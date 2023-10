Sum Festival, ritmos en un entorno privilegiado

La primera jornada de la cuarta edición del Sum Festival se celebró ayer con varias novedades inesperadas pero bastante interesantes dignas de destacar positivamente. El evento, al igual lo hará el próximo Womad, se trasladaba por primera vez al escenario de la Plaza de la Música. Este lugar emblemático de la ciudad, justo al lado del paseo de Las Canteras, con el disfrute de una constante suave brisa marina, otorgaba cierto estado de confort a los asistentes, teniendo en cuenta las altas temperaturas que nos atosigan.

La entrada por la zona de la playa creó cierta confusión a algunos de los asistentes, que intentaban acceder infructuosamente por las rampas que dan al auditorio, pero la llegada de espectadores se produjo de forma constante y ordenada. Cerca de 6.000 personas acudieron a la cita de ayer, aunque está previsto que llegue a su máximo aforo, 7.000, en la jornada de hoy. Curiosamente, dos de las formaciones de más tirón popular, La Moda y Lori Meyers, ya habían estado en el desaparecido Festival Cero y tres grupos como Miss Caffeina y Varry Brava y La La love You ya estuvieron en este mismo evento en la edición del año pasado. Este año el cartel incluye a una figura internacional mítica de la historia del pop como es Katrina de la banda británica de la new wave Katrina & The Waves que saldrá hoy a las 19.30 horas. Con un despliegue de medios envidiable para que todo se desarrollara con orden y sin sobresaltos de ningún tipo, destacaban dos escenarios en los que las bandas se iban sucediendo, dos zona de comida y más de cuarenta chiringuitos que evitaban las avalanchas de los presentes.

Tres zonas habilitadas para invitados y una curiosa caseta para vender entradas del Sum Festival del año que viene. Comenzó el grupo Ciudad Jara. El nuevo proyecto del valenciano Pablo Sánchez repasó los temas de sus dos discos con composiciones que se movían entre el rock, el folk, la canción de autor y pinceladas de música electrónica, y baladas tan bien recibidas como Adiós o Cerezas y azahar que animó al público desde el primer momento.

El buen sonido logrado pronosticaba una maratón de directos que se irían sucediendo con el mismo grado óptimo Siguió el nuevo proyecto de Diego Cantero, Funambulista, que basó su repertorio en su cuarto disco, El animal, aunque repasaran títulos de todos los anteriores, destacando temas como Éramos reyes o Superpoderes. Las canciones ganaron en fuerza e ímpetu juvenil con respecto a sus grabaciones originales sorprendiendo gratamente incluso a sus seguidores más acérrimos. A continuación ocuparon el escenario dos bandas cuyas trayectorias han sido algo parecidas puesto que empezaron en el ámbito alternativo para luego consolidarse como grupo de éxito popular.

El primero fue Viva Suecia que logró enganchar al público con éxitos de su último álbum como Lo siento que grabaran junto a Dani Fernández, El bien o No hemos aprendido nada. El grupo, nada más salir al escenario, ya reveló su condición de estrellas, ante la reacción emocionada de una gran parte del público. El segundo Lori Meyers, con un pop más claramente indie, otorgó los momentos de mayor desenfreno instrumental de toda la noche alcanzando momentos de una potencia inusitada en joyas del power pop como Mi realidad, Hacerte volar o Emborráchate.

Entremedias salieron La Moda que con un extremadamente pulido y basado en los medios tiempos creó momentos de gran calado emocional como La molinera o Mañana voy a Burgos. Y cerró esta primera edición los Veintiuno, el grupo toledano del momento puso la guinda del pastel con canciones de gran corpulencia pop como Dopamina, La vida moderna o La ruina que atraparon a todos los asistentes.