El concierto de Il Divo se celebrará este sábado, 14 de octubre de 2023, en el Anfiteatro Parque Sur de Maspalomas a partir de las 21.30 horas. Por ello, aquellas personas que hayan adquirido sus entradas en 2022 a través de las compras realizadas en los comercios locales para favorecer su dinamización económica, podrán utilizarlas en este nuevo espectáculo. Este concierto se iba a celebrar el pasado año, pero el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cerró con los productores esta nueva fecha, debido a la enfermedad que aquejó a uno de los componentes del grupo un día antes de celebrarse el evento el 23 de diciembre de 2022, circunstancia que obligó a su suspensión a última hora.

El reconocido grupo Il Divo regresa Gran Canaria con el objetivo de deleitar a los miles de seguidores que tiene en la isla, residentes y turistas. Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard vuelven a Maspalomas, justo donde Carlos Marín cantó con Il Divo por última vez en España, cuyo semblante y figura estará siempre muy presente. En este concierto de Il Divo, producido por la compañía DN7 Booking, presentará su show, que estrenan por primera vez en España, titulado `A New Day Tour´ y contará con la participación especial del tenor mexicano-estadounidense Steven Labrie, que ya es un miembro oficial del grupo tras la pérdida de Carlos Marín. El cuarteto ha publicado siete álbumes de estudio: Il Divo (2004), Ancora (2005), Siempre (2006), The promise (2008), Wicked game (2011), A musical affair (2013) y Amor & pasión (2015); un álbum recopilatorio The greatest hits (2012); un álbum especial de canciones de Navidad The classic Christmas album (2005); y dos álbumes en directo, An Evening with Il Divo: Live in Barcelona (2009), Live in Japan (2014); múltiples ediciones especiales y duetos y colaboraciones.

Asimismo, también se ha publicado la videografia Live At Gotham Hall (2004), Encore (2004), Mama (2005), The Yule Log: The Christmas collection (2005), Live At the Greek Theater (2006), At the Coliseum (2008), Live in Barcelona: An evening with Il Divo (2009), Live in London (2011) y Live in Japan (2014). Il Divo, una palabra italiana que significa artista divino, ha gozado alcanzado proyección a nivel mundial, vendiendo más de 35 millones de copias en discos en todo el mundo y más de 160 Discos de Oro y Discos de Platino en 35 países instaurando una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, logrando un nuevo estilo musical, denominado pop operístico o pópera, dentro del género de crossover clásico. Cuenta con el premio al Artist of the Decade (Artista de la década) en 2011 en los premios Classic Brit Awards y entre otros, el Silver Clef Award de la mano de Nordoff Robbins en 2015.