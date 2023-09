Hablar de La del manojo de rosas es como hablar del fenómeno de la zarzuela en si misma ya que es uno de los títulos más emblemáticos y exitosos de la historia del género. ¿Cree que se puede innovar en un montaje de estas características?

Cierto que esta zarzuela fue un hit, un número uno en su época. Y siempre cabe innovar dentro del respeto por lo que es la esencia de la zarzuela y pensar en quién va a estar, quién es la audiencia, y el público al final tiene derecho a disfrutar de lo mejor. Pero Sorozábal ya la convirtió en innovadora en su tiempo por como está construida. Incluye los ritmos más famosos de esta época como el foxtrot y fue perfectamente aceptado y admitido por todos. Es como si ahora hiciesen una zarzuela donde hubiese trap y pop.

Hay muchas zarzuelas y óperas fascinantes de la historia que no se programan nunca en los festivales habituales.

La ópera y la zarzuela constituyen la mayor exhibición del planeta porque son espectáculos máximos donde tienes acción, música, baile, voz, arte, escenografía. Pero ambos cedieron su sitio al cine y al musical y se quedaron ahí. Cuando la zarzuela dejó de ser un gran negocio para los compositores se quedó un poquito apartado pero ahora recordamos lo mejor de ellas, aunque hay muchísimas cosas maravillosas que desgraciadamente se han olvidado porque los autores y, sobre todo, sus familias, que cobrarían por el patrimonio de ese autor, ya no existen. No hay nadie que le diera continuidad. Algo que sí ha pasado con otros compositores como Sorozábal y Alonso que tuvieron descendientes. Pero hay muchos autores impresionantes como Luna que no han tenido esa popularidad. En la época en la que Puccini estrenaba sus obras había mucha competencia ya que ir a la ópera era como ir al cine. Y había novedades constantemente de las que la gente podía beneficiarse.

¿Todavía cree que hay gente que considera la zarzuela por debajo de la ópera?

La zarzuela es muy compleja de cantar. A veces se la ve como un género menor que no está al nivel de la zarzuela, pero tiene una complejidad que no tiene la ópera por muchos motivos.

La zarzuela tiene una complejidad superior a la ópera por el idioma, los registros o diálogos

Primero porque es una lengua, el castellano, que no es sencilla para la voz, que la escritura está enfocada para barítonos particulares, que eran unas voces muy especiales para el tiempo que se escribieron, que eran para bajos redondos, gente que tenía una voz peculiar. Y ahora es complejo adaptarse a estos roles porque están escritos para esos registros tan particulares. Y luego que no es solo canto, sino que hay mucho diálogo y hay que hacerlo bien, y no tiene nada que ver la emisión de la voz hablando que cantando, y es otra complejidad más que añadirle. Yo hablando con otros compañeros míos, grandes barítonos, llegamos a la misma conclusión, de que preferimos hacer dos Rigolettos seguidos que dos Luisas Fernandas.

¿Hay alguna parte que le resulte especialmente compleja?

Aquí opino que cada uno con lo suyo. No hay fácil nada, solo cosas diferentes a lo largo de todas la representación. Hay partes heroicas, otras melancólicas, pasajes de muchos amor, incluso peleas. Es muy completa. Me gusta todo.

¿Se puede conseguir una fórmula para atraer a los jóvenes a la zarzuela?

Yo quiero pensar que sí, pero cuando la escribía Sorozábal el propio autor iba incorporando novedades año por año. Y, ahora mismo, desde que no se escribe zarzuela de aquella manera, ha habido un salto muy grande en todos los sentidos, por lo que quien lo consiga va a tener que ser muy ingenioso, porque el objetivo será que pueda atraer a la gente joven pero darle continuidad y que tenga a su vez calidad. Es un supermegareto. No creo que sea fácil y los intérpretes tendrían que aprender muchas cosas.

En ‘La del manojo de rosas’ ya se palpaba la guerra civil en los diálogos de algunos personajes

¿Es fácil mantener los vaivenes sentimentales tan frenéticos que se produce en la trama?

Está muy bien llevado. Es cierto que si lo llevamos a la actualidad Joaquín y Ascensión están enamorados. Pero ella descubre que él es de una clase mas alta y lo rechaza cuando hoy es todo lo contrario. Pero en aquella época seguramente era bastante habitual. Y a mí no me cuesta mantener ese ritmo. Más bien me parece divertido y le da mucha miga a la historia.

Ocurre en el año 1934, dos antes de una tragedia que iba a afectar a todo el país, ¿no se mascaba esto en el argumento?

Si tú te lees el argumento te das cuenta que hay un comentario acerca de eso. Hay una persona que tiene unos pleitos porque había perdido el capital que tenía y está intentando recuperarlo, y hace un comentario vaticinando que va a estallar una barbaridad de conflicto, con lo que estaba en la cabeza de la gente lo que ocurría perfectamente.

