Miguel Fabián Hurtado: "En todas mis novelas hay mucho de mi vida, muchas vísceras y mucho corazón"

´Una historia de artistas y campesinos´, una novela que habla de antepasados y diferencias familiares, ¿qué ideas son las que han podido dar vida a su cuarta publicación?

Esta historia está dedicada a la familia que nunca conocí. He intentado reconstruir todos los pasos de mis antepasados por parte materna y por parte paterna. En Extremadura se les llamaba artistas a los tenderos, a los comerciantes... Se distinguían de los campesinos porque iban en traje, llevaban corbata, sombrero, fumaban en pipa o puros. Los campesinos iban con alpargatas y pantalones de pana. De ahí vienen los ´artistas´, que no es que fueran del gremio de los artistas, eran emprendedores y por eso se les diferenciaba y se les llamaba así. Yo siempre he tenido una sensación de orfandad tremenda. Soy el pequeño de cinco hermanos, a mí el mayor me saca diecisiete años y la pequeña diez. Cuando yo me quise enterar de qué iba esto, mis hermanos ya estaban fuera, dedicados a la política, a la clandestinidad, yo me crié solo. Siempre tuve la añoranza de un pueblo a donde ir y unos tíos que me aconsejaran y explicaran cosas, tener primos. Yo no he tenido nada de eso nunca, entonces entrevisté a mi hermano mayor, lo grabé y me contó toda la historia de nuestra familia. He intentado plasmar todo eso.

Víctor, el protagonista de la novela, también es el pequeño de su familia, ¿es Víctor un reflejo de Miguel Fabián Hurtado?

Sí, claro, soy yo. Involucro en algunas historias un poco macabras a personas reales que han existido y quería evitar poner nombres sin que asociaran el apellido.

La novela sigue los pasos de un chico que va tras su pasado, ¿qué intenta transmitir con su búsqueda?

No solo es una búsqueda, es una reconciliación. Es intentar poner cara a gente que no conocí. Yo solo conocí a un tío que me marcó mucho: me confesó un secreto en mi juventud y ese es el hilo conductor de la novela. Ese secreto es un axioma universal de la sabiduría de un campesino, no es nada del otro mundo. Pero sí me sirvió como pretexto para tener un hilo conductor. Lo que hago es poner cara y dar vida a mis dos familias, que han sido ´como el agua para el aceite´, como pone en la sinopsis del libro. Nunca se llevaron bien, nunca se entendieron, tuvieron muchos rifirrafes, fracasos, enfrentamientos… Me interesaban estas historias y, de hecho, el libro está dedicado a la familia ausente y a la presente. Mi madre pertenecía a una familia muy noble de campesinos y mi padre a una familia de buitres, emprendedores, avariciosos y usureros, como agua para aceite. No hubo nunca comunión entre ellos. De hecho, entre mis tíos se machacaban entre ellos, se buscaba amasar más dinero y más dinero y más. Hubo puñaladas y traiciones, por eso tiene tanta riqueza. También hay un suicidio de una tía que se volvió loca. Aunque tenga pocas páginas tiene mucha enjundia. Yo de todas las maneras escribo mucho para las vísceras, no soy tan cerebral escribiendo. Por eso no doy tanto de sí, porque me agoto. Escribo tan intenso y con tanto corazón que acabo exhausto, pero acabo contando todo lo que tengo que contar, hasta que me vacío.

¿Qué ingredientes han sido fundamentales en la escritura de esta historia?

Esta es mi cuarta novela y en todas meto mucho de mi vida, muchas vísceras y mucho corazón. La anterior es una denuncia del sistema penitenciario español porque lo conocí y tenía esa espina clavada. Quise hacer una denuncia en toda regla de lo que es el mundo de la reclusión, de lo que nadie habla y nadie quiere ver. Esto a mi familia no le ha gustado mucho, cosa que tampoco les gustó de mi primer libro, ‘Stigmas’, porque hablo de mi vida y en mi vida ha habido mucha violencia, mucha droga y no les interesaba, no querían que contara nada. A mí me da exactamente igual lo que digan los demás, era una necesidad mía y la respeté. Ya me he llevado críticas de nuevo por mi familia, me han vuelto a tirar de las orejas. Pero ya se pueden cansar, que yo voy a seguir haciendo lo que crea conveniente. Imagínate con la primera novela, que pongo a mi padre a caer de un burro, las situaciones, la vida que llevé de atracos, violencia, cárcel, palizas, drogas… Un desastre. Así que no le gustó nada, pero nada de nada. Pero era mi verdad y la tuve que soltar. Y de ahí no he parado.

¿Tiene referentes a la hora de escribir sus novelas?

En este libro en concreto no he tenido referentes, pero yo soy muy Bukowski. Tengo un lado muy negro y muy macarra escribiendo, ya me han etiquetado como ‘realismo sucio’. Lo que sucede en esta novela es que hay mucha prosa lírica, hay ternura. Se me ve el plumero porque a mi familia paterna vuelvo a ponerla a caer de un burro. Y la otra familia, a la cual adoro, la conocí muy poquito, porque mi tía se suicidó, luego murió mi madre, su hermano estuvo en la guerra, pasó grandes penurias en el campo y era un tío muy noble. Muchas miserias.

¿Dónde se puede encontrar ´Una historia de artistas y campesinos´?

Yo autopublico. Trabajé solo una vez con editorial, Canariasebook, con la que publiqué ´Stigmas´. No me gustó cómo trabajan las editoriales. Con la autopublicación contratas a un maquetador que sube el libro a la red, en Amazon, y te sale gratis. Pero solo se puede obtener el libro con Amazon, no se puede obtener en físico en tiendas.

De Madrid a Gran Canaria, ¿por qué eligió el archipiélago canario como nuevo hogar?

Para cambiar de vida, lo explico en mi primer libro. Estaba cansado de salir a la calle y estar siempre mirando para atrás por si alguien me seguía, mi vida se había convertido en una cárcel y tuve que huir. No se me ocurrió otro sitio que este, no conocía a nadie aquí, no tenía nada aquí, ni trabajo, ni porvenir, ni nada de nada. Pero tampoco tenía nada que perder. Me planté aquí y me cambió la vida. Hice por cambiarla. Me adapté a un trabajo, un sueldo, un horario... Cambié de vida. Empecé de cero. Tuve que poner un exilio y mar de por medio para poder mirar de frente y decir ´venga, comenzamos´. Precisamente ´Stigmas´ nació por una necesidad de reafirmarme, el estigma de ignorante y barriobajero siempre lo he llevado encima, de ahí el nombre de la novela. Son todas las marcas y cicatrices que te van dejando los años. Tenía ese estigma de ignorante y me puse como reto escribir un libro porque me gustaba mucho leer. Pero lo conseguí. Y mira, dije que iba a ser el último. Cada vez que acabo uno, acabo tan exhausto que digo ya no escribo más pero al año estoy escribiendo otro.