La visita del conjunto vocal Nordic Voices a la tercera edición del Festival Contemporáneo de Canarias superó las expectativas de la audiencia, con un programa variado que incluía obras de compositores de noruegos además de dos clásicos del s. XX como son György Ligeti y Godofredo Petrassi, y el estreno de una obra de autor canario: el hispano-argentino Leandro A. Martin. Este sexteto vocal, con ya 27 años de andadura, se reveló como uno de los mejores ensembles vocales de la actualidad.

El concierto -titulado Sense and Nonsense (Sentido y Sinsentido)- estuvo plagado de momentos que trasladaban al oyente desde la teatralidad más humorística hasta la profundidad más dramática, apoyándose en sus colosales virtudes vocales que, más allá de una perfecta afinación, empaste y prodigioso control de dinámicas, se destacaron también por su control de técnicas extendidas tales como el canto disfónico o el uso de microtonos.

Obras como el paisajista Spring without voices de los «Bee Madrigals» de Skjelbred, o The impatient bride de Land of your love, les permitieron lucirse en el uso de silbidos, susurros y efectos sonoros que creaban paisajes ilustrativos de las temáticas oscuras abordadas, como el cataclismo de un mundo sin insectos en el primer caso, o el asesinato de una mujer que reclama por los derechos de las suyas en el segundo.

Las dotes teatrales del conjunto quedaron patentes en obras como los Nonsense Madrigals, con voces distorsionadas, y en las obras de Petrassi, en las que acompañaron la interpretación de hilarantes historias con gesticulaciones que provocaron las sonrisas del público.

El estreno de la jornada vino dado por la obra Southest Voices de Leandro A. Martin, dedicada al ensemble. En ella se entrelazan glissandi y battimentos en la declamación de un único texto en dialecto mapuche (procedente de las tierras patagónicas en las que se crió el compositor): «tañí mapu, piwkeyeyu» (Tierra mia, te llevo en el corazón).

El concierto se cerró con A dismantled Ode to the Moral Value of Art, una obra bien conducida en el cual se entrelazaban referencias en pastiche de compositores tan variopintos como Beethoven y Neil Young. Los intérpretes fueron abandonando el escenario gradualmente hasta que solo quedó el barítono cantando Everything is gonna be allí right cíclicamente una y otra vez, hasta conseguir la ovación del público. Una maravillosa experiencia que esperamos se repita pronto.