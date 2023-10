¿Cómo surge la idea de Un sol radiant?

Esta peli nace del Trabajo de Fin de Grado de nuestra carrera, Comunicación Audiovisual en la Pompeu Fabra. Nosotras nos fuimos juntando y a raíz de una idea inicial que tuvo Ariadna Fortuny, que en su día había escrito un corto con unas ideas embrionarias similares a las de Un sol radiant, nos lo contó y pensamos que podíamos hacer una cosa más grande. Fuimos encontrando los elementos que nos unían y de los que nos interesaba hablar y, en todo esto, encontramos esta temática del final del mundo y el entorno de los afectos, en este caso la familia. A raíz de ahí, fuimos construyendo la historia, también a través de las tutorías que teníamos. Nos organizaron tutorías con cineastas que, a día de hoy, en Cataluña y en España, son referentes para nosotras. Tuvimos tutorías con Carlos Marqués-Marcet, que hizo películas como 10.000 kilómetros, que es un peliculón, a Carla Simón, a Celia Rico... A través de estas tutorías fuimos ahondando en la historia y en las problemáticas de los personajes y también fueron las personas que nos dieron confianza, las que nos dijeron que esto era una película, que merecía la pena contarla como un largometraje.

En el año en el que teníais que acabar este proyecto, les tocó vivir la pandemia. ¿Influyó este contexto con aires apocalípticos en cómo plantearon la película?

El covid no afectó tanto a la trama pero sí que nos ofreció una imagen de lo que es un mundo que tiene miedo de acabarse. Nosotras cuando estábamos escribiendo, en la mesa de escritoras nos planteábamos cómo reaccionaría la gente si se fuera a acabar el mundo. ¿La gente estaría tranquila? ¿Se le iría la olla? En ese proceso de imaginarnos cómo podrían estar nuestros personajes, nos faltaba un contexto real de apocalipsis. Y de golpe llegó el covid y fue como: vale, pasan todas estas cosas, la gente pasa por todos estos procesos emocionales súper diversos y, en este sentido, sí que nos ayudó para que nos diéramos cuenta de cómo es una situación que podría ser similar a la que ponemos en la película, cómo era esa sensación de apocalipsis global que afecta a todo el mundo. Y, en ese sentido, sí que nos ayudó. No tanto cambió la historia pero sí que nos ayudó a hacernos una idea de, a nivel social, qué tipo de comportamientos se iban generando.

El tema que más les interesaba o conectaba a las cinco es el de los afectos, como ha comentado, un tema que ya es complejo y dramático de por sí. ¿Por qué deciden situarlo en un contexto de apocalipsis?

Lo que nos permitía que se acabe el mundo y que haya este meteorito que acabará con la vida es poner a todos los miembros y amigos de la familia en el mismo plano. En este sentido, nos permite explorar sobre qué prioridades tenemos ante ese tipo de momentos. Uno de los conflictos de la película es el de la hermana adolescente de la familia, que de alguna forma se ve obligada a tener que decidir entre pasar esos últimos ratos con su familia o con su grupo de amigo, que cuando eres adolescente es bastante tu tribu. Este contexto hace que tengas que tomar unas decisiones que son extremas y que a los personajes no los hace ni buenas ni malas personas, sino que, llevados a una situación extrema, tienes que tomar verdaderamente desde el corazón todo ese tipo de decisiones. A nosotras nos interesaba el tema de los afectos porque para nosotras no era interesante tratar el apocalipsis como en las películas estadounidenses en las que hay tanques, guerras, o no sé quién que se compra un búnker... Para nosotras esa no era la dimensión importante del final de la vida, sino la de plantearnos: cuando se vaya a acabar lo que sea que se vaya a acabar, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿A qué le queremos dedicar de verdad nuestro tiempo? Es más un apocalipsis emocional que un apocalipsis propiamente físico.

Parece un reflejo de la propia vida en la que nuestro tiempo es limitado y tenemos que elegir entre pasar tiempo con amigos, pareja, familia... No hay un apocalipsis pero sabemos que al final todo tiene su fin.

Sí, justamente. En esta vida que llevamos lo que menos tenemos es tiempo para vivir. Desgraciadamente, tenemos que tomar todas esas decisiones cuando la mayor parte de nuestro tiempo se dedica al trabajo asalariado. En un contexto como el que tenemos hoy en día, capitalista, con crisis climática, creo que al final todas estas preguntas que se plantean en la película, en el fondo dialogan bastante con la realidad que vivimos o la realidad que en cierta manera nos espera sin que necesariamente se acabe el mundo. Creemos que, a día de hoy, hay como una crisis de valores o crisis del tiempo por la realidad material que vivimos la mayor parte de los ciudadanos.

¿Por qué deciden contar la historia de la perspectiva de Mila, una niña de 11 años?

Una cosa que nos planteábamos mucho cuando hacíamos la película es que la temática es muy oscura de por sí. Es un tema muy duro de tratar, el tema de la muerte, de lo colectivo... Nos parecía muy interesante poder tratar estos temas desde una mirada que aún no está tan condicionada por toda una serie de prejuicios o situaciones vitales que te llevan a ver la muerte de otra manera. Para Mila es más un descubrimiento, es una niña y todavía no acaba de entender la dimensión de lo que se viene. Su mirada nos abre una puerta más a la fantasía, que se puede ver a lo largo de la película, nos abre la puerta a explorar esto que es tan complicado de explicar para todo el mundo. Pero su mirada permite que no sea tan oscuro y, por otro lado, nos permite hacer un descubrimiento más desde el principio, como acompañarla en un arco más interesante.