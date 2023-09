Lía Ateca, la pintora isleña de la explosión multicolorista, de la deconstrucción del paisaje hasta la belleza ingrávida, donde las preguntas levitan en el horizonte naranja, regresa a Gran Canaria. Las pinturas que trae en su equipaje van mutando, como las preguntas, pero en el centro de sus lienzos habita siempre un espejo, que es el ojo de la artista que observa y vuela.

El conjunto de obras que presenta en este breve viaje de ida y vuelta entre Madrid y Canarias bordean, sobre todo, los paisajes de dentro, porque las coordenadas del corazón se revuelven cuando se divide el lugar en el que crees o creas.

Y desde este cruce de caminos en el mapa de Lía Ateca nace la exposición Pincora, que inaugura hoy en la sala de arte de Bodega Los Lirios, situada en las faldas del pico de Bandama, donde podrá visitarse hasta el próximo octubre tras su puesta de largo en el encuentro gastromusical y artístico Arte & Vino.

El nombre de esta muestra, Pincora, remite a la palabra canaria que designa «la parte más alta de la copa de un árbol». «Elegí este título porque engloba y reúne a todos los árboles, desde los más chiquitos a los más ancianos, ya que todos tienen un parte más alta», explica la artista. «Y de esta manera, es una palabra que hermana elementos de diferentes especies o edades, como he hecho yo con las piezas para esta muestra».

Al sobrevolar este bosque creativo y observar sus formas a vista de pájaro, su línea común es el regreso. «Cuando revisito los momentos en los que pinté estas piezas, me doy cuenta de que todas las hice en distintos momentos en los que he vuelto a Gran Canaria», revela Ateca, quien describe esta nómina pictórica como «escenas del reencuentro».

Así, el diálogo que la artista trenza con el entorno cotidiano que la circunda, y que ha cristalizado en proyectos expositivos como Dime qué piensas, HMBR o Arcano Cero, se impregna de matices de nostalgia, de resituación y de memoria. «Cuando regresas a la isla, también vuelves a una realidad en la que aterrizas de otra manera», reflexiona.

«Tu entorno está en constante cambio aunque tú no estés, y eso te hace ver cuál es el lugar que ocupas realmente en ese espacio, y hace que te mires y reencuentres contigo misma de otra manera». «Entonces, Pincora es una exposición en la que todas las piezas han nacido desde ese lugar bastante vulnerable, con mucha alegría pero también con un pozo de nostalgia. Y creo que las personas que vivimos fuera y volvemos en momentos concretos entendemos bien cuál es esa emoción», concluye.

Abstracción

En el plano formal, la raíz común donde germinan estas obras, creadas entre 2021 y el último verano, es la búsqueda de la abstracción. «Desde que salí de los estudios de La Regenta, mi lenguaje artístico ha ido evolucionando cada vez más hacia la abstracción», afirma Ateca, cuya obra se cimienta en tres ejes fundamentales: entorno, identidad y feminismo.

«Al principio pintaba formas más figurativas, y todavía recurro a ellas a veces, pero no suele ser lo que necesito para comunicarme con mi obra», continúa la artista, quien, desde que fijó su residencia en Madrid, ha explorado otros caminos artísticos «que han ido separándose un poco de la pintura, o de lo que entendemos formalmente como pintura, para acercarse más hacia la palabra o la poesía».

«Creo que eso es como terminar de abstraerme del todo, porque siento que la pintura abstracta no termina de ser lo abstracta que yo necesito que sea», ríe.

Cuenta Ateca que, antes que la palabra, descubrió el vacío. Y que aprendió el lenguaje de la ausencia y sus posibilidades durante el proceso creativo de La Fugaz, su penúltimo proyecto expositivo en Gran Canaria, que exhibió en la Galería Manuel Ojeda.

Fraguado alrededor de la leyenda de la isla de San Borondón, fruto de su investigación en una residencia artística en Buenos Aires, Ateca ensayó un nuevo formato matérico en acrílico sobre madera, donde «recortaba la madera y jugaba con los huecos que quedaban, porque reflexionaba sobre la isla de San Borondón pero no desde su existencia, sino desde su ausencia», señala la artista.

«Me pareció interesante trabajar con el vacío porque creo que me acercaba mucho más a la abstracción que el lienzo en sí y, a partir de esa experimentación con el vacío, he ido accediendo a otras ramas, como la poesía».

En total, las ramificaciones de Pincora conforman casi una docena de piezas, donde los árboles más antiguos del bosque se corresponden con acrílicos sobre lienzo que recorrieron el trayecto desde Buenos Aires. Obras en tinta sobre papel se pergeñaron en Madrid hace un año, y cinco acuarelas y un lienzo volaron desde la isla de La Palma, donde vive su abuela, y permanecían inéditas hasta ahora.

Antes de soltar el hilo de esta cometa, la artista revela que ya no necesita adelantarse al vacío del futuro. «Ya no pienso demasiado en el futuro, porque he pasado muchos años de mi vida agobiada por lo que podría suceder y ahora he aprendido a valorar lo que tengo en el presente, a estar más o menos en paz con lo que va llegando a mi vida», confiesa, de modo que sus planes y caminos consisten, por el momento, en seguir pintando el presente.

«Es verdad que tengo algunos sueños, como formar una escuelita de arte en Canarias y poder desarrollar ese proyecto, porque siempre pienso en la educación y el arte como algo unido y que tiene mucho sentido hermanar», apunta. «Quizás dentro diez años sí que me veo haciendo algo así, pero todavía me falta mucho por aprender en Madrid o fuera de las Islas, así que quiero ser una esponja para que el día en que regrese definitivamente pueda contar, canalizar y devolver todo lo que he ido aprendiendo».

Entre tanto, la concreción de Pincora florece como un pasaje de ida para adentrarse en el universo pictórico de Lía Ateca, perderse en sus caminos y encontrar las huellas dentro de las huellas que rubrican una trayectoria artística en continua reinvención. Y no hay pasaje de vuelta, acaso, nuevas escenas de reencuentro por cada árbol que mira.