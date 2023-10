En los últimos días nos llegó la triste noticia del fallecimiento de John F. C. Turner, insigne urbanista británico, que deja un enorme legado, en particular en relación con la urbanización informal y la autoconstrucción. Su estela se dejó sentir en Canarias de forma destacada, fundamentalmente en la década de los 80 del pasado siglo, de la mano del arquitecto y urbanista Joaquín Casariego, a través del cual se integró en la formación de varias generaciones de urbanistas y profesionales de la arquitectura.

El recuerdo de Turner, nos lleva a la Escuela de Arquitectura en los años 70 y 80 del siglo pasado, a la Escuela de Tamaraceite, una entidad docente en formación; y en particular al Departamento de Urbanismo, que inició entonces sus publicaciones. Por una parte, la revista Cartas Urbanas (que en diversos periodos continuó hasta el año 2007), y Materiales de trabajo, una colección donde se reunían y difundían bibliografías seleccionadas y reflexiones que correspondían a los trabajos de investigación del equipo docente. Tanto los dos primeros números de Cartas Urbanas, de 1979, como el Nº 2 de Materiales de trabajo, publicado en 1980, incluyen referencias diversas a John F. C. Turner, en artículos o ediciones críticas elaboradas por el profesor Joaquín Casariego, que entonces empezaba su tesis doctoral, trabajo en el que la referencia a Turner constituyó una base relevante. De hecho, como parte de la preparación de su tesis, Casariego mantuvo una estancia en el Development Planning Unit (DPU) de la London University College, de la mano del Profesor Turner, al objeto de profundizar en los diferentes temas de estudio y contar con su directo soporte y análisis crítico.

Las generaciones de arquitectas y arquitectos que asistimos a los cursos de J. Casariego en esos años participamos del que se convertiría en un tema esencial de la práctica urbanística en Canarias hasta finales de siglo, la Urbanización Marginal. En ese marco contactamos con aspectos centrales de la ordenación territorial y urbana, desde la continuidad-discontinuidad de los ámbitos urbanizados, la política de vivienda o la participación ciudadana.

En las décadas de los 60 a los 80 del siglo XX se había producido en Canarias una importante migración campo-ciudad, al tiempo que se reorganizaba la estructura territorial de las Islas, con la implantación de la actividad turística. Como consecuencia de esas dinámicas migratorias, y ante la incapacidad de la administración para cubrir la demanda de viviendas, se produjo un proceso de parcelación clandestina de antiguas fincas rústicas, en las que progresivamente se fue alojando población. Estas áreas, denominadas Urbanizaciones Marginales (utilizando el término acuñado desde el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona (LUB) se situaron, fundamentalmente en la periferia de las ciudades capitales, así como en núcleos vinculados con los ámbitos turísticos, en las inmediaciones del litoral sur. Y, si bien, se trató de unos procesos que no son comparables, ni en dimensión ni en cualidad social, con los de países latinoamericanos u otros en desarrollo, connotaron entonces en las Islas una importante proporción del desarrollo urbano.

Para el estudio y ordenación de estas áreas de autoconstrucción se constituyeron en Canarias oficinas técnicas específicas, en concreto en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el Plan de Barrios, creado en 1984, con Juan Rodríguez Doreste como alcalde, Domingo González Chaparro como concejal de Urbanismo y bajo la gerencia de Joaquín Casariego Ramírez. Pasó entonces a dibujarse la periferia de la ciudad, con más de cuarenta barrios de los que previamente apenas se contaba con posición y alguna imagen aislada. Así desde Almatriche a Pedro Hidalgo, y desde Los Giles a Las Mesas, se elaboraron los primeros planos y planes, se diseñaron infraestructuras y dotaciones, gestionando a continuación su ejecución. Y todo ello en constante colaboración y coordinación con las Asociaciones Vecinales, que actuaron como agentes esenciales no sólo para la información y denuncia, sino en la articulación de procesos de formalización legal y de definición y diseño urbano.

Fue una experiencia extraordinaria, de construcción de ciudad, de aprendizaje democrático y de cualificación urbanística, que tuvimos la fortuna de vivir un amplio número de arquitectos y arquitectas que justo nos graduábamos en esos años, contando previamente apenas con una incipiente preparación en el tema de la Urbanización Marginal proveniente del curriculum académico. Tal vez una de las expresiones más interesantes de la magia ilusionante de esos años, los del inicio de ‘la Transición’, momento de redefinición del país y también de nuestras ciudades y de los procesos y métodos que permitiesen mejorar nuestra organización social, nuestros lugares para vivir y en definitiva el cuidado del bien común.

Pero el Plan de Barrios fue mucho más, tal como señaló Joaquín Casariego en la publicación Plan de Barrios: 10 años de gestión urbana en 1995, fue “una nueva unidad de proyectos y gestión urbanística, que posteriormente ha ido consolidándose como una auténtica oficina de planeamiento y administración municipal”. De tal forma que de ese germen surgen posteriormente la oficina del Plan General (‘la de El Sebadal’), que culminó el marco urbanístico finalmente aprobado en 2012, aún vigente, para a continuación conformar el equipo encargado de su gestión y que, en la actualidad define y gestiona la ordenación y gestión urbanística municipal. Equipos técnicos que han contado entre sus integrantes con numerosos profesionales que iniciaron su andadura en el Plan de Barrios, y para los que John F.C. Turner ha sido, sin duda, una constante referencia.

Porque las enseñanzas de Turner no se limitan a un momento específico del urbanismo, ni se circunscriben al fenómeno de la autoconstrucción. Sus aportaciones fueron pioneras en gran parte de los temas centrales del debate urbanístico actual, dada su temprana noción de la sostenibilidad, su apuesta por el papel social de la arquitectura, sus estrategias en cuanto a vivienda social asequible y su defensa del rol esencial de la inteligencia vecinal como agente de la construcción de la ciudad. En ese sentido, no es casual la reciente edición de Autoconstrucción. Por una autonomía del habitar. Escritos sobre vivienda, urbanismo, autogestión y holismo, donde se reúnen diversos textos de John F. C. Turner (Ed. Pepitas de Calabaza. 2018), que permiten recuperar reflexiones realizadas hace varias décadas y en función de situaciones diversas, que siguen estando latentes en las preocupaciones derivadas de los desafíos del siglo XXI en la ordenación y diseño urbanos.

Por demás, tuve el privilegio de conocer a John Turner en persona, y constatar cómo sus ideas se trasladaban a su propia forma de vivir, integrado en los barrios populares de Londres que recorría en bicicleta y transporte público, abogando por fórmulas de reciclaje y consumo de productos kilómetro cero, implicado en los movimientos vecinales. Todo ello además de su participación directa en los desarrollos informales latinoamericanos y la difusión de sus reflexiones e ideas desde la academia.

Por ello, por tanto que agradecer, por tantas buenas indicaciones en la cimentación de nuestros espíritus, por lo mejor de la ciudad, de la ciudad buena, este sentido recuerdo, desde Canarias, para un Profesor cuyas enseñanzas nos seguirán enriqueciendo.