¿Qué supone para usted formar parte de esta 20º edición del Festival Tensamba?

Para mí es un honor y un enorme placer formar parte del elenco de la 20 edición del Festival Tensamba. Siempre es una alegría inmensa regresar a Canarias.

¿Qué va a poder disfrutar el público que acuda a sus conciertos en Canarias?

Van a poder disfrutar de canciones de diferentes estilos, de mis composiciones, que espero poder compartir y cantar con el público.

Cantante, multiinstrumentista, compositor, productor… ¿En qué faceta se encuentra más a gusto Filó Machado?

En este momento me encuentro en la fase de dedicarme al canto, la guitarra, a componer y a transmitir mi sinceridad y mis trabajos al público que se acerca a mis conciertos.

Con más de 60 años en la industria musical, ¿cómo definiría su evolución musical? ¿Hacia dónde se dirigen sus pasos?

Mi evolución me ha permitido poder enseñar mi trabajo de forma directa a los que aprecian mi música. En esto han tenido una gran importancia las redes sociales, que han aportado reconocimiento y madurez a mi trabajo.

¿Cuesta mantenerse tantos años en la música? ¿Qué le ha aportado este camino?

De hecho, yo solo he vivido de la música. Empecé en ella a los 10 años, pero no he sentido el pasar del tiempo. A pesar de mi madurez, que me ha acompañado en todos mis pasos, me considero un joven privilegiado, que tiene toda la fortaleza y la voluntad para exponer mi sinceridad e ideas creativas. Hago lo que más amo en la vida, la música.

¿Qué tiene la música brasileña que atrae tanto a lo largo y ancho del planeta?

Para mí, la música brasileña es una mezcla de amor, cuidado y emoción. Sus ritmos son capaces de tocar profundamente los corazones.

Premiado como mejor autor/compositor en los Professional Music Awards 2017 y nominado al Latin Jazz Grammy, ¿cuál es la clave para ser un referente en la música brasileña?

Creo que las claves han sido el haber puesto constantemente a prueba mi capacidad como creador y el haber obtenido también la confianza de numerosas estrellas de la música mundial, que me han permitido colaborar con ellas, lo que le ha dado también reconocimiento a mi trabajo.

Ha tocado además con artistas de la talla de Michel Legrand, Jon Hendricks, Silvain Luc, Dory Caymmi, Gal Costa, Joȃo Donato, Raul de Souza, Kenny Barron, Joyce Moreno, quien también estará en el 20 Festival Tensamba. ¿Qué han aportado a la música de Filó Machado?

Estas colaboraciones me han permitido mostrar mi creatividad musical, así que han sido alegría, emoción, amor… Todo hecho desde la honestidad.

¿Qué sueño musical le queda por cumplir?

Mi mayor deseo es seguir sintiendo la emoción, la alegría y el amor en los ojos de todos aquellos que me siguen y me acompañan en este camino de la música.