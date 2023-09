'El cuerpo en llamas', explicada por sus creadores: "Fue Úrsula quien nos planteó fichar a Quim como Albert"

La historia es bien conocida y ha sido objeto, durante los últimos seis años, de la exploración sensacional (el monográfico de 'Crims') o la explotación sensacionalista: el hallazgo de un cuerpo calcinado en un coche en el pantano de Foix no dirigía hacia una trama de ajuste de cuentas entre bandas, como se sospechaba, sino al asesinato de un hombre a manos de su propia pareja y el amante de esta. Tanto el muerto como los condenados eran agentes de la policía de Barcelona, lo que solo añadía capas de extrañeza y fascinación.

Una exploración del Crimen de la Guardia Urbana en clave de ficción tenía que pasar. Y a ello se animó la productora barcelonesa Arcadia ('As bestas', por ejemplo, nada menos), que convenció a Netflix para sumarse a la aventura y estrenarla. Desde la plataforma cedieron las riendas creativas a la guionista Laura Sarmiento y el director Jorge Torregrossa, equipo artístico en la base de 'Intimidad', una serie cuidada en la que se abordaban cuestiones candentes (vulneraciones de la intimidad femenina o masculinidad tóxica) con casi inesperada delicadeza de matiz. "Que Netflix pensara en nosotros después de haberles entregado algo así era como una especie de pista", dice Torregrossa. "Era como decirnos que podíamos hacer lo que quisiéramos y que no tenían ideas preconcebidas de por dónde tenía que ir la historia. Hemos sido libres de llevarlo todo por donde queríamos y no dejarnos atrapar por cosas que eran atrayentes, pero que para nosotros no eran esenciales".

Ya desde el primer capítulo queda claro, muy claro, lo que 'El cuerpo en llamas' (Netflix, viernes, día 8) no va a ser. No será otro ejemplo de 'quién-lo-hizo', en parte porque "es un caso real y con una pequeña búsqueda en Google ya lo sabrías todo", dice Sarmiento. Tampoco será nada amarillista ni excesivamente humorístico, aunque la historia pudiera dar para ello. Lo que interesaba a nuestra pareja de entrevistados era hacer "un retrato psicológico, subjetivista y emocional", dice Torregrossa, "en el que pudieras meterte en la cabeza de los personajes y sintieras lo que ellos sienten en cada momento".

Genealogía de unos actos

El qué o el quién parecían claros, pero no tanto el por qué: "Queríamos indagar en por qué Rosa Peral y Albert López llegan a esas conclusiones, por qué creen que el camino elegido era la única respuesta", cuenta Torregrossa. "Es la gran incógnita que queda después de ver reportajes o leer noticias sobre el tema –añade Sarmiento–. Lo más fácil sería distanciarte de los personajes, catalogar lo suyo como una locura sin resolución, pero nuestra idea era tratar de entender la genealogía de sus actos. Ese era el verdadero reto y lo que creíamos más interesante para el espectador y también para nosotros como creadores".

¿Y creen haberlo conseguido? Al menos para este cronista, los Peral y López de ficción, sobre todo Peral, son personajes algo inescrutables; pero, al fin y al cabo, tal vez todos lo seamos. "Como mínimo te das cuenta de cómo llegan a la conclusión de que no existe otra salida", dice Torregrossa. "Lo suyo es una huida hacia delante en todo momento. En el último capítulo se respira una cosa muy negra y terrible, esa sensación de que has tomado una decisión equivocada, pero es inútil plantearse alternativas: estás simplemente abocado a ello".

Úrsula Corberó no solo cumple, sino que desborda, en el papel de la Peral ficcional. "Era una elección bastante clara por todo: por su origen barcelonés, por su carisma", dice el director. "En el caso de Quim Gutiérrez [Albert López], lo teníamos en cuenta para otros personajes y fue Úrsula quien nos planteó ficharlo como Albert. Al final se lo ofrecimos". Según la guionista, Quim agradece la elección en las entrevistas, "quizá porque sabe que él raramente iba a ser primera opción en una serie como esta", aunque "su fisicidad y su socarronería" fueran perfectas para el personaje.

'Noir' nórdico mediterráneo

Si hubiera que inscribir 'El cuerpo en llamas' en un marco genérico, sería el 'thriller' dramático, pero sus autores se atreven incluso a deslizarse hacia el aura terrorífica: véase esa imagen final del tercer episodio, casi extraída de 'Hereditary'. El terror es cuestión de percepción y justo con ella quería jugar Torregrossa. "Pensamos mucho en una serie como 'The staircase' [aquella multifacética exploración del llamado 'crimen de la escalera'] porque buscábamos esa clase de viaje psicológico y muy subjetivista". Sarmiento destaca también la influencia de la memorable 'El asesinato de Gianni Versace', "una manera interesante de contar a un asesino, en la que observabas sus procesos desde el miedo, pero sin poder apartar la mirada". En el ambiente flotaba también en todo momento el influjo de los misterios criminales escandinavos. Para Sarmiento, tal y como dijo por mensaje a su compañero tras ver el primer capítulo, esto es "'noir' nórdico mediterráneo".

Bien respaldado por el director de fotografía Ricardo De Gracia ('Red Rose') y el compositor Aitor Etxebarria, Torregrossa (sustituido por Laura Mañá en la parte central) mantiene alerta al espectador sin necesidad de trucos fáciles ni efectismos. Se basa en un estilo falsamente estático para inquietar. Pequeñas estrategias casi invisibles, "que a lo mejor un plano-contraplano, un diálogo entre dos personajes, no esté rodado de forma académica", sino colando un contrapicado por en medio, por ejemplo. Ideas sutiles "que quizá no todo el mundo capte directamente, pero que siempre dejan un rastro en la atmósfera". Y que ayudan a que 'El cuerpo en llamas' pueda dejar un poso significativo, una sensación de desasosiego y tristeza difícil de dejar atrás.