja la evolución del alma utilizando los arquetipos universales. Es un uso artístico, teatral, de inspiración musical, poético. Utilizo el verso para introducir a la gente en el mundo del ocultismo».

Talleres de rap

Además de ser rapero, poeta, cuentacuentos o «versoterista», Faycán también tiene un sólido compromiso educativo. Por ello, otro de sus proyectos fuertes en este momento, además de su música y su poesía, es el de los talleres de rap. Bajo el nombre de Rap is for the children, el artista canario utiliza esta disciplina para ayudar a jóvenes y adolescentes, para que puedan ser ellos mismos con libertad y desarrollar su amor propio.

«Es un taller en el que trabajamos las emociones, componemos canciones, trabajamos en la autoestima dañada... Es algo para los chiquillos que también se trabaja en prisiones y otras situaciones de vulnerabilidad», explica el autor de Memento Mori, que ahora mismo realiza este proyecto para la Fundación Ideo pero que deja la puerta abierta para ofrecer sus talleres a todo el que le pueda interesar.

La cita de este próximo martes en la Asociación Atlas con Aníbal Faycán promete parte de este compromiso y de su esencia, un recital donde se combinarán rap, poesía e improvisación, «con amigos que compartirán el micrófono aportando su magia y donde se celebrarán los versos y la vida», concluye el rapero y poeta canario.