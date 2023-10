El Festival Contemporáneo 2023 del Festival Internacional de Música de Canarias comenzó el pasado 26 de septiembre, ¿qué ha podido ver el público hasta ahora?

Continúa el festival. El primer concierto fue en Las Palmas el sábado pasado. Es un festival con una programación muy amplia. Como decía, el primer concierto se celebró entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre, llamado ´Ensemble Difracción & CSMC´ con alumnos del Conservatorio Superior. Tuvo que ver con la música del siglo XX y la imagen, hubo además proyecciones de películas. Hoy día 4 [por ayer] es el segundo concierto de un coro de cámara llamado Nordic Voices. Son seis personas que hacen un programa muy interesante que incluye el estreno de un autor argentino asentado en Canarias, Leandro Martín. Este coró también actuó el día 3 en Tenerife. El día 5 en Gran Canaria y el 6 en Tenerife se dará el ´Ensemble Lothar Siemens´ en el conservatorio, se trata de un conjunto que ha montado la asociación Promuscan, es decir, la asociación de compositores de Las Palmas. En este concierto hay obras de Piazzolla y de compositores contemporáneos como Stravinsky y Poulenc. También habrán tres obras canarias: una de Carlos González, un joven compositor que hace unos años salió del conservatorio; otra obra de Elizabeth Curbelo, una compositora que vive en Estados Unidos y es la primera vez que se hace una obra suya en Canarias porque hace muchos años que se fue y, por último, una obra de Cecilia Díaz.

Quedan aún muchos conciertos por delante con artistas de todo el mundo, entre ellos, ´Breaking Bach´de Carles Marigó, ¿qué tiene de especial este concierto?

Este concierto se hará el sábado 7 en Gran Canaria y el domingo 8 en Tenerife. Carles Marigó es un pianista, pero no será un concierto de piano normal. Es un concertista muy importante que además introduce siempre la improvisación y la experimentación en sus conciertos. En este va a enfrentar obras de Bach sobre las que él improvisa con obras de autores contemporáneos. La primera de ellas serán dos estudios míos mezclados con dos obras de Bach. La siguiente obra será otra combinación de Bach con una obra del compositor catalán Joan Magrané. También enfrentará a Bach con una obra propia de Marigó. Lo mismo se hará con obras de Laura Vega y Manuel Bonino, que son los otros compositores canarios. Somos casi una familia musical, porque son ex alumnos míos que se han convertido en colegas del conservatorio durante veinte años. En la última obrainterviente un sistema de inteligencia artificial junto a la improvisación de Carles Marigó y el bajo. Estos conciertos serán en el Teatro Guiniguada el día 7 con una entrada de cinco euros. En el Espacio La Granja en Tenerife se realizará el día 8.

¿Qué obras suyas sonarán en el proyecto de Marigó?

Es la primera vez que me programan en este festival. Carles Marigó en el concierto de improvisación eligió dos estudios míos para combinar con dos preludios de Bach, son obras que ya tenía y que van a sonar pero que a lo mejor no suenan exactamente como están escritas sino transformadas con lo que quiera hacer Carles. Yo lo conozco personalmente y le doy carta blanca total. También sonará otra en el Vertixe Sonora de los días 10 y 11 de octubre, es mi última obra llamada ´Uguquko´, una palabra que en su idioma quiere decir ´Transformación´. Es la penúltima obra que he escrito, la terminé hace un mes. Es una obra para un ensemble de once instrumentos que, además de instrumentos normales como un trío de cuerda, un oboe, un saxofón y un piano, incluye guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizador y acordeón. En la sustancia musical hay guiños a la música propia de la guitarra y el bajo eléctrico. No se trata de utilizarlos como si fueran un violín, sino usarlas con las cosas que tiene la guitarra eléctrica en la cultura del pop, del rock, del jazz...

Estrenarás también una obra en el concierto de Vertixe Sonora, ¿en qué consiste esta actuación?

Vertixe Sonora es un grupo gallego-portugués de experimentación que dará un concierto muy especial en el que está programados autores gallegos, canarios y africanos. Es un diálogo con la creación actual africana que casi no hay oportunidad de oirla. Actuarán tres compositores africanos, una obra del compositor gallego Ramón Souto, otra mía que es de estreno y, por último, una obra de Lucas Ligeti, hijo del famoso György Ligeti. La Sociedad Internacional de la Música Contemporánea hace un encuentro anual que se llama los ´World Music Days´ y este año se hace en Sudáfrica. Este concierto también va al festival, se hará en Las Palmas de Gran Canaria el 11 de octubre.

¿Cuál es la importancia del ´Tagoror´ en este festival?

´El Tagoror de Música Contemporánea´ es una actividad que no es concertística y es paralela al festival. Se hace con la idea de las reuniones que hacían los aborígenes canarios. Se ha programado un encuentro nacional de música contemporánea durante dos días en los que habrán compositores, programadores, gente de discográficas, críticos e invitados a diversas ponencias, encuentros, conferencias y debates que irán en torno a la creación contemporánea. Es un festival muy bien programado, con mucho cuidado y muy bien gestionado porque lo que trae, incluido el Tagoror, a nivel de producción es costoso y complicado. Creo que sin duda, sobre todo gracias a ese Tagoror, Canarias va a ser un gran centro de atracción, muy importante para los músicos contemporáneos en España. El hecho de programar ese Tagoror, traer a compositores y programadores para que lo vean y lo experimenten va a significar un cambio cualitativo muy importante. Y desde luego el apoyo que se le da a la labor de los colectivos de compositores canarios, a las asociaciones de compositores y a lo que se hace en el Conservatorio Superior y a todo el resto del mundo compositivo que hay fuera de eso, va a ser enorme. Es la oportunidad para que se conozca la música que se crea en Canarias. Es algo muy importante que promoverá que aquí conozcamos lo de fuera y que lo que hacemos aquí se conozca fuera.