Un tsunami de colores sin reglas ni límites conforman "Hermenéutica", la obra del catalán David Zamora. El artista, que actualmente vive en Lanzarote desde el año 2005, expone su colección en la Sala S/t Espacio Cultural de Las Palmas de Gran Canaria hasta el próximo viernes 3 de noviembre.

Desde el pasado 13 de octubre, los amantes del arte han podido visionar la obra compuesta por alrededor de 20 cuadros. "Hermenéutica" acerca a los poliédricos a una colección que interpreta el mundo interior de su creador mediante un estilo de expresionismo abstracto. David Zamora comenzó con 18 años pintando obras costumbristas y paisajistas y admite haberse rendido ante los encantos de la abstracción debido a a la ausencia de reglas. "Si pintas algo figurativo o algo paisajístico te tienes que ceñir a una realidad", explica agradeciendo la carencia de límites en su actual estilo. "Si haces abstracción puedes hacer lo que quieras. No tengo que rendir cuentas con nadie, solo con mi estado en el momento en el que esté pintando", expresa.

David Zamora asegura ser seguidor del fallecido artista siciliano Franco Battiato, intérprete de canciones como "La cura" o "Hermenéutica". Esta última incitó a Zamora a investigar acerca del término, descubriendo un concepto complejo que engloba las diferentes técnicas de interpretación del significado y comprensión de los textos primigenios. "Pensé: por qué no intentas tú trasladar el significado de tu vida, de tu estado vital actual, trasladarlo a tu manera de vivir la vida y de verla que es el arte", de este modo describe el artista el inicio de un proyecto que le ha llevado años de trabajo.

La obra de Zamora destaca por una amalgama de colores que ha trabajado mediante una técnica mixta. Hermenéutica está plagada de una ardua y creativa labor con acrílicos aguados, sólidos, óleos y pasteles porque, para él es muy importante que la técnica sea "muy versátil y que tenga muchas posibilidades, de esta manera no es tan aburrido y tiene menos limitaciones".

Una veintena de cuadros requieren de un largo proceso de creación. David Zamora reconoce no poder determinar el tiempo exacto que le ha llevado poder ver su obra al completo porque "el proceso de crear una obra no solo depende del estado de ánimo del momento en el que la creas, sino de la continuidad y de la dinámica que tenga ese trabajo". Actualmente, el creador de Hermenéutica dedica de ocho a diez horas diarias de pintura en su taller y asegura que "hay obras grandes" que las puede producir en cuatro sesiones de diez horas. Otras, en cambio, se quedan a mitad. "Las he dejado aparcadas años y luego las he retomado... Es muy difícil explicar el método y proceso de trabajo", cuenta. Y es que, a su juicio, «la constancia da resultados».

Además de su enorme pasión por la pintura, Zamora disfruta de la literatura, la música y el cine. Los títulos de algunas obras de Hermenéutica contienen referencias de Andréi Tarkovsky, uno de los directores de cine de autor más importantes del siglo XX y del escritor Thomas Pynchon. El artista catalán ha querido homenajear a la cultura que lo rodea sin contextualizar ni utilizarla como premisa u objeto para su creación.