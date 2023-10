El próximo 14 de octubre presenta Magua, su primer álbum, que vio la luz a principios de este año, en el Cicca. ¿En qué sentidos atraviesa la magua el conjunto sus nueve canciones?

Soy una persona muy nostálgica y mi música se ve inevitablemente impregnada de este sentimiento. He de confesar que tiendo, incluso, a sentir nostalgia del momento presente: el solo hecho de que un instante de felicidad absoluta no sea más que eso, un instante, hace que quiera quedarme a vivir en él para siempre. Este disco es un constante viaje de ida y vuelta: a mi infancia, a mis raíces, a mi familia, pero también a lo que soñé y no pudo ser o a lo que fue, pero terminó. Es el disco en el que me quedaría a vivir para siempre.

La magua tiende a asociarse con la nostalgia, la falta, la pérdida, la saudade. ¿Qué significados reviste en su caso esta emoción? ¿Puede haber luz en esa expresión?

Aunque, en la superficie, la magua parezca un sentimiento de tristeza, a mí me resulta dulce y reconfortante. Considero que la añoranza nace de algo bonito: una quiere volver a donde fue feliz, quiere recuperar a alguien a quien quiso. Cuando se echa algo en falta, es porque esa misma cosa representó algo positivo en el pasado. Me gusta quedarme con ese aspecto de la magua, con la posibilidad de volver atrás por medio de las canciones y del recuerdo que estas encierran.

Como autora de sus canciones, ¿escribir es una forma de traer al presente lo que no está o pudo estar, de mantener viva la memoria o lo posible?

Escribir canciones es, para mí, una forma de volver al pasado, una forma de ponerle voz a lo que ya no está o a lo que nunca llegó a suceder. Pero es también una forma de conectar con el presente y de hablar de él, de dejar una fotografía de este momento para poder mirarla dentro de un tiempo.

Además de cantautora, es tabién Doctora en Estudios Literarios. ¿Antes estuvo la música o la palabra? ¿Cómo dialogan ambos mimbres en su universo propio?

La música siempre ha estado presente en mi vida. Cuando era pequeña, mis padres ponían música en casa y en el coche. Ya de adolescente, andaba pegada primero al discman, después al mp3, más tarde al iPod. Escuchaba música cuando caminaba, cuando cogía la guagua, cuando estudiaba… a veces incluso para quedarme dormida. Pero se me abrió un mundo de posibilidades cuando empecé a plasmar lo que sentía en el papel. La palabra me permite ponerle nombre a lo que pasa por mi cabeza y, así, sentirme más en paz. A día de hoy, la música y la palabra me vienen a menudo juntas. Cuando compongo, mis frases ya tienen melodías y me cuesta entender la música y la palabra como dos elementos independientes.

El imaginario isleño y el apego a la tierra es uno de los sustratos de su música. ¿Cómo se gesta ese impulso por volver siempre a las raíces, «caminando entre la tierra y la sal», como dice su canción?

Creo firmemente que nacer y criarte en una isla te marca. No concibo mi vida sin el mar, pero a la vez sin la posibilidad de estar, en menos de una hora, rodeada de campo. Me siento muy conectada a la idiosincrasia canaria, a sus paisajes, a sus gentes. No se trata de un sentimiento de pertenencia política o geográfica, sino más bien de un apego emocional a una forma de ser y de vivir que reconozco como propia.

Su repertorio también aloja una vertiente de sensibilización social, como la canción Pequeña, dedicada a Nabody, la niña de dos años que murió pocos días después de llegar en patera a Gran Canaria. ¿Qué caminos busca abrir con sus canciones?

Creo que la figura de la cantautora está necesariamente ligada con el contexto sociocultural que la rodea. Yo canto a lo que conozco y a lo que me mueve. No tengo ninguna pretensión más allá de ponerle voz a situaciones que considero que son importantes y que dan forma a mi modo de ver el mundo. No imagino hacerlo de otra forma. Siempre que tenga un altavoz, por muy pequeño que sea, trataré de utilizarlo con cabeza. Si eso sirve, además, para visibilizar causas sociales que necesitan ser conocidas, será un regalo para mí.

Por los estilos que se entrecruzan en su música, como el bolero, el vals, las chacareras o aires de lima, ¿qué latitudes y referencias confluyen en sus influencias musicales?

Siento que cuando escuché por primera vez a la cantautora mexicana Silvana Estrada descubrí un universo nuevo. Me sentí inmediatamente conectada con su sensibilidad y su forma de entender el mundo, y me di cuenta de que no hay que tener miedo a compartir esa visión. También me inspiran profundamente Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Laura Itandehui o Pedro Pastor, tanto en su forma de escribir como en los sonidos que acompañan a sus letras.

Volviendo a las Islas, ¿a qué músicos o bandas contemporáneos de Canarias le sigue la pista de cerca?

Mi banda favorita de las Islas es, sin duda, Atlántida; nunca me había emocionado tanto con la música instrumental. He tenido la suerte de compartir escenario con Marilia Monzón y Julia Rodríguez, voces a las que admiro. También me gustan y me inspiran Valeria Castro, Hirahi Afonso y Marta Solís.

A unos meses de cumplir un año de su debut discográfico, ¿cuáles serán sus próximos pasos?

Tengo un largo camino por recorrer y muchas ganas de aprender. Estoy metida ya en la producción de un EP que verá la luz el año que viene y he compuesto ya algunos temas para un futuro disco. Me encantaría adentrarme en proyectos más colaborativos, nutrirme de otras sensibilidades. Tengo también pendiente lo de aprender a tocar un instrumento lo suficientemente bien como para defenderme en el escenario; no me gustaría quedarme con esa magua. A corto plazo, me gustaría poder llevar Magua a otros escenarios fuera de la isla.

Por último, ¿qué es lo más bonito que le ha traído Magua?

Lo más bonito que me ha traído Magua es la gente: los músicos y músicas que he conocido en el proceso de grabación del disco, las personas que se han acercado después de un concierto a dedicarme palabras de agradecimiento, las amigas que se han aprendido las letras de mis canciones. Magua me ha regalado una vida que nunca imaginé que podría ser mía y me ha recordado lo afortunada que soy y lo agradecida que debo estar.