Fernández Mallo: «El Boom trajo la posibilidad onírica de la realidad»

Nombrar a Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es hablar de la Generación Nocilla, término creado a partir del nombre de su famosa trilogía con la que el autor no se siente reflejado por considerarlo «una etiqueta puesta por los medios culturales». Mallo es físico y escritor afincado en Palma de Mallorca. Interviene en el XV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Literarios Hispanoamericanos que se celebra del 19 al 22 de septiembre en la Casa de Colón y que rinde homenaje al fenómeno editorial del Boom Latinoamericano.

«Participo en una mesa redonda en torno a la reflexión de qué es una generación literaria y si tal cosa existe, y, sobre todo, en qué medida percibo que el así llamado Boom ha influido en mi literatura», concreta el autor de Nocilla Dream (Candaya 2006), obra calificada por la crítica especializada como una regeneración de la narrativa en castellano.

El escritor gallego destaca como una de las principales aportaciones del legado del fenómeno editorial y literario del siglo XX denominado Boom Latinoamericano «la posibilidad onírica de la realidad, es decir, tratar la fantasía sin por ello renunciar a la exploración de lo real», describe Mallo sobre el movimiento nacido en Latinoamérica en los años 60 del siglo XX. «El Boom hizo esto magistralmente a través de un tratamiento barroco del mundo, aceleraciones y deceleraciones de la cotidianidad, refutaciones del puro racionalismo», continúa explicando. «Su legado es impresionante ya que, desde un punto de vista antropológico, su influencia no se limita a una sola cultura, sino que puede ser leído en muchos entornos culturales», concluye.

Tal es su admiración hacia el fenómeno que lideran figuras literarias míticas como Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, que se confiesa incapaz de encontrar sus debilidades. «No las veo, la verdad. Como toda narración, el Boom es hijo de su tiempo, y con ello de sus virtudes y de sus vicios, pero ello no quiere decir que no pueda ser leído desde hoy y siga aportando significados», afirma rotundo.

Fuente de magisterio

Para describir su relación personal con el movimiento, Agustín Fernández Mallo, que participa el día 19 de septiembre en una mesa redonda junto a Jorge Volpi y Lolita Bosch, «las narraciones del Boom han sido verdaderas inspiraciones y fuentes de magisterio para mí. No podría ser el escritor que soy sin la prosa de Borges, la de Cortázar o la de Rulfo, por ejemplo». No en vano, el joven autor ha experimentado con la reescritura de la obra de Borges –una de sus influencias-, en El hacedor (de Borges), con la obra Remake, (Alfaguara 2011), un trabajo de marcado carácter conceptual.

«Generación Nocilla»

En su intervención en el XV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Literarios Hispanoamericanos en la Casa de Colón analizará, junto a otros autores, la Generación del Crack, McOndo y la propia Generación Nocilla, sobre la que se apresura a hacer una puntualización. «Respecto a la Generación Nocilla, he de decir que no fue tal. Se trata de una etiqueta puesta por los medios culturales; los supuestos miembros de esa generación no la planeamos ni la establecimos como tal. Como suele decirse, nos enteramos de su existencia por la prensa», explica con ironía.

Para describir la literatura de su generación, en concreto la suya propia, la describe como una incorporación de tendencias literarias. «En lo que a mi literatura respecta -que es por la única por la que puedo responder-, no es una reacción al realismo mágico, sino una incorporación de muchas tendencias, principalmente de fuera de las fronteras de España: realismo mágico, posmodernismo norteamericano o existencialismo centroeuropeo». A ellas se une una sucesión heterogénea de disciplinas entre las que destacan «numerosas ramas del conocimiento contemporáneo que me excitan y me afectan, como ciencia, moda, economía, publicidad, arte contemporáneo, etc. Se trata de literatura sin prejuicio estético alguno, intentando hacer metáforas y conexiones creíbles en una suerte de red», trata de explicar empíricamente el físico.

La insistencia de «etiquetar» una generación de escritores de la primera década del siglo XXI en España provoca el rechazo del escritor y poeta. «No se trató de una generación, como mucho, de una nueva corriente, una serie de personas que, haciendo una lectura trasversal del mundo que nos rodea, establecimos algunas de las bases de una literatura para el siglo XXI, habiendo superado las estéticas y las políticas propias de la literatura de la Transición y los derivados de ella, derivados que llegaron hasta finales del siglo XX».

Esquinazo al algoritmo

Este año 2023 Agustín Fernández Mallo publicó La forma de la multitud (capitalismo, religión, identidad), -obra premiada con el premio Eugenio Trías-, en la que analiza la condición del ser humano. En ella describe cómo a través de estudios algorítmicos y del Big Data cada uno se elabora un perfil propio, individualizado, aunque provenga de una estadística.

¿Pero, cómo puede el ser humano lidiar con una personalidad que define un algoritmo, un ente ilocalizable y abstracto? «El asunto es complejo, y es mejor leer el libro porque en un simple párrafo no puede explicarse», se justifica el autor. «Pero, básicamente, no creo que se pueda lidiar con ello», avanza, sin embargo. «Se trata de un fenómeno que solamente desde un punto de vista legal puede controlarse; el individuo solo es incapaz. También -no hay que olvidarlo-, todo ese proceso -al que en el libro yo llamo identidad estadística o yo estadístico-, puede eventualmente beneficiarnos», explica esperanzado.

A pesar de todo, Mallo sigue creyendo que en este tablero manejado por bots y redes virtuales sigue habiendo margen de decisión para el individualismo y la libertad de decidir. «Sí, por supuesto», reafirma. «Lo que ocurre es que hay que saber en qué terreno está y dónde estás. Eso sí, las decisiones tomadas por los bots en nanosegundos no podemos controlarlas, manejan tiempos que se escapan a la cognición humana, es lo que en mi libro he llamado Capitalismo de Tiempo Infinitesimal».

«No creo que haya mucha diferencia entre arte y ciencia», reflexiona por último el escritor. «Ambas son formas de crear un mundo y una cultura, sólo que con diferentes lenguajes. Cuando Newton se hace la pregunta que cambia la historia de la humanidad, ¿por qué la manzana cae y la luna no cae?, se está haciendo una pregunta que podemos imaginar en labios de Heráclito o Lucrecio, es una pregunta de poeta. De modo que de lo que se trata es de construir una realidad común, nada más que eso, y por los medios que sean», finaliza Mallo.

