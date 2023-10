A sus 26 años, Alfred García es uno de los artistas con más experiencia en el equipo 'junior' de la segunda temporada de 'Dúos increíbles', el programa musical que regresa este martes 3 de octubre a TVE-1 (22.40 horas, aunque él no debuta hasta la próxima semana). No solo porque este joven cantautor de El Prat de Llobregat fue uno de los finalistas de 'OT 2017', representó a España en Eurovisión junto a Amaia y el año pasado compitió en 'Tu cara me suena' y en el Benidorm Fest, sino porque lleva ya un par de discos publicados, un libro y está escribiendo otro.

¡Volvemos! Ya tenemos fecha de estreno, el próximo 3 de Octubre comienza el espectáculo ❤️ https://t.co/uIkTNFdPMT — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) 28 de septiembre de 2023

¿Qué le gustó de 'Dúos increíbles' para enrolarse en el programa?

El programa es algo inédito porque junta a artistas de generaciones diferentes y, a la vez, que puede que no compartan el mismo género musical. Pero lo bonito es que nos encontramos en canciones que no son propias, ni de un artista ni del otro, y las interpretamos con un arreglo especial. Yo he podido hacer algún arreglo, pero hay un gran equipo detrás, con una orquesta en directo. El programa aporta calidad porque, al final, la música en directo en televisión solo la puedes ver aquí.

Al haberse dado a conocer con 'OT', ¿cree que se ha tenido que hacer valer más para ganarse un lugar en la industria musical?

Uno se va separando de la imagen más televisiva, pero es imposible hacerlo del todo. Imagínate que hubiese ganado 'OT' o Eurovisión, entonces habría sido una etiqueta para siempre. Aunque te pongas a hacer 'death metal' o te pongas un seudónimo, siempre tienes ahí la coletilla. Por suerte, he tenido siempre una visión muy clara de lo que tengo que hacer, de lo que quiero hacer y de quién soy. Yo soy un cantautor. Y necesito vivir una vida tranquila para poder hacer mis canciones. También me pasé un año y medio fuera de la vida mediática por decisión propia.

Fue cuando se fue a vivir al campo. ¿Lo necesitaba para oxigenarse?

Lo necesitaba para no tener que ir dando explicaciones todo el rato sobre lo que hacía o lo que se decía de mí. Aunque me sigue pasando. Al final he acabado aceptándolo y entendiendo que la televisión también es un medio en el que me siento cómodo y no por eso tengo que estar pensando si la gente va a estar más o menos pendiente de mi vida privada. Es una consecuencia de mi trabajo y lo tengo que aceptar con naturalidad. Es algo que he trabajado. Tienes que aceptar quién eres y el pasado que tienes.

¿Serán capaces los concursantes de @DuosIncreibles de adivinar la canción?



Tienen solo 5 segundos ⏰ para averiguar de qué tema se trata



¡Juega tú también con ellos! https://t.co/BlzHESYVya pic.twitter.com/tGO0HCwKVI — La 1 (@La1_tve) 16 de septiembre de 2023

¿Pero se sintió menos valorado por venir de 'OT'?

No, ese es un prejuicio que creo que ya no existe. Es verdad que en el programa se mostraba una parte de vida personal, más emocional, y si sales con pareja evidentemente se le da mucho bombo. Pero cuando salí de la Academia la gente se sabía mis canciones. No las que me habían 'impuesto' en el programa, sino las que había compuesto ahí, y eso tiene un valor. A mí me propusieron, desde la discográfica, una serie de colaboraciones cuando salí de la Academia que no cogí. En mi primer disco estaban Love of Lesbian, Carlos Sadness, Txarango, Rayden... Me reconfortó saber que artistas como estos, más de un radio alternativo, podían apreciar las canciones que hacía.

Ha pasado por varios concursos televisivos: 'OT', 'Tu cara me suena', el Benidorm Fest... ¿Es muy competitivo?

Los programas musicales de este país son de competición, pero nunca me los he planteado así, sino como una oportunidad para participar y que la gente vea lo que sé hacer. Porque las medallas están muy bien, pero no dejan de ser un trozo de plástico, no te dan más reconocimiento. El reconocimiento te lo das tú fuera, porque al final el recorrido de un programa es muy corto.

Sorprendió que se presentara al Benidorm Fest, cuando ya estuvo en Eurovisón. ¿Por qué dio ese paso?

Porque hubo una llamada de participación, les hacía ilusión que yo fuera, y a mí también, viendo que el año anterior había sido espectacular. Además había visto que compañeros míos que llevan toda la vida en esto como Rayden, Rigoberta Bandini y Varry Brava iban no ya a competir, sino a pasárselo bien. A mí me gusta participar en los eventos musicales de este país y este es un festival que da calidad a la televisión.

¿Se atrevería a volver a intentarlo?

No, porque es algo que ya he hecho. Me veo más detrás de las cámaras, con otro artista, intentado aportar algo artístico.

¿Como compositor?

Sí, o con las puestas en escena. He dirigido algunos de mis videoclips y la puesta en escena de mi gira anterior. Me gusta estar en el 'back office' trabajando, no solo dando la cara. Además, no tengo ningún pudor en hacer algo que no sea para mi proyecto. Me motiva incluso más hacer cosas para otros.

Sus tíos tenía el grupo Rumba Brava. ¿Nunca le dio por ese estilo?

Sí, se codearon con Peret y uno fue su mánager, y de Juanito Makandé. Yo empecé tocando la guitarra flamenca y de rumba. Lo que pasa es que nunca me verás cantar rumba, me da un poco de vergüenza. Pero como guitarrista me podrían fichar (ríe).