Boulocq: «Lo importante de mi cine es la imagen, el texto está improvisado»

El séptimo arte boliviano es el gran protagonista de las dos primeras sesiones de la XXI Muestra de Cine Iberoamericano de Las Palmas de Gran Canaria que se celebrará entre el 19 y el 27 de octubre en la Casa de Colón. Las últimas tendencias del cine de este país, situado en el centro de Sudamérica, estará presente a través de las presencias del director Martín Boulocq y de la actriz y productora Andrea Camponovo que han venido directamente desde Cochabamba a Gran Canaria para presentar la inauguración los dos primeros días de proyecciones.

De este modo, ambos artistas acudirán al museo colombino mañana a las 19.00 horas para introducir el corto Héroe (2005) y el largo El visitante (2022). Mientras que el vienes, a la misma hora, harán lo propio con Los girasoles (2014) y Eugenia (2017). En esta nueva entrega de este 21º festival que impulsa la Asociación Vértigo se proyectarán 18 filmes procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Portugal y Uruguay.

La película El visitante ha logrado el premio como mejor guión en el Festival Tribeca en Nueva York, creado por Robert de Niro, y le ha dado un gran impulso internacional y le ha abierto muchas puertas estando en Japón o Turquía.

Para Boulocq, que estuvo muy vinculado durante su época de estudiante con Jorge Sanjinés, el cine es un arte eminentemente visual donde los diálogos tienen que ser un mero apoyo a las imágenes. «He estado muy influido por el cine europeo de los sesenta y setenta, pero también por el cine asiático de los noventa y principios de los 2000», señala. «Tarkovsky es uno de mis grandes referentes, pero también la primera etapa de Kubrick, Antonioni, Godard, Bergman, Kiariostami, el neorrealismo italiano, y el cine asiático taiwanés o chino de los noventa». Pero sobre su obra, reconoce que «yo cuando empecé vi un gran problema en el cine boliviano que era el de las actuaciones, veía los diálogos como teatro filmado y lo que empiezo desde Héroes es trabajar con la improvisación de los actores». De hecho el corto, grabado en La Palma, incluye ciertos diálogos que casi no van en sincronía con las imágenes.

«Lo que más me interesa de ese corto es captar el lugar, la historia de ese muchacho que va a buscar a su padre, pero también encontrarse con este espacio aislado que tiene como centro al volcán como algo que está hirviendo dentro, a punto de explotar». La geografía se convierte así «en una metáfora de la búsqueda interior de este personaje». El director boliviano subraya que «utilizo la improvisación con los actores. Trato de no sostener la narrativa en los diálogos. Lo que dicen no tienen la menor trascendencia salvo en determinados momentos específicos. Tengo claro qué es lo que quiero que digan en ciertos momentos, pero trato de que ellos lo encuentren con sus palabras. Hago mucha improvisación en ensayos y de ahí saco la escritura final. Pero eso en el nivel de los diálogos porque para mí la construcción de las imágenes está por encima. Para mí la imagen, a través de metáforas, intento contar las historias".

En este sentido, Boulocq afirma que El visitante «siento que es mi obra más madura hasta el momento» que sigue una búsqueda que se inicia en Héroe y en su primer film Lo más bonito y mis mejores años, que es una transformación. «Si comparas estos largometrajes hay diferencias, pero lo esencial está ahí, pero el trabajo y las temáticas sociales. Es muy importante el uso del tiempo, vengo de esa historia del cine que busca el tiempo dentro del plano porque el fotograma que abre la película tiene que engancharte o tiene que invitarte a un código a una forma de un mundo que vas a explorar», añade. «Para mi es muy importante cada plano y encuadre. Busco los lugares mucho antes de filmarlos, planifico cómo va a ser cada plano. Tengo la maqueta muy bien armada con unos compases y una estructuras muy rígidas donde, sin embargo, los actores puedan improvisar».

Andrea Camponovo, por su parte, tiene un pequeño papel en Los girasoles y es la protagonista de Eugenia, pero, a su vez, es la productora de El visitante, Los girasoles y Eugenia, y también actúa en otro filme de Boulocq titulado Los viejos. Camponovo tiene una característica bien particular ya que acompañas al director en toda la película. «Eugenia la hemos ido filmando en el tiempo, no han sido seis semanas de rodaje seguidas, sino casi dos años. Y por eso me acompañó el personaje», aclara. «La hemos autofinanciado nosotros porque nuestro gran valor fue el tiempo». Trata de «una mujer que tiene un cambio brusco tras un divorcio y decide explorar siu interior con una mirada desde la feminidad», asegura.

Camponovo añade que «a mí el que me interesa es el rol del productor creativo que acompaña todo el proceso de la película. Y Martín permite involucrarte desde el principio y me pregunta qué opino sobre cada cosa. Y es ir direccionando continuamente esa películas que él quiere crear».

Sobre la industria Boulocq afirma que «es difícil en el sentido de que en Bolivia no están asentadas las políticas hacia el cine. Dan fondos y luego los bajan, cambian según los partidos políticos. Pero hay una generación que lo hemos venido peleando y hemos encontrado ciertos modelos de alianzas con los países vecinos como Brasil, Argentina o Uruguay».

Sus películas parten mucho de la realidad, «Si mis primeras obras son más introspectivas, las últimas se han abierto más a problemáticas sociales», afirma. «En Cochabamba está el mayor templo de mormones de Sudamérica y es una torre en medio de la ciudad superllamativa, con la punta de oro. Es esa relación colonial de superioridad de Estados Unidos lo que me interesa. Me nutro de lo que sucede en la sociedad».