El canario Quevedo y el puertorriqueño Myke Towers, con sus canciones "Columbia" y "Lala" respectivamente, se encuentran entre los artistas más escuchados del verano español según las estadísticas de las plataformas TikTok y Spotify.

Ambos de hecho encabezan con esos temas los datos estivales de reproducciones de la compañía sueca, seguidos por este orden de: "Polaris - Remix" de Saiko, Quevedo, Feid y Mora; "Where She Goes", de Bad Bunny y, en quinto lugar, "Los del espacio" de Lit Killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK.

No aparece en esos primeros lugares sin embargo la canción más escuchada del verano a nivel mundial, "Ella baila sola" de los mexicanos Eslabón Armado y Peso Pluma, tras cosechar más de 390 millones de reproducciones.

De acuerdo con los datos globales de Spotify, por detrás figuran la citada "Where She Goes", "Seven" de Jung Kook y Latto, "Cruel Summer" de Taylor Swift y "La Bebe - remix" de Yng Lvcas y Peso Pluma.

En el caso de TikTok, la canción más insertada en sus vídeos a lo largo del verano ha sido "Lala" de Myke Towers, seguida de "Flow Violento - remix" de YoSoyPlex y Ruven, "Pasarela" de Daddy Yankee", "Columbia" de Quevedo y "Acróstico (solo version)" de Shakira.

El tema de Myke Towers cierra el quinto puesto de honor de sus datos internacionales. El primer lugar es para "If We Ever Broke Up" de Mae Stephens, el segundo para "What It Is" de Doechii, el tercero para "Girls Like Me Don't Cry (Sped Up)" de Thuy y el cuarto para "Cupid -Twin Ver- Sped Up Version" de Fifty Fifty.