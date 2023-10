Hubo un tiempo en que el Castillo de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria estaba rodeado de un hermoso jardín. Pero, además de hermoso, este jardín, creado en 1956 y hoy desaparecido, fue muy importante, mucho más de lo que saben los políticos y, con la salvedad de un reducido número de estudiosos, la población en general. Un plano que lleva la firma de su artífice, el arquitecto paisajista menorquín Nicolau María Rubió i Tudurí, indica la razón: tiene un rótulo que reza «jardín-paisaje alrededor del Castillo de la Luz».

El pasado jueves, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (Rseapgc), Josep Bosch Espelta usó una imagen de este plano, conservado en el archivo del Colegio de Arquitectos de Barcelona y catalogado por él mismo, para incidir en que Rubió es una figura cardinal en España «porque materializó la transición entre el paisajismo y la jardinería. Sin él –añadió Bosch- la jardinería española, que tiene un nivel muy reconocido, estaría en segunda fila».

Arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Bosch es el primer investigador que trató la obra de Rubió en una tesis doctoral, la cual comprende la catalogación completa de la producción arquitectónica, urbanística y jardinera de Rubió realizada en España, incluida su aportación capital n Gran Canaria entre los años cincuenta y sesenta, así como sus múltiples escritos y publicaciones. Exvicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña y coordinador y autor de muchas publicaciones dedicadas a Rubió, Bosch pronunció en la Rseapgc la conferencia Nicolau Maria Rubió i Tudurí: paisaje o paisajismo, que protagonizó en el marco del ciclo dedicado al gran arquitecto y paisajista, organizado por la entidad y dirigido por la arquitecta paisajista Flora Pescador Monagas.

Durante su alocución, Bosch recordó el influjo decisivo en Rubió de su maestro Jean Claude Nicolas Forestier, «el número uno en su momento», y comentó varias obras de la figura objeto del ciclo. El conferenciante incidió en su momento de cercanía al noucentisme catalán, que se reclamaba de la serena grandeza del Renacimiento italiano frente a la exuberancia del modernismo, del que resultaron obras como el jardín que hizo para la familia Roviralta en Lloret de Mar en 1919.

Rubió realizó una única pero emblemática intervención jardinista en Tenerife, como recordó Bosch: el jardín para el Duque de Peñaranda en La Orotava, hoy, como el jardín para el Castillo de La Luz, desgraciadamente desaparecido. El conferenciante también usó en esta ocasión un plano más que elocuente: Rubió no dibuja los árboles del jardín sino sus sombras y lo hace con «una precisión en el dibujo que no se había hecho hasta la Bauhaus». Y es que, con este jardín, Rubió abandonaba el ideario renacentista y se adentraba en el Movimiento Moderno.

Fundador y director desde 1917 del Servicio de Parques y Jardines de Barcelona, Rubió, como recordó Bosch, creó numerosos ejes verdes, cinturones y reservas de paisaje en la ciudad que estructuraron su red de espacios libres. El conferenciante hizo hincapié en la reserva de bosques del Tibidabo, algo inaudito para la época en España, pues no se alcanzaba a entender, y Rubió tuvo mucha oposición por ello, que el ayuntamiento comprase terrenos no productivos solo para deleite paisajístico. De unas primeras 300 hectáreas adquiridas, Barcelona debe a Rubió disponer hoy de más de ocho mil en el que es su gran núcleo verde de la conurbación.

La construcción de los jardines del Palacio de Pedralbes, el palacio del rey Alfonso XIII, utilizables por la ciudadanía cuando el monarca no estaba en Barcelona, fue también objeto de análisis por parte del ex vicerrector de la UPC, pues, esta es una dimensión muy importante en el trabajo de Rubió, este entendía que el jardín no es algo solo para ser exhibido sino también para ser utilizado.

Exiliado en Francia durante la guerra civil española, Rubió solo pudo regresar a España merced a los buenos oficios de su amigo el pintor José María Sert, bien relacionado con el franquismo. No obstante, no se le permitió trabajar con las administraciones públicas. Hizo entonces, recordó Bosch, emblemáticos jardines privados como el de Ramón Rovira, el de Pere Sensat o el del hotel Cap Sa Sal, siempre con el lema «nuestro paisaje», esto es, ajustándose a las claves del entorno natural.

No obstante la prohibición de la dictadura, Rubió pudo trabajar con las administraciones públicas canarias, y especialmente con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quizá por su lejanía de la metrópoli. Prueba de ello es el mencionado jardín del Castillo de La Luz. Por cierto, a propósito de este último, y ya en respuesta a una pregunta del público, Josep Bosch Espelta comentó que no le gusta la valla que de unos años a esta parte rodea a la construcción «porque el castillo queda un tanto aislado, como en una vitrina».