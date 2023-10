Rebelar y revelar son la misma palabra a excepción de una letra. ¿Su obra nace de un afán de transgredir la realidad y así observarla desde otro lugar?

Sin duda, en mi trabajo ha habido siempre una voluntad de ir más allá. Yo creo que está bien no aceptar la norma, no aceptar que cada cosa u objeto se limita a su función y punto. En ese sentido, creo que hay una rebelión tanto en la mirada como en el propio objeto, que se resiste a agotarse en sí mismo. Muchas veces cuento que yo me acerqué al mundo de los objetos casi por carambola, sin saber muy bien qué es lo que podía extraer y contar a partir de ellos, porque nunca había sido consciente antes de las posibilidades que ofrecen para construir imágenes. Y hay algo en todo ello que me ha atrapado, y con lo que sigo disfrutando y aprendiendo.

A menudo le preguntan por qué escoge objetos en lugar de a personas, así que, para salirnos de la norma: ¿cree que un objeto puede resumir la esencia de lo humana?

Sí que me lo preguntan mucho (Risas). Y sí, totalmente. En realidad, los objetos son espejos, que responden a nuestras pulsiones, nuestros deseos, nuestras necesidades. Los elementos que retrato son espejos de nosotros mismos. Además, cuando trabajas con el objeto estás trabajando con un elemento físico creado por el ser humano y cualquier cosa que tocas o trastocas está hablando de nosotros mismos. Entonces, mi trabajo con los objetos es una manera de hablar de las personas desde otro punto de vista.

¿Pero cómo se encamino hacia ellos?

Pues el proceso fue largo y despacio, ya que nos retrotraemos a los años 90 y yo empecé a desarrollar la fotografía en los 80. Pero la decisión de trabajar con los objetos la tomé en un intento de limitar los elementos que salían en la imagen al mínimo posible, porque mi estilo, pese a todas las lecturas que admiten las imágenes, es minimalista. Pero ahora no siento la necesidad de introducir de nuevo la figura humana en las imágenes porque creo que, a lo largo de todas mis etapas artísticas, siempre he seguido hablando de lo mismo a través de ellos: de nuestros sueños, nuestros ensueños, nuestras necesidades.

Durante su proceso creativo, ¿esas combinaciones y yuxtaposiciones de sus fotografías nacen de una idea premeditada o es la poesía de esas composiciones la que se descubre ante su objetivo?

Yo diría que todo sucede casi al mismo tiempo, porque son imágenes que responden a una actitud de contemplación, de estar atento a todo lo que tienes a tu alrededor e intentar entresacar ideas que tengan algo de inédito. Para mí, además, también es importante que ese ejercicio y esa imagen sirvan para poner un poco en pie esa idea que uno tiene de su propio entorno, de no dar las cosas por sentadas, sino de ver o entrever que cada uno de los elementos u objetos que nos rodean pueden responder a puntos de vista distintos. Entonces, lo que yo hago es interpretarlos de una manera que se aparte de la que tiene que ver con la función y con el uso.

¿Su técnica entraña una cierta intención de que el público se detenga en la poesía que atesoran las cosas cotidianas si les prestamos atención?

Esa es la intención principal: invitar al espectador a que deje reposar un poco la mirada y se detenga en lo que tiene a su alrededor y a lo que, habitualmente, no le prestamos ninguna atención, sino que damos por hecho que estamos entre objetos conocidos y que no hay nada más que saber de ellos. Sin embargo, para mí, cada objeto entraña un pozo de sabiduría infinita y, a poco que te fijas en ellos y les prestas atención, creo que puedes entresacar muchas cosas diferentes. En este sentido, mi trabajo también va de reivindicar un poco la duda, porque siento que vivimos instalados en las certezas, que tendemos a pensar que lo sabemos todo. En cambio, yo creo que la actitud de observación nos ayuda, nos abre la mente y nos enriquece mucho.

¿Le preocupa que la omnipresencia e inmediatez de las imágenes a través de las pantallas puedan obturar nuestra capacidad para mirar?

La verdad es que estamos en ese debate. Yo creo que recibimos tanta información todo el tiempo, como una sobredosis de datos y de imágenes continuos, que eso nos deja en un espacio un poco atolondrado en el que es difícil fijar nuestra atención y reflexionar un poco. En este sentido, lo único que yo trato de hacer con las imágenes es una invitación a observar y que la sorpresa de cada fotografía te lleve a pensar las cosas dos veces.

Con respecto a la sorpresa, sus fotografías alumbran nuevos significados a través del cambio de función o expectativa de los objetos, ¿distingue influencias de estilos análogos como los de Escher o Magritte?

Sí, esas son influencias presentes en mi obra, aunque en un principio no lo fueron de forma consciente, pero sí que abrieron esa puerta al mundo del arte cuando aún no existía ese vínculo entre la fotografía y el arte. Y ese juego de la percepción y el engaño visual son rasgos presentes en mi trabajo y, antes, en los de ambos artistas; ambos muy universales, eso sí, incluso para quien no tenga mucho conocimiento del mundo arte.

Sin embargo, su obra también genera un enorme consenso en el arte contemporáneo. ¿Cómo se relaciona con el éxito?

Todavía lo vivo con un poco de desconcierto, la verdad. Nunca esperas que lo que haces pueda gustar o pueda tener una acogida tan grande por parte de gente muy dispar, que tienen relación con el mundo del arte o que no tienen ninguna relación en absoluto, y que en ambos casos puedan disfrutar del trabajo, que pueda haber esa coincidencia. Entonces, no es algo que procures o que persigas, sino que ocurre, simplemente. Y es difícil encontrar las razones. Estoy convencido de que si mi idea hubiera sido intentar lograr algo así no lo hubiera conseguido, pero he tenido esa suerte, y yo me alegro mucho. Me siento un privilegiado.

El Conde de Lautréamont describió el encuentro poético entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. ¿Qué asociación imposible de elementos le gustaría retratar?

Pues fíjate en que una de las claves es que, pese a esa cosa onírica o de surrealismo que tienen mis trabajos, nunca tengo en mente buscar una ecuación que sea imposible concebir o resolver. Mi trabajo se va desarrollando de una manera intuitiva, sin un norte muy preciso, sino dejándome llevar por aquello que a mí me emociona, me interesa o me hace descubrir cosas. Entonces, es un viaje en el que lo único que hago es intentar disfrutar un poco del paseo y descubrir nuevos paisajes, asociaciones o lecturas, pero siempre a partir de nuestro entorno tangible y real.

Y el resultado es que sus obras albergan muchas capas, pero nunca tienen título. ¿Le concedería a alguien el papel de ponerle nombre a sus fotografías?

Buena pregunta, la verdad es que no me había planteado nunca esa posibilidad. En cierta forma, eso es lo que hacía precisamente Magritte, que creaba los cuadros y luego los títulos los ponían entre los amigos, de manera que era el entorno el que fijaba esos títulos, siempre con su aprobación. Creo que, si yo tuviera que hacerlo, tendría que ser algo como lo que hacía Magritte, en el sentido de que el título supusiese añadir una capa más, como dices, de lectura o de misterio. Me interesarían esos títulos que vienen a enredar un poco más la imagen. Eso me resulta más atractivo. Creo que yo dejé de lado esa posibilidad de poner títulos porque me parecía que algunos podían ser acertados, mientras que otros más bien le cortaban las alas a la propia imagen. En cualquier caso, lo que trato de hacer con mi trabajo es comunicarme visualmente con el público y eso ya se logra a través de la fotografía. Yo creo que el momento en que dejas abierto el nombre o significado de una imagen es el propio espectador quien lo completa, y creo que con buen criterio, porque cada uno lo hace desde su óptica y, así, dota a la imagen de un sentido propio y diferente. Entonces, la respuesta sería que prefiero que sea el público quien ponga nombre a la imagen que ve.