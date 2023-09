El ciclo Jazz Otoño 2023 programa un total de siete conciertos entre el 4 de octubre y el 2 de diciembre con un cartel conformado por destacadas figuras internacionales del género, así como grandes artistas canarios que presentan sus nuevos proyectos en el marco de la cita jazzística capitalina.

Este ciclo de conciertos que nació en 2010 para aunar en un mismo proyecto la oferta ligada al jazz y a sus distintos subgéneros que vienen ofreciendo en su programación las distintas salas, teatros y auditorios de la capital grancanaria, cuenta en esta su 14ª edición con la presencia de artistas internacionales como Jesse Davis Louisiana Be Bop (Teatro Cuyás, 25 de octubre), Mike Stern Band (Teatro Pérez Galdós, 3 de noviembre) y Camile Thurman & The Darrell Green Quartet (Auditorio Alfredo Kraus, Rincón del Jazz, 11 de noviembre); y las formaciones canarias Trío Salvaje (4 de octubre, Paraninfo de la ULPGC), Luis Merino Pelula (29 de noviembre, Paraninfo de la ULPGC; A Few Colors (24 de noviembre, Teatro Guiniguada); y Carlos Meneses Trío (2 de diciembre, Sala Insular de Teatro).

La programación de Jazz Otoño 2023 se presentó ayer en el Teatro Cuyás en un acto en el que participaron los representantes de las distintas administraciones y los responsables de los recintos que colaboran en este ciclo de conciertos: la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana; el director artístico del Teatro Cuyas, Gonzalo Ubani; el vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de la ULPGC, José Miguel Álamo; el director del Aula de Jazz de la ULPGC, Óliver Curbelo; el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler; y el director del Teatro Guiniguada.

La presentación de Jazz Otoño 2023 puso de manifiesto «la excelencia de la actividad cultural de la isla», en palabras de Guacimara Medina. «Una ocasión especial porque parte de la cultura de la isla está representada en esta mesa hoy».

Es Jazz Otoño «una apuesta decidida para que la programación de jazz se extienda a lo largo del año en la capital grancanaria», tal como expresó el concejal de Cultura de la capital grancanaria, Adrián Santana. Un ciclo éste que es fruto de la colaboración institucional y que enriquece y completa la oferta habitual del festival Canarias Jazz & Más, o la programación de El Rincón del Jazz, que organiza el Auditorio Alfredo Kraus.

En la presentación, en la que los responsables de cada espacio escénico dieron información detallada de los artistas y conciertos que celebran al abrigo de Jazz Otoño 2023, hay que destacar que «fue Felipe Díaz el alma mater de este ciclo» en el año 2010, recordó el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani.

El arranque de la programación de Jazz Otoño 2023 será el 4 de octubre en el Paraninfo universitario. La ULPGC participa una vez más en este ciclo con dos conciertos que presentan formaciones con músicos consagrados del panorama local. La apertura será con Trío Salvaje, el miércoles 4 de octubre, a las 19.00 horas, liderado por el pianista y compositor grancanario David Quevedo, que presenta su nuevo proyecto en formato de trío junto al bajista José Carlos Cejudo y el batería Juan Pérez, estrenado en 2022 en el Auditorio Alfredo Kraus. Un repertorio que incluye composiciones propias y arreglos de partituras clásicas europeas y arreglos de estandares americanos.

La siguiente de las citas del programa de Jazz Otoño 2023 es el 25 de octubre, a las 19.30 horas, en el Teatro Cuyás, con Jesse Davis Louisiana Be Bop. El saxofonista alto Jesse Davis es una de las principales estrellas del jazz contemporáneo que proviene de Nueva Orleans. Influenciado por Charlie Parker, Cannonball Adderley y Sonny Stitt, Jesse aporta una técnica impecable y un sentimiento natural por el jazz y el blues en cada una de sus actuaciones.