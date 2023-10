«Los políticos canarios deberían consultarme sus cambios de look»

¿Cómo surge la idea de esta exposición en el Cicca?

Surge porque desde la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas Se nos fue el baifo queríamos hacer una exposición. Contactamos con la comisaria Laura García Morales porque teníamos intención de que, después de unos años de bagaje, mostráramos nuestras viñetas en un sitio emblemático como el Cicca. Quisimos hacer un recorrido de la caricatura y el humor gráfico desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y las nuevas tendencias.

¿Se puede concebir como una antología de tres siglos de humor gráficos en Canarias?

Sí, de hecho empieza en Benito Pérez Galdós, que de joven hizo sus pequeñas caricaturas, y llega a gente de la que solo se ve sus publicaciones a través de TikTok o Instagram porque ha cambiado mucho el panorama de las caricatura. Son 200 obras de 30 autores. Hay unas diez viñetas por autor.

¿Qué criterios empleó para seleccionar sus obras?

Me costó muchísimo porque creo que no soy un buen crítico de mi propio trabajo. Algunas que me gustan mucho no han tenido mucho éxito. Y, al revés, otras que no me gustan nada de repente tiene un éxito increíble. No sé a qué responde el criterio del público a la hora de valorarlo, pero escogí algunas representativas de distintas etapas, desde Paulino, Soria, algo de Clavijo en su primera etapa, Ángel Víctor y otra vez Clavijo. Un recorrido presidencial.

¿Son ellos los protagonistas?

Sí, en muchas de las viñetas están ellos presentes. Luego hay otras más genéricas que son sobre emigración o temas como el certificado de residencia para viajar, que tuvo mucho revuelo al principio cuando querían que para salir de la Isla en vez del certificado de residencia bailaras una isa. Mis viñetas están muy apegadas a la realidad. Aunque también es cierto que uno la puede ver ahora y preguntarse a qué viene esto.

¿Algún político se ha quejado de alguna caricatura suya?

Por lo general los políticos son muy respetuosos. Cuando les gusta una viñeta porque ataca al oponente la comparten, pero cuando no les deja bien, mantienen silencio. En la legislatura anterior, algunos políticos que cuando estaban en la oposición me alababan, ya en el gobierno no les hacía puñetera gracia que me metieran con ellos, y me lo hacían saber.

¿Cuáles han sido los políticos más fáciles y cuáles ha sido los más difíciles de caricaturizar?

Yo no soy un caricaturista, sino que hago aproximaciones al personaje, aunque a veces no se parezca mucho. Me cuestan muchísimo las mujeres en general, porque me quedan un poco feas. De hecho, ya no sé ni cuantas versiones de Cristina Valido he realizado ya, lo que aprovecho para pedirle disculpas. Pero poco a poco lo estoy consiguiendo. Ángel Víctor Torres también me costó mucho, hasta que conseguí trasladar su personalidad campechana al dibujo. Aunque me han soplado que no le gusta como lo dibujo, con tres pelos, paletas, barba a medio hacer, corbata descolocada, etc. Sin embargo, yo creo que su dibujo en cierto modo despierta ternura. Ahora mi reto es con Clavijo, que ya le había cogido el punto, pero ahora se ha dejado barba y el pelo gris. La mochila se la mantengo intacta. Los políticos canarios deberían consultarme primero sus cambios de look. ¡Me fastidian la viñeta!

¿Qué viñetas consideraba brillantes y luego a la gente no le hizo gracia y viceversa?

El feedback que tengo es el que me dan las redes sociales. Me pasaba mucho al inicio del mandato del Pacto de las Flores. Parecía que fueran intocables, a la gente le costaba mucho compartir esas viñetas. Y yo me preguntaba, «¿qué pasa con las viñetas si estoy haciendo lo mismo que con el anterior gobierno?» Después poco a poco fueron entrando. Supongo que la gente se dio cuenta que todos los gobiernos fallan, sean de un color o de otro. Respecto a viñetas que superaron mis expectativas, recientemente me sorprendió mucho una referente al cierre de los colegios por ola de calor, en la que la temperatura de los chats de padres superaba con creces a la del propio colegio y la del exterior.