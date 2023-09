Jota (Los Planetas): "Me he visto muchas veces en un tris de dar el paso que dio Iván Zulueta"

Iván Zulueta (1943-2009), el autor de esa película de culto llamada ‘Arrebato’ (1979). ¿Cómo surgió su interés por él?

Vi ‘Arrebato’ hace muchos años, cuando era joven, y me impactó bastante, porque era una película distinta a cualquier otra que hubiera visto, de cine más estándar. Yo de joven tenía interés en cómo funcionaban las drogas y esas cosas, y lo que contaba me interesaba.

Muchos años después, la Filmoteca le hizo un encargo.

Habían recibido cinco horas de material inédito de Zulueta y buscaban a alguien que hiciera la banda sonora. Hice una hora y diez minutos de música, que es este disco. Son películas inéditas y un rollo de filmaciones familiares. Se trata de las películas que los personajes de Will More y Eusebio Poncela ven en ‘Arrebato’, que es un filme que explica cómo todo ese material que había grabado Zulueta, con todos esos momentos felices, lo conduce a su situación. En la película, Will More hace un cine experimental, y Poncela, uno más comercial, y de sus conversaciones sale el título de ‘Plena pausa’. Poncela recuerda arrebatado, en plena pausa, en plena fuga, cuando era pequeño y miraba los álbumes de cromos de Blancanieves y Peter Pan.

¿Le atrae el aura del artista maldito?

Me atraen los artistas con un enorme talento, como Zulueta, o Syd Barrett, o Nick Drake, cuya carrera promete mucho, pero se frustra. Él estuvo con la heroína mucho tiempo y para terminar ‘Arrebato’ se drogó y ya no pudo dejarlo.

En todo esto, ¿no se romantizan las drogas duras?

No lo creo, porque queda clara la parte más cruda de la droga. Pero sí que cuenta que Zulueta vio la heroína como la única solución para seguir adelante. Como un refugio. Su trabajo no era comprendido, no tenía apoyos, ni medios para hacer el cine que quería hacer.

Como creador, ¿entiende su situación?

Es fácilmente entendible, sí. Yo me he visto muchas veces en un tris de dar ese paso, y he tenido bastante más suerte que él, o mi trabajo ha sido más comprendido. Pero la frustración que te causa el trabajo artístico te lleva a veces a esos pensamientos.

El disco apunta hacia un tipo de rock en la estela de Lou Reed y The Velvet Underground.

Lou Reed es el hilo conductor. Tuvo una enorme influencia en el arte de Iván Zulueta, y en Los Planetas. Pensaba hacer algo más electrónico, pero es una película muy orgánica y me pedía hacer algo con músicos. Están los argentinos 107 Faunos y Natalia Drago, y Jaime Stinus, David (Rodríguez), de Beef; Miguel López, de Los Planetas, y Soleá Morente.

Ha mencionado la disyuntiva entre el camino alternativo y el comercial. ¿Se identifica con ese dilema?

Sí, y más después de hacer este disco y de ver las películas, porque el placer que obtienes con la creación artística es más fácil de alcanzar cuando tienes una total independencia, sin presión de ningún tipo, y puedes conseguir ese éxtasis, ese arrebato. En realidad, es por lo que hago música.

¿Este disco lo podría haber hecho con Los Planetas?

Podría, sí, pero están todos bastante liados. Florent también ha estado haciendo su disco. El último de Los Planetas ya me costó bastante trabajo terminarlo, porque no estábamos suficientemente concentrados. Y este disco es muy íntimo, personal, autobiográfico. Era interesante abordarlo así.

Muchas de las canciones no estarán en ‘streaming’, solo en el disco de vinilo. ¿Forma parte del ‘arrebato’ ponerlo difícil a la gente?

Hay un público que aprecia la música que hago lo suficiente como para ir a una tienda a comprar el disco, escucharlo con atención, no ponerlo como música de fondo… Y la forma en que está organizada la distribución digital es nefasta y va contra los intereses de los creadores.

Los Planetas actúan este viernes en Barcelona, en el Festival B, en el Fòrum. ¿En qué punto está el grupo?

Hemos estado un poco inactivos últimamente, pero no me planteo otra cosa ahora mismo. En Barcelona tocaremos un poco de todo, de los últimos discos y de épocas anteriores. A ver qué reacción genera este disco, pero sigo trabajando con Los Planetas, no hay ninguna decisión al respecto.