Se acaba de publicar en setiembre de 2023 el Barómetro de la Open Society, la ONG de la que, a nivel mundial, George Soros es el mayor donante, y que se ha preocupado siempre de analizar la denominada sociedad abierta, ya que Karl Popper, el filósofo autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, fue profesor de Soros, hace muchos años, en la London School of Economics. Preside la ONG Mark Malloch-Brown y presenta el barómetro mundial eligiendo para las encuestas una serie de países, en concreto 30, que suman unos 5.500 millones de personas. España no está entre esos países encuestados, lo que, a nuestro juicio, sesga la visión global, pues 30 de entre 195 países que constituyen el universo, no dan robustez suficiente. Informa Mark Malloch de que se eligieron seis países para una «inmersión profunda», reforzando la muestra: Brasil, Egipto, Francia, India, Sudáfrica y Estados Unidos. No obstante, nos aguantamos con estos datos, pues menos es nada.

El tema tratado se engloba en democracia y autoritarismo y las preguntas giraron en torno a las finanzas, la deuda internacional, los derechos humanos, la solidaridad, la gobernanza y otros retos mundiales. Fueron 36.000 los encuestados. El informe indica que, por término medio, el 86% de los encuestados quiere vivir en un Estado democrático. Pero hay más de un 20% que piensan que son regímenes no democráticos los que permiten con mayor efectividad construir escuelas y hospitales, proteger el medio ambiente y reducir la delincuencia. Globalmente, al 58% le preocupa que el malestar político en su país pueda desembocar en violencia en el lapso de un año ¡En el caso de EEUU esta cifra se eleva al 67%! Cuando se les presentó una lista de nueve grandes países y se les preguntó cuáles se ajustaban más a sus valores, los encuestados se inclinaron por las democracias, y mayormente por Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos, sólo el 29% de los encuestados cree que los políticos nacionales velan por sus intereses. Pero si vamos a Francia y Brasil, una fuerte adhesión a la democracia como idea es paralela a un alarmante pesimismo sobre su funcionamiento actual, y el 50% en Francia y el 74% en Brasil, de los encuestados, dudan de que las leyes de sus países los protejan. Aunque el apoyo a un sistema de gobierno democrático es mayor, alrededor de un tercio afirman que el gobierno del Ejército (33%) o el de un líder que no se preocupa por el parlamento o las elecciones (32%) es una buena forma de dirigir un país. Y aquí llega lo que el Barómetro de la Open Society considera el «hallazgo más inquietante»: una fuerte correlación entre la edad y las actitudes contrarias a los principios democráticos. Entre los mayores de 56 años, el 26% apoya un líder fuerte que suprima las asambleas y las elecciones, si bajamos a la cohorte de entre 36-55 años, la cifra es del 32%, y si bajamos todavía más, a la cohorte de entre los 18-35 años, la cifra se eleva al 35%. Si ponemos atención en la pregunta inversa, la de si la democracia es preferible a otras formas de gobierno, para los mayores de 56 años, dicen sí el 71%, pero los menores de 36 años sólo prefieren la democracia en un 57%, y se acercan peligrosamente a la mitad. Entramos, pues, en un escenario de agotamiento: «aunque la mayoría de la gente a nivel mundial sigue teniendo fe en la democracia, esa fe se está agotando. Y estos resultados sugieren que podría debilitarse con cada generación». El gran momento, la gran frase remarcada en el estudio, es la del presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, a Bloomberg, el 28 de marzo de 2023: «La democracia no se come». Si pasamos a un tema que, desde la óptica occidental de países ricos, se palpa como grave, el de la inmigración, en el planeta, sólo el 7% de los encuestados dijo que es su mayor preocupación. Pero los encuestados de los países europeos de renta alta tendieron a considerar la inmigración como una cuestión más importante que los de los países de renta más baja, y también se mostraron menos partidarios de rutas seguras y legales para los refugiados. Los alemanes (18%), franceses (17%), británicos e italianos (15%) consideran que la inmigración es el problema más importante al que se enfrenta su país. Tenemos un mundo donde se endurecen los corazones, tal y como pasa históricamente cada cierto tiempo. De la noche a la mañana podemos vernos en una conflagración mundial. Tomemos como ejemplo reciente cambio radical del primer ministro británico, Rishi Sunak, publicado el 20 de setiembre de 2023 en la página web del gobierno, titulado Net Zero, y en el que advierte que se acabaron las promesas verdes y de cambio climático que provoquen problemas a los ciudadanos. Textualmente: «La prohibición de comprar calderas nuevas, incluso si su hogar nunca será adecuado para una bomba de calor. La prohibición que entra en vigor en solo tres años para aquellos fuera de la red de gas. O las mejoras obligatorias para los propietarios en solo dos años. Los impuestos sobre el consumo de carne, nuevos impuestos sobre vuelos aéreos, uso compartido obligatorio del coche si se conduce al trabajo, y un dictado del gobierno para clasificar su basura en siete contenedores diferentes... no puede ser correcto que Westminster imponga costos tan significativos a los trabajadores, especialmente a aquellos que ya están luchando para llegar a fin de mes e interferir tanto en la forma de vida de las personas». Pasa a quejarse de que la reducción de CO2 en Inglaterra ha sido del 50%, sin embargo, en Francia sólo el 22%, EEUU ningún cambio, y China no ha bajado, sino que ha subido un 300%, siendo que la participación global de contaminación de United Kingdom en el mundo es del 1%. El ministro Sunak se ha enfadado, y concluye: «Consentimiento, no imposición. Honestidad, no ofuscación. Pragmatismo, no ideología». Traducido: se acabó el hacer el tonto del calentamiento climático. Lo van a seguir haciendo los gobiernos dirigidos por la progredumbre, como el español, acompañados de empresarios prebendarios, pero incluso un reloj estropeado puede dar bien la hora dos veces al día, y ya la población empieza a conocer la estafa. Por eso, en conjunto, parece que el espíritu democrático empieza a pasar de moda, sobre todo entre los jóvenes... excepto para los políticos, que viven deshonestamente de ello.