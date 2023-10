Betsabeé Romero vive entre dos mundos artísticos, el contemporáneo y el popular. Su trabajo entrelaza con coloridos hilos temas de importancia social como la migración, los roles de género, las tradiciones mexicanas, la religiosidad y el mestizaje con las más novedosas expresiones artísticas y su obra forma parte de las colecciones permanentes de las principales pinacotecas del mundo, como el British Museum o el Museo de Arte Moderno de México. Los idus de otoño la han hecho desembarcar en Gran Canaria para rendir homenaje a las personas migrantes fallecidas durante el último año a través de una de las tradiciones mexicanas más exportadas en las últimas décadas, el Día de Muertos. La acción Escaleras al cielo. Migrando y siendo migrados por la Historia invade la emblemática Casa de Colón, transformándola, por dentro y por fuera, en un espectáculo visual colectivo que abarcará las dos fachadas principales (las de la Plaza del Pilar Nuevo y la de la Plazoleta de los Álamos), así como el patio mayor (Universidad), y el patio del Pozo, donde se ubicará el Altar de Muertos.

«Escaleras al cielo es una intervención de sitio específico, relacionada con los múltiples niveles de significación que tiene el espacio arquitectónico de la Casa de Colón en términos históricos, culturales y hasta geográficos, tanto para el público europeo como para el de las Américas», describe la artista sobre la obra que puede contemplarse (se recomienda su disfrute por la noche) en la que colaboran Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, el establecimiento hotelero Suites 1478 y la galería Saro León.

Las ofrendas de muertos

La intervención se concibe para su autora como «la resemantización contemporánea de los elementos más tradicionales e importantes de las ofrendas de muerto mexicanas dedicadas, en este caso, a la memoria de los migrantes que han quedado en ese difícil trayecto de querer sobrevivir y lograr una vida mejor». Se trata de un conjunto de instalaciones contemporáneas, ubicadas en las fachadas, pasillos y patios de la Casa de Colón que buscan, en palabras de su creadora, «compartir un duelo común, tanto para países con fronteras duras hacia Europa como hacia Norteamérica, como sucede en México».

La celebración del Día de Muertos en el trabajo artístico de Betsabeé Romero es «un dispositivo cultural vivo al que he tenido acceso desde mi familia, mis abuelas y desde el país donde crecí», asegura la creadora. «He vivido y experimentado el apoyo que genera dicha celebración en tiempos de duelos colectivos profundos e inacabados, tocando, además, uno de los temas tabúes de la cultura occidental, como es la muerte», añade.

En esta ocasión, la artista decide rendir un sentido homenaje a los migrantes muertos o desaparecidos en su trayecto para llegar a Europa. «Me pareció importante dedicarles este conjunto de instalaciones hechas de flores, calaveras de hojalata y la mayoría de los elementos más tradicionales, inaugurando un día cercano a la conmemoración del descubrimiento de América y también durante el festejo de Todos los Santos en Europa y el Día de Muertos en México», apunta Romero.

«No hay obra sin contexto», ha afirmado en alguna ocasión Betsabeé Romero. Sin embargo, en el caso del Día de Muertos, «más que ayudar a contextualizar la tradición, mi intención es reinsertar un dispositivo cultural vivo y activo históricamente en un contexto artístico y cultural desde un lugar donde puedan generarse múltiples resonancias», trata de explicar la artista.

El origen de la tradición, a partir del mestizaje de la celebración indígena de la muerte con las conmemoraciones católicas de Todos los Santos en La Nueva España, dio lugar, en su opinión, a la «tolerancia» de creencias «para contener el dolor y lograr pasar el duelo que provocó la muerte del 90% de los indígenas durante las primeras décadas de la llegada de Colón a América, principalmente a causa de enfermedades llegadas de Europa».

«Una frontera es como una cicatriz que no se cierra» declara la artista mexicana. Aunque no se atreve a precisar si el ser humano está o llegará a estar a la altura de afrontar con responsabilidad el fenómeno de las migraciones sí que cree que este fenómeno «está muy lejos de integrarse en las leyes, la economía y la política», denuncia. «Por eso, la cultura tiene una tarea titánica, haciendo patente el hecho de que el arte, la música y las tradiciones, que son los elementos fundamentales de la humanidad, cruzan las fronteras, generan diálogos y se manifiestan desde lo más cotidiano e íntimo, hasta lo más monumental y sublime, contradiciendo la necesidad de dividir, separar, clasificar y rechazar, que son las acciones a las que se dedican las divisiones geopolíticas del mundo».

La aportación del arte

¿Pero qué puede aportar el arte y la cultura general al respecto? «El arte puede hacer patente una y otra vez que el ser humano canta, baila y pinta en donde se encuentre», responde Romero. «El arte se mueve y cruza cualquier frontera con o sin permiso y así, no sólo forma parte de lo que se resiste y sobrevive de los que han migrado desde sus lugares de origen, sino que dialoga y hace crecer la cultura hacia donde llega».

El mestizaje, herencia de un complejo pasado histórico, es, sin duda, uno de los ejes centrales del trabajo de Betsabeé Romero. «En un momento de tantas polarizaciones y tendencias supremacistas de parte de gobiernos y modos de comunicación aparentemente abiertos, pero más bien sectarios y aisladores de la humanidad es muy importante generar otro tipo de diálogos que valoren la enorme importancia del mestizaje», asegura la creadora. «Hay circunstancias históricas en el mundo que dieron lugar a grandes momentos culturales de la humanidad, como es el caso de Andalucía o Teotihuacán, que solo pudieron prodigar tantas obras maestras gracias a la apertura e intercambio intercultural que tuvieron en su interior», cita Romero a modo de comparación.

Otro de los aspectos más destacados de su obra es que en sus propuestas artísticas no hay frontera entre lo popular y lo considerado ‘culto’. «En mi caso, tengo la gran fortuna de haber nacido y vivido en un país donde el arte popular es el patrimonio intangible más importante que tenemos», se congratula. «Es intangible porque no se trata de un inventario de técnicas, objetos y materiales a la venta en los mercados, sino de elementos significativos que se producen y se consumen dentro de contextos celebratorios específicos que marcan las fechas y los años en cada comunidad; son culturas vivas que han logrado hacer sobrevivir y resistir a muchos pueblos frente a la pobreza o la explotación, pero más allá de eso, dan una fortaleza al tejido social que no he visto en muchos países desarrollados».

La relevancia internacional de su trabajo (más de 100 exposiciones individuales en los 5 continentes) parece dar cuenta de la existencia de una nueva coyuntura para dar a conocer nuevas y diferentes realidades artísticas y culturales fuera de los circuitos espaciales y temporales al uso, aunque Betsabeé Romero se lamenta de que su caso puede ser sólo una excepción. «Lamentablemente, creo que todavía la carrera de un artista mujer que ha tenido la oportunidad de vivir cerca del arte en su propio país y también la oportunidad de estudiar y viajar en el extranjero, por lo menos en México, sigue siendo excepcional y eso ha sido también para mí una fuerza que me impulsa a devolver todo ese privilegio de conocer o entender lo que he vivido a través de mis obras», concluye Romero.