Mel Ömana es torrente de voz, potencia e ideas muy claras. Estaba predestinada a la música con el nombre real de Melodía. La genética le dio unas impresionantes condiciones vocales y una apabullante presencia escénica. El resto se lo labra con muchísimo trabajo. Justo ahora cierra su proyecto Don’t worry be guarry con su último clip y single: Adiós. Pero cuidado que hay sorpresas: «Dentro de Don’t worry he creado un sub EP, Jalones, con el productor angoleño Doctorado Pro, se viene un pedazo de proyecto que estoy temblando. Creo que es lo mejor que he compuesto nunca».

Es la rueda incesante de Mel, que se proyecta en torno a EP donde reúne videoclips en líneas comunes. El Guarry es el último de la serie de proyectos que fueron EatPapaya, Proyecto Mistura y Me fui. Se organiza así por una razón: «Por los tiempos que corren. Se consume música de manera muy agresiva, single, single y single, y si no sacas músicas da la sensación de que desapareces y yo no quería separarme de los conceptos que trae un álbum, así que encontré el punto medio en los EP».

En la propuesta de Mel Ömana hay dos constantes, una es el empoderamiento femenino. «Mi música son propuestas artísticas donde si quieres te asomas para liberarte o para sentirte incómodo. Cada vez hay más mujeres, no solo en el arte, expresando qué quieren y cómo lo quieren sin miedo. Y eso me pone los pelos de punta». No duda Mel en denunciar prácticas retrógradas de la industria (en Rookie Cuqui) sin preocuparse por el impacto en su carrera. «¿Qué el mensaje femenino es menos mainstream? Mira quién lidera los charts o los carteles en los festivales. Cada vez se va abriendo el camino. Yo lo he tenido más fácil que otras pibas que estuvieron antes que yo en una sociedad o industria todavía mucho más rígida. LAS GRACIAS LES DOY», afirma rotunda.

La otra cuestión es la salud mental donde pone en primer plano su propia lucha: «Yo necesité expresarlo porque yo soy una persona neurodivergente. Desde muy niña lidio con trastornos de ansiedad heavies que no aprendí a gestionar o entender hasta más tarde de la adolescencia». La falta de referencias fue claro producto de lo mal que se manejan los asuntos de salud mental. «Las veces que veía que se hablaba de salud mental de algún artista siempre se ligaba al consumo de drogas, abusos, suicidios... pero no se abordaba desde un lugar cercano. Creo que el trabajo del creador expone más los problemas de salud mental si ya los traes contigo, porque se lidia con mucha frustración e incertidumbre; y al mismo tiempo la creatividad, el crear sin expectativas es una sanación para la salud mental». Como remate, sentencia: «La música (el arte) sana, la vorágine de la industria enferma».

‘Hazte diyei’

Novedades con sello canario

Varios productores de las Islas lanzan nuevo material

La música de baile canaria sigue dando nuevos temas. La salud musical de Canarias es boyante en la parte urbana, pero hay otros estilos más de cultura DJ que también aportan en el impacto musical de las Islas en todo el planeta. Vamos con algunos de los lanzamientos más recientes.

—Álex Medina, Trío Infernale EP. El DJ, productor y mil cosas más grancanario lanza con el sello húngaro Secret Fusion un trabajo con dos temas originales. Medina se aleja de tendencias y convencionalismos tanto en la pieza que da título al EP como en Un Memento. Recursos orgánicos, frecuencias ácidas, tempo en torno a los 120 BPM en una versión muy personal y distinta de lo que solemos escuchar en las sesiones DJ más convencionales. Red Shape y Secret Factory remezclan Un Memento con aires más electro, flotantes y vocales.

—Samuel Delgado, Watch me Dance. No para el Delgado de lanzar material. Lo penúltimo suyo (que seguro que escribimos esto y ya sacó algo) es una pieza que se cataloga como tech house pero tiene también un aire jackin’ importante, de nuevo con la tendencia actual de sonidos que se miran al electro ochentero. El corte se incluye además en el enorme recopilatorio Summer Compilation 2023 de su sello Disolart. También con Disolart acaba de lanzar una colaboración entre el propio Samuel Delgado y el productor tinerfeño Oliver Álvarez, titulado La borrasca, curioso corte que combina elementos dub con onda house. El tema sale con el otro sello de Samuel Delgado, Sonido D Club Records, con el que Óliver Álvarez sacó a comienzos de mes el EP Baleares. El disco contiene cinco temas pisteros dedicados a cada una de las islas del Archipiélago.

—Shamer, Raqas. Proyecto paralelo del productor tinerfeño Sam AM, con Shamer busca echar una mirada a su legado árabe. El nuevo lanzamiento, ya disponible en plataformas, ahonda esa pisada electrónica con un poso de raíz. Hace nada, Sam AM y Pedrosa lanzaron además una tórrida remezcla del clásico del breakbeat I Little Bit of Luck, que bautizaron con el nombre con el que todo el mundo en Canarias conoce a la pieza: Chanani (Sam Am x Pedrosâo Rework). Nos comenta Sam que en breve lanzará EP bajo su nombre.

—Jaisiel, Nada que ver. EP para el sello It’s a Pleasure. Jaisel hace mucho se inició en el pop alternativo y viró luego a la electrónica. En el tema central maneja un juego de letras urbanas propias de Bad Bunny en voces cargadas de efectos y ritmos heterogéneos que huyen del bombo a negras, no es breakbeat ni nada similar. El lanzamiento se completa con dos remezclas del original y el corte Sobre cien.