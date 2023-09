Vivir y morir también tiene su arte. ´As in life, so in death´ es una de las últimas obras de Cristian Velasco, director creativo de Las Palmas de Gran Canaria. El trabajo del artista ha cruzado el Atlántico y ha sido nominado en Nueva York en cuatro categorías del Festival New York City International Fashion Film Festival. ´Así en la vida como en la muerte´ ha recibido el galardón a Best Experimental Fashion Film el pasado 7 de septiembre, posicionando internacionalmente el arte canario. Actualmente este proyecto también se encuentra en la selección oficial de ´Fashionclash´del Fashion Film Festival que se celebrará durante el mes de noviembre en Países Bajos.

´As in life, so in death´ nació hace tres años con la colaboración de Ezequiel Monjes, quien además de protagonizar el corto, es un artista visual y performer de Venezuela. Esta colaboración artística sirvió para ´explorar la experiencia de morir desde una visión estética´, así lo explica Velasco. Tras un año de trabajo, el proyecto pudo ver la luz en la Sala Equis de Madrid y en TEA, Tenerife Espacio de las Artes. ´El objetivo es conocer el significado de la muerte, quién es, qué es y hacia dónde nos lleva´, ha compartido su autor. Cristian Velasco Para los creadores de esta obra audiovisual, ´la muerte pertenece a los vivos´ y el significado de la misma se lo da el propio ser humano. Por ello, ´para acceder al evento donde la muerte protagoniza su propia muerte, esta debe cobrar vida´, ha explicado Cristian Velasco. El artista propone crear una experiencia inmersiva en la que puedan escenificarse diferentes fases de la muerte como son la descomposición, la metamorfosis, el limbo y el paraíso. ´El objetivo es conocer el significado de la muerte, quién es, qué es y hacia dónde nos lleva´, ha compartido su autor. Del primer camino uno ha de quedarse con los aprendizajes. Por ello, para Velasco ´como creador, la obra es de lo que menos me interesa, de toda la vida lo que me ha interesado es el proceso para llegar hasta ahí. Al final la gente ve la obra, pero todo lo que nos quedamos nosotros es lo bonito e interesante´. Durante el mes de marzo, el Museo Castillo de Mata con el apoyo del ayuntamiento, expuso Así en la vida como en la muerte con la finalidad de mostrar el proceso de creación de este proyecto. Allí el espectador pudo ver el corto y enriquecer la experiencia con una serie fotográfica y extractos audiovisuales que junto con el vestuario, protagonista del film, mostraron de manera unificada todas las disciplinas usadas para la elaboración del proyecto. La exposición de Mata fue, además, un encuentro entre todos los artistas implicados en las distintas ramas que el proyecto auna. El plato fuerte fue una muestra performativa de la actuación de Ezequiel Monjes. ´Una vez realizada la exposición, queríamos que esta viajara y lo presentamos a la primera edición del New York City International Fashion Film Festival´, apuntó Velasco. El festival otorgó a los artistas cuatro nominaciones para As in life, so in death en las categorías de música y efectos de sonido, maquillaje, efectos especiales y fashion film experimental, ganadores de esta última. Además, Retazos, campaña llevada a cabo por Velasco para la marca internacional It Spain, obtuvo otras tres nominaciones. Ganar un galardón internacional resulta emocionante, Velasco ha asegurado estar ´Muy contentos porque estábamos nominados con un montón de directores conocidos a nivel internacional con marcas de moda como Gucci, Dolce &Gabanna... Yo muy feliz porque este tipo de reconocimientos dan lugar al tiempo que tanto hemos invertido en la obra´. Evidencias de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Cristian Velasco es un director creativo y cinematográfico especializado en fashion film, rama encargada de la creación de campañas audiovisuales para marcas de moda. El artista también muestra especial interés por la creación de proyectos personales en colaboración con otros profesionales del sector. Velasco considera que trabajar mano a mano con otros artistas «es parte de esa escuela que uno se va creando», experimentar e investigar en compañía también es enriquecedor. En el mundo de la danza ha trabajado con artistas como Rihanna o Shakira y musicales como ´Hoy no me puedo levantar´.