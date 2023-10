La cineasta y graduada en Arte Dramático Arima León (Gran Canaria, 1993) y la escritora, actriz y directora Patri Rivero (Gran Canaria, 1981) ofrecen un taller de interpretación cinematográfica gratuito para personas trans en la capital grancanaria durante los próximos meses. A la espera de conseguir más alumnado, el proyecto se encuentra a las puertas de arrancar, vinculado a su vez con el rodaje del largometraje Isleteñas, un docudrama que tiene como protagonistas a mujeres trans de más de 60 años que se encuentran en situación de extrema exclusión social.

Este taller forma parte de un plan de impacto que ambas directoras han concebido para acercar esta película a la sociedad. Isleteñas es ya un corto documental dirigido por Patri Rivero que pone el foco sobre tres mujeres transexuales que nacieron bajo la sombra de la dictadura franquista. El trabajo actual de ambas cineastas es ampliarlo a un largometraje y tratar, desde los primeros pasos del proyecto, de generar un impacto positivo a su alrededor, empezando por dar formación a través de este taller accesible y seguro que proponen.

«Cuando comenzamos, durante el estado inicial del proyecto de Isleteñas, el largometraje, empezamos a debatir de lo complicado que a veces resultaba cuando querías hacer ficción con actores y actrices que tuviesen identidades disidentes y que tuviesen identidades trans. Vimos que muchas veces no llegaban a entornos que tuviesen la formación de interpretación. Estamos hablando de una comunidad que por lo general suele estar en extrema exclusión social y los estudios cinematográficos son elitistas y muy caros», reivindica León.

Por ello, ambas han apostado por un taller que busca potenciar el empleo, que contará una sesión de fotos final y la grabación de una escena que el alumnado podrá usar en sus futuros castings. «Nosotras planteamos la posibilidad de poder hacer una formación accesible para la comunidad, para que tuviesen la posibilidad que la sociedad no permite. Y que, además, fuese un espacio seguro para la exposición que supone a nivel físico y emocional ser intérprete», añade León.

Ella será la encargada de impartir la parte más técnica del taller, en la que se desarrollarán los aspectos de la interpretación a nivel práctico, aspectos que girarán en torno a «cómo llegar a una emoción en set, cómo estar concentrados y concentradas, cómo mirar o no mirar a cámara...», explica la cineasta grancanaria. La otra parte de esta formación, estará capitaneada por Patri Rivero, que pondrá sobre la mesa su conocimiento y experiencia con el teatro terapéutico.

Para Rivero, cuyo trabajo se centra en dar voz a los colectivos marginados, el arte es un medio de sanación de la memoria colectiva y, además, una herramienta de transformación personal y social. Es además la creadora de Mujeres Diosas y Modernas y el Teatro como Camino, laboratorios donde el trabajo con el monólogo se convierte en una herramienta de denuncia y en los que se emplea el humor como «el lenguaje en el que se sostiene el drama del ser humano de hoy», tal y como se indica en el dossier del taller de interpretación.

Por su parte, Arima León, además de ser graduada en Arte Dramático, tiene un máster en Cultura Audiovisual y Literaria y es experta en Nuevas Masculinidades. Ha dirigido los cortometrajes Petróleo, Animal, y Elektra y, en 2020, comenzó a producir su primer largometraje, Tal vez, basado en la historia de amor entre Pinito del Oro y Natalia Sosa.

Representación de la comunidad trans en el cine

Otra de las motivaciones de este proyecto está ligada a la forma en la que se representa a la comunidad trans en el cine.

«Para nosotras es importante que el cine sea diverso y represente correctamente todas las identidades que hay en nuestra sociedad», puntualiza León.

Y, en la línea del plantemiento de una de las actrices de Orange is the New Black, Laverne Cox, añáde: «Trabajar en la ficción personajes trans o no binaries que estén siempre interpretados por actores o actrices cisgéneros, hace que lo que le llegue a la sociedad es que esa identidad real para ellos es siempre un disfraz. Es lo que decía Laverne Cox: el problema no es que una vez se interprete a través de unos actores cisgénero, el problema es cuando siempre es así».